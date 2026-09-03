법원 "대전문화재단, 팀장 견책·파면 처분 모두 무효"

큰사진보기 ▲대전지방법원. ⓒ 장재완 관련사진보기

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사직서 제출 후 30일이 지나 퇴직처리 됐다는 판단에 출근하지 않은 행동이 '파면'에 해당하는 중대한 비위일까? 법원은 "재량권을 벗어난 무효"라고 판단했다. 재단의 인사·징계 처분에 구체적인 징계 사유가 존재하지 않거나 재량권을 현저히 남용했다는 게 법원의 판단이다.대전지방법원 제11민사부(재판장 이재은)는 지난달 12일 A 전 팀장이 (재)대전문화재단을 상대로 제기한 징계처분취소 청구 소송에서 "피고가 원고에게 한 2023년 5월 3일 자 견책처분 및 2024년 1월 21일 자 파면처분은 모두 무효임을 확인한다"라며 원고 완전 승소 판결을 내렸다. 이와 함께 소송비용 전액도 피고인 대전문화재단이 부담하도록 명했다.앞서 A 전 팀장은 2022년 인사총괄 팀장 재직 당시, 노조 위원장 출신 직원에 대해 단체협약(근무평정 평균 이상 보장)을 근거로 성과연봉 평가등급을 조정한 바 있다. 이후 대전시 감사위원회는 이를 문제 삼았고, 재단 측은 2023년 5월 A 전 팀장에게 견책처분을 내렸다.이어 재단 측은 B 전 ▲기획경영본부장의 외부강의 관련 직위해제 검토 업무처리 부적정 ▲ 승진인사 업무 부적정 ▲ 사직서 제출 후 무단결근 등을 징계 사유로 올려 2024년 1월 A 전 팀장을 최종 파면했다.하지만 재판부는 재단 측이 제시한 핵심 징계 사유와 절차상의 정당성을 단 건도 인정하지 않았다.우선 견책처분에 대해 재판부는 "단체협약상 노조 위원장에 대한 근무평정 보호 조항은 정당한 근로조건에 해당하며, 노동조합법에 따라 확장 적용된다"고 규정했다. 따라서 "원고의 성과연봉 등급 조정 및 인사위원회 상정 등 관련 업무처리에 위법이나 내규 위반이 없으므로, 견책처분은 징계 사유 자체가 존재하지 않아 무효"라고 판단했다.이어 최고 수위의 중징계인 파면처분에 대해서도 "B 전 본부장의 직위해제 검토나 원고 본인의 승진 과정에서 업무상 비위가 존재한다고 보기 어렵다"고 일축했다.재판부는 무단결근 건에 대해서도 "원고가 법률자문을 거쳐 사직서 제출 후 30일이 경과함에 따라 퇴직 효력이 발생했다고 신뢰한 점 등을 고려할 때, 일부 출근 불이행만을 이유로 파면을 내린 것은 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 재량권을 벗어난 무효 처분"이라고 판시했다.이번 판결로 대전문화재단은 노동조합 단체협약을 무시한 표적 감사·징계라는 비판을 피하기 어렵게 됐으며, 징계 처분 무효에 따른 후폭풍이 이어질 것으로 보인다.승소 판결 후 A 전 팀장은 "이번 사건은 2022년 지방선거 후 기관장 사퇴 압박·감사 과정에서 실무자에게 책임이 전가된 '표적 감사'의 결과"라며 "대전시 감사위 처분을 검증 없이 수용한 재단의 파면 처분으로 4년 6개월간 신분상 고통을 겪었다"고 토로했다. 이어 "내부 재심과 노동위 구제신청 등 5차례 행정 구제 기각 후 사법부가 처음으로 징계의 위법·부당성을 인정한 것"이라고 강조했다.그러나 대전문화재단은 1심 판결에 불복해 항소를 제기한 것으로 확인됐다.이에 대해 A 전 팀장은 "항소는 재단의 권리지만 그 비용은 대전시민의 예산이고, 그 시간은 저와 제 가족의 삶"이라며 "1심 패소로 소송비용 전액을 재단이 부담하게 된 상황에서 또다시 항소한 것은 스스로를 돌아보지 않는 행위이자, 추가 변호사 선임료와 소송비용까지 시민 혈세로 낭비하는 무리한 소송전"이라고 강하게 비판했다.한편, <오마이뉴스>는 항소 이유 등 대전문화재단 측의 입장을 듣기 위해 수차례 연락을 시도했으나 답변을 받지 못했다.