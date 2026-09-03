양영우 광주경찰청장 "경찰수사 신뢰 회복할 것"

큰사진보기 ▲양영우 제23대 광주경찰청장(가운데)이 3일 오후 광주경찰청 5층 무등홀에서 취임 후 첫 지휘부회의를 주재하고 있다. ⓒ 광주경찰청 관련사진보기

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양영우 제23대 광주경찰청장은 3일 "경찰수사의 신뢰를 회복하겠다"며 취임 각오를 다졌다.양 청장은 이날 오후 광주경찰청 5층 무등홀에서 취임 후 첫 지휘부 회의를 열고 "무거운 책임감과 벅찬 사명감으로 광주경찰청장으로서의 소임을 시작한다"고 취임 소감을 말했다.특히 장윤기 사건 부실 수사 논란 등으로 경찰에 쏟아지고 있는 비판 여론에 대해 "걱정과 실망을 안겨드린 점에 무거운 책임감을 느낀다"며 "잘못을 그냥 흘려보내지 않고, 뼈를 깎는 성찰과 쇄신을 계속해 나갈 것"이라고 약속했다.양 청장은 가장 먼저 '경찰 수사의 신뢰 회복'을 강조했다.그는 "모든 수사 과정에서 적법 절차와 인권을 최우선 가치로 삼고, 수사의 품질, '완결성'을 높여야 한다"며 "사건처리의 '공정성'과 '신속성'에도 보다 집중하고, 수사 지휘와 통제·점검 기능을 강화할 것"이라고 말했다.또한 시민의 평온한 일상을 지키고, 사회적 약자를 세심하게 보호하는 경찰의 역할을 주문했다.양 청장은 "예방적 활동을 통해 '평온한 일상'을 만들어야 한다"며 "강력범죄, 실종신고, 교통사망사고 등에 신속히 대응해 안타까운 피해를 막고, 피싱·사기, 사이버범죄, 마약 등 서민의 일상을 무너뜨리는 범죄는 예방과 검거, 배후조직 추적, 범죄수익 환수까지 총력을 기울여 달라"고 당부했다.이어 "아동, 여성, 노인, 장애인 등 사회적 약자들이 두려움 없이 일상을 살아갈 수 있도록 안전 그물망을 더욱 촘촘히 짜야 한다"며 "단 한 명의 시민도, 치안 서비스에 있어 차별받거나 방치되는 일이 없도록 따뜻하고 세심한 시선으로 현장을 살펴야 한다"고 말했다.건강한 조직문화를 만들기 위해 힘을 쏟겠다는 의지를 밝혔다.양 청장은 "보여주기식 업무와 불필요한 관행은 과감히 없애고, 실질적인 업무와 본질에 집중할 수 있도록 하겠다"며 "현장의 다양한 목소리를 경청해 잘못된 지침이 있다면 개선하고, 일하는 데 필요한 것은 곧바로 지원하겠다"고 강조했다.그러면서 "자긍심과 자부심을 다시금 느낄 수 있도록 현장의 문제를 함께 고민하며, 지원을 아끼지 않겠다"며 "경찰 직원 여러분은 오직 시민만을 바라보고 시민의 안전한 울타리가 돼 주길 바란다"고 말했다.