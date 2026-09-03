국회도서관, 울산도서관에 '국회 의정정보센터' 만든다

큰사진보기 ▲김상욱 울산시장과 국회도서관 황정근 관장이 3일 울산시청 접견실에서 국회도서관과 국회 의정정보센터 설치를 위한 업무협약을 체결한 뒤 기념촬영 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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국회도서관이 울산시민들에게 정책과 입법 관련 전문정보를 제공하는 '국회 의정정보센터'를 9월 중 울산도서관에 설치한다.울산도서관 1층 디지털자료실에 설치되는 국회 의정정보센터는 시민들에게 국회도서관에서 제공하는 주요 정책·입법 관련 전문자료를 정기적으로 열람할 수 있도록 지원한다.또한 국회도서관의 다양한 정보체계(시스템)를 이용할 수 있는 전용 PC를 설치해 국회전자도서관, 지방의정포털, 국가전략포털 등 온라인서비스도 제공한다.이에 울산도서관은 9월 3일 오후 2시 시청 본관 7층 시장실에서 김상욱 울산시장과 국회도서관 황정근 관장 등이 참석한 가운데 국회도서관과 국회 의정정보센터 설치를 위한 업무협약을 체결했다.김상욱 울산시장은 "국회 의정정보센터 설치를 통해 정책·입법 분야의 다양한 전문자료를 정기적으로 확보함으로써 광역 대표도서관의 장서 역량이 한층 높아질 것으로 기대한다"라며 "시민들이 최신 입법·정책정보를 편리하게 이용할 수 있도록 최적의 환경을 조성해 나가겠다"라고 말했다.한편 시민들이 열람할 수 있는 국회도서관 발간자료를 살펴보면, 국회도서관은 정책 수립에 필요한 사실정보를 정리한 '팩트북'을 연 6건 발간한다. '팩트북'은시의성 있는 주제를 선정해 국회, 행정부 등의 정책 수립과 의사결정 지원자료로 사실정보를 수집정리한 책자다.또 연 16건 발간하는 '데이터(Data)+'는 국회 상임위원회 소관 최신 이슈를 발굴해 국내외 관련 정책, 통계, 법령 등을 시각화한 인포그래픽 자료며, 연 20회 발간하는 '최신외국 입법정보'는 국내 언론매체·법안의 핵심이슈를 중심으로 입법현안에 대한 주요국의 입법례와 법률정보를 제공한다.연 26회 발간하는 '최신외국 정책정보'로는 입법 및 정책현안과 관련된 주요국의 제도와 정책 및 외국 싱크탱크 기관의 최신 정책보고서를 조사·정리하여 제공한다.또 주 1회 '금주의 보고서'를 통해 국가전략포털에서 서비스하는 국내외 싱크탱크의 최신전략 · 정책 보고서 중 국정현안과 밀접한 자료를 선별하여 제공한다.이와 함께 울산도서관과 국회도서관은 사서 교육 등 협업 모형(모델)을 발굴하고 정보 교류와 협력을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.