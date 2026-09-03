"시민 후원으로 3년째"... 제7회 대전여성영화제 4일 개막

큰사진보기 ▲대전여성단체연합은 오는 4일부터 5일까지 씨네인디유에서 '2026 제7회 대전여성영화제'를 개최한다. ⓒ 대전여성단체연합 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전여성단체연합은 오는 4일부터 5일까지 씨네인디유에서 '2026 제7회 대전여성영화제'를 개최한다. 사진은 영화상영 일정표. ⓒ 대전여성단체연합 관련사진보기

대전지역 여성단체들이 별도의 공적 지원 없이 시민 후원과 자발적인 힘으로 여성영화제를 이어간다.대전여성단체연합은 오는 4일부터 5일까지 씨네인디유에서 '2026 제7회 대전여성영화제'를 개최한다고 3일 밝혔다.대전여성단체연합은 대전여민회, 대전여성장애인연대, 대전여성정치네트워크, 대전평화여성회, 여성인권티움, 풀뿌리여성 마을숲, 실천여성회 판 등 지역 여성단체들로 구성돼 있다. 이들은 매년 성평등주간을 맞아 여성영화제를 열어왔다.특히 이번 영화제는 지자체 등의 보조금 없이 마련됐다는 점에서 의미가 있다. 대전여성단체연합은 2024년 당시 행정의 차별과 혐오에 항의하는 의미로 보조금을 반납한 뒤 올해까지 3년째 공적 지원 없이 시민들의 후원과 응원으로 영화제를 이어오고 있다고 밝혔다.올해 슬로건은 '우리는 서로를 비추고(We Light, We Reflect)'다. 1990년대와 2020년대를 살아가는 여성들의 삶을 함께 조명하며 "과거와 현재가 서로를 비추는 거울이 돼 달라진 것과 달라지지 않은 것을 살펴보겠다"는 취지다.상영작은 모두 7편이다.첫날인 4일에는 폭력이 일상이 된 공동체에서 여성들이 처음으로 함께 모여 자신의 삶과 미래를 결정해 가는 과정을 그린 사라 폴리 감독의 <위민토킹>이 상영된다. 개막작인 박재민 감독의 <모래바람>은 편견에 맞서 자신의 역사를 써 내려가는 여성 씨름선수들의 이야기를 담은 다큐멘터리다.5일에는 셰릴 더니 감독의 <워터멜론 우먼>이 상영된다. 오래된 영화 속에서 이름 대신 '워터멜론 우먼'으로 불렸던 흑인 배우의 흔적을 쫓으며 흑인·여성·퀴어의 역사를 되짚는 작품이다.이어 장희선 감독의 <고추말리기>는 할머니와 엄마, 딸 등 3대 여성의 일상을 통해 가족과 가사노동, 한국 여성의 삶을 들여다본다. 허가영 감독의 <첫 여름>은 아내와 엄마, 할머니로 살아온 한 여성이 비로소 자신의 마음을 선택하는 이야기를 담았다.조영수 감독의 <피켓 디자인하실 분?>은 집회에 참여하는 디자이너들을 통해 광장의 구호와 시각언어가 어떻게 만들어지고 확산하는지를 보여준다. 변영주 감독의 <낮은 목소리아시아에서 여성으로 산다는 것>은 일본군 '위안부' 피해 여성들의 일상에 가까이 다가가 이들을 단순한 역사적 피해자가 아닌 현재를 살아가는 여성으로 담아낸 작품이다. 상영 뒤에는 변영주 감독과의 관객과의 대화(GV)도 진행된다.대전여성단체연합은 "1990년대와 2020년대 서로 다른 시대를 살아가지만 여전히 닮은 질문을 품고 있는 여성들의 삶을 7편의 영화를 통해 마주하고자 한다"고 밝혔다.개막식은 4일 오후 7시에 열리며 성평등어워즈 시상과 아티스트 '애리'의 공연도 마련된다.