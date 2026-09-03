이장우 국민의힘 대전시당위원장 취임... "시민 삶 바꾸는 정당 만들 것"

큰사진보기 ▲이장우 국민의힘 대전시당위원장이 3일 취임했다. ⓒ 국민의힘대전시당 관련사진보기

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국민의힘 대전광역시당이 이장우 시당위원장 취임과 함께 대통합·정책혁신·세대확장을 중심으로 한 새로운 조직체계를 출범시켰다.국민의힘 대전시당은 3일 오후 시당 5층 강당에서 이장우 시당위원장 취임식과 주요 당직자 임명장 수여식을 개최했다고 밝혔다. 이날 행사에는 당협위원장과 선출직 공직자, 주요 당직자 등 500여 명이 참석했다.대전시당은 이번 조직 개편을 통해 당내 역량을 결집하는 동시에 시민들의 다양한 목소리를 정책과 조직에 적극 반영한다는 계획이다. 특히 '대전 발전·대통합·미래정당'을 중심으로 정책 역량을 강화하고 세대와 계층을 아우르는 통합형 정당으로 외연을 넓히겠다는 구상이다.주요 인선으로는 조상환 고문단회장, 곽영지 대전발전위원장, 장희택 지역발전위원장이 임명됐다. 이택구 수석부위원장을 비롯해 박희조·서철모·최충규 등 전·현직 주요 인사들도 부위원장단에 이름을 올렸다.또 이창기 AI정치대학원장과 박천일 대통합위원장을 임명해 AI·디지털 시대에 맞는 정치 역량 강화와 당내 통합에도 힘을 싣기로 했다.상설위원회는 여성·청년·대학생·디지털정당·장애인·노동·법률·약자와의 동행 등 분야별 전문성을 강화하는 방향으로 재편했다. 특별위원회 역시 청년과 여성, 소상공인, 주민자치, 문화예술, 종교, 생활정치 등 시민 생활과 밀접한 분야를 중심으로 구성했다.대전시당은 앞으로 실버세대위원회, 교육발전위원회, 보육발전위원회, 도시발전위원회, 교통대책위원회, 복지·환경·소상공인 관련 위원회 등을 추가로 구성해 조직을 확대할 계획이다.이장우 시당위원장은 취임사에서 대전의 미래 성장동력 확보와 기업·일자리 유치 등 지역경제 활성화에 당력을 집중하겠다는 뜻을 밝혔다.이 위원장은 "대전의 미래를 위해서는 무엇보다 당이 하나로 힘을 모으고 시민 속으로 더 깊이 들어가야 한다"며 "당원 한 사람 한 사람의 뜻을 모아 대전의 발전과 시민의 삶을 바꾸는 유능한 정당을 만들어가겠다"고 말했다.이어 "정치적 유불리가 아니라 오직 대전의 발전과 시민의 행복을 기준으로 판단하고 행동하겠다"며 "대전의 더 큰 도약을 위해 국민의힘 대전시당이 가장 먼저 뛰고 가장 낮은 자세로 시민을 섬기겠다"고 강조했다.