이재준 수원시장 "기후위기, 목표 아닌 실행으로"…시민 참여형 녹색전환 강조

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 2일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 '2030 지역의 약속, 실행으로-지역 전환을 위한 기후행동 공동결의'에서 개회사를 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 2일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 '2030 지역의 약속, 실행으로-지역 전환을 위한 기후행동 공동결의'에서 이창훈 국가기후위기대응위원회 민간 공동위원장, 김성환 기후에너지환경부장관 등과 결의문 발표 후 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 2일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 '2030 지역의 약속, 실행으로-지역 전환을 위한 기후행동 공동결의'에서 이창훈 국가기후위기대응위원회 민간 공동위원장, 김성환 기후에너지환경부장관 등 참석자들과 결의문 발표 후 기념 촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 2일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 '2030 지역의 약속, 실행으로-지역 전환을 위한 기후행동 공동결의'에서 개회사를 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

이재준 수원특례시장이 기후위기 대응의 중심을 중앙정부에서 지역과 시민으로 옮기고, 구체적인 실행으로 녹색 전환을 이끌겠다는 의지를 밝혔다.기후위기대응·에너지전환 지방정부협의회장을 맡고 있는 이재준 수원시장은 2일 서울 중구 대한상공회의소 국제회의장에서 열린 '2030 지역의 약속, 실행으로-지역 전환을 위한 기후행동 공동결의'에서 개회사를 통해 "기후위기를 온전히 극복하는 유일한 길은 시민 모두의 연대와 참여"라고 강조했다.이재준 시장은 특히 지방정부를 기후 대응의 현장 최일선으로 규정했다. 그는 "시민의 연대와 참여를 이끄는 현장 최일선에 지방정부가 있다"며 "민선 9기가 지방정부를 '기후 거버넌스'로 재편하는 마지막 골든타임"이라고 말했다.이재준 시장의 개회사에서 주목되는 대목은 기후위기 대응을 선언이나 장기 목표에 머물게 하지 않고 지역의 구체적인 정책과 생활 변화로 연결하겠다는 점이다.그는 재생에너지 확산과 무공해 교통수단 전환, 폐기물 배출 감축 등 도전적인 목표와 실행 전략을 지방정부 스스로 마련하겠다고 밝혔다. 동시에 "탈탄소 전기 국가로 나아가려면 중앙정부와 지방정부가 원팀이 돼야 한다"며 중앙정부의 제도·재정적 지원과 지방정부의 실행력을 결합할 필요성도 강조했다.이날 12개 지방정부 단체장이 각 지역의 기후 대응 목표를 담은 공동 결의를 발표한 가운데, 이 시장은 수원의 구체적인 실행 과제를 제시했다.수원형 햇빛발전소 50개 건설을 비롯해 버스의 무공해차 100% 전환, 시민과 함께하는 손바닥정원 1,000개 운영, 시민 환경교육 30% 이상 확대 등이다.이는 에너지 생산부터 교통, 도시 공간, 시민 교육까지 일상생활과 맞닿은 분야를 아우르는 방식이다. 이재준 시장이 이날 페이스북을 통해 "지금 필요한 것은 목표가 아닌 실행"이라고 강조한 것도 같은 맥락이다.이재준 시장은 "기후위기 대응의 최전선은 결국 시민의 삶과 가장 가까운 지역"이라며 "에너지와 교통을 바꾸고, 도시 공간과 시민의 일상을 바꿔야 한다"고 밝혔다.특히 자신이 회장을 맡고 있는 기후위기대응·에너지전환 지방정부협의회를 통해 지방정부 간 연대와 실행력을 높이겠다는 구상도 내놨다. 2016년 출범한 이 협의회에는 현재 33개 지방정부가 참여하고 있다.이 시장은 "수원부터 행동하겠다"며 "기후위기를 실천의 힘으로 이겨내겠다"고 다짐했다. 기후 대응을 환경 분야에 한정하지 않고 도시의 에너지·교통·공간과 시민의 생활방식까지 바꾸는 도시 전환의 과제로 접근하겠다는 의미다.다만 기후정책의 성패는 목표 숫자를 제시하는 데서 끝나지 않는다. 햇빛발전소 50개와 무공해차 전환 등에 필요한 재원과 인프라를 어떻게 확보하고, 시민 참여를 실제 정책 성과로 연결할지가 향후 과제가 될 전망이다.이재준 시장은 이날 "기후위기를 극복하는 힘은 시민 모두의 연대와 참여에서 나온다"며 지방정부가 녹색 대전환의 맨 앞에 서겠다고 강조했다.