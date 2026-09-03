"K-뷰티 호황 속 노동 과중" 한국콜마 노동자, 노조 출범

큰사진보기 ▲한국콜마 사옥 ⓒ 한국콜마 관련사진보기

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국내 최대 화장품 제조업체인 한국콜마에 노동조합이 들어섰다. K-뷰티 호황에 따른 주문 폭주 속에서 과중한 노동 강도와 일방적인 근무 형태 변경 시도에 맞서 노동자들이 권리 보호에 나선 것이다.민주노총 전국화학섬유식품산업노동조합(위원장 신환섭, 이하 화섬식품노조)은 한국콜마 노동자들이 지난 1일 지회 출범선언문을 발표하고 '한국콜마지회(지회장 이정권)'를 공식 출범했다고 3일 밝혔다.1990년 설립된 한국콜마는 세종 기초화장품 공장을 비롯해 부천 색조화장품 공장, 서울 종합기술원 등을 운영하는 국내 대표 화장품 제조업체다. 최근 K-뷰티 열풍으로 주문량이 두 달 이상 밀릴 만큼 호황을 누리고 있으나, 현장에서는 인력 부족과 불합리한 인력 배치, 설비 효율성 저하 등으로 노동 강도가 심각하게 높아져 직원들의 불만이 누적되어 온 것으로 알려졌다.한국콜마지회는 출범선언문에서 "K-뷰티의 성장을 이끌어온 눈부신 역사의 바탕에는 노동자들의 땀과 헌신이 있었다"라며 "회사가 성장한 만큼 정당한 보상과 합당한 인정을 받고 있는지, 노동조건 결정에 우리의 목소리가 반영되고 있는지 물어야 할 때"라고 창립 취지를 밝혔다.지회는 이어 ▲공정한 일터 ▲존중받는 일터 ▲안전한 일터 ▲괴롭힘 없는 일터 ▲소통하는 노동조합 ▲더 나은 현장 등 6대 핵심 가치를 제시하고, "특별한 대우가 아닌 일한 만큼 존중받고 안전하게 일할 수 있는 당연한 권리를 찾겠다"라고 강조했다.지회는 출범 직후인 지난 2일 아침부터 조합원 확대 및 노조 설립을 알리는 첫 홍보 활동에 돌입했다. 이날 선전전에는 KCC글라스, SK머티리얼즈퍼포먼스, 한국내화 등 화섬식품노조 세종충남지부 산하 인근 지회 조합원들도 대거 참여해 연대의 뜻을 보탰다.한편, 이번에 한국콜마지회가 산별노조로 선택한 화섬식품노조는 석유화학, 섬유, 식품, 의약품, IT, 게임, 문화예술 등 다양한 산업군에서 약 5만 명의 조합원이 활동하고 있다.