가족을 버린 게 아니라 살리기 위해 떠났다, 탈북의 출발점

지난 글에서 나는 '탈북'(脫北)은 한 사람의 삶에서 일어난 사건이고, '북향'(北鄕)은 그 사람이 어디에서 왔는지를 설명하는 정체성이라고 썼다. 그렇다면 한 가지 질문이 더 남는다. 우리가 너무나 익숙하게 사용하는 '탈북'이라는 말은 과연 언제부터 시작되는 것일까. 북한의 국경을 넘는 순간일까. 나는 꼭 그렇지만은 않다고 생각한다.
[관련기사] '탈북'은 사건이고, '북향'은 정체성이다
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여기서 나는 '탈출'과 '탈북'을 조금 구분해서 생각해보고 싶다. 북향민들이 실제 북한을 떠나온 과정을 들여다보면 국경을 넘은 행위와 북한이라는 체제를 완전히 떠나겠다는 결심 사이에 시간의 간격이 존재하기 때문이다.
다만 나는 '탈북'이라는 표현보다 '고향을 떠난 것'이라는 표현을 더 선호해왔다. 경제난 속에서 잠시 돈을 벌고 다시 돌아갈 생각으로 국경을 넘었던 사람들에게는 처음부터 정치적인 '탈북'보다, 가족을 먹여 살리기 위해 잠시 고향을 떠났다는 설명이 더 정확할 것이다.
처음부터 북한을 버린 것이 아니라, 잠시 고향을 떠난 것이었다
실제 북향민들은 왜 북한을 떠났을까. 남북하나재단이 매년 실시하는 북한이탈주민 실태조사는 이 문제를 생각하는 데 중요한 자료다. 현재 공개된 '2025 북한이탈주민 실태조사'에서도 북한을 떠난 가장 큰 이유로 '식량이 부족해서'가 24.2%로 나타났다. 물론 이 숫자 하나로 모든 북향민이 경제적 이유 때문에 북한을 떠났다고 말할 수는 없다. 시기와 세대에 따라 자유를 찾아서, 체제의 감시와 통제가 싫어서, 먼저 나온 가족과 함께 살기 위해 떠난 사람도 많다.
그러나 한국의 북향민 사회가 크게 형성된 시기의 흐름을 보면 경제와 생존의 문제를 빼놓고 설명하기 어렵다. 통일부 통계에 따르면 2006년부터 2011년까지 6년 동안 매년 2천 명이 넘는 북한이탈주민이 대한민국에 입국했고, 그 수는 모두 1만 5천 명이 넘는다. 이 대규모 입국 시기 직후 실시된 2012년 당시 '북한이탈주민지원재단'(현 남북하나재단) 실태조사에서는 탈북동기 가운데 '식량부족과 경제난'이 52.8%로 가장 높았고, '더 많은 돈을 벌기 위해'도 19.0%를 차지했다. '자유를 찾아서'는 32.0%, '북한체제가 싫어서'는 23.6%였다.
이 자료를 보더라도 당시 북한을 떠난 사람들의 삶에서 경제와 생존의 문제를 빼놓기는 어렵다. 많은 사람에게 처음 국경을 넘게 한 직접적인 이유는 거창한 정치적 결단보다 배고픔이었고, 돈을 벌어 가족을 살려야 한다는 절박함이었다. 중국에 잠시 나가 돈을 벌고 식량을 구해 다시 고향으로 돌아갈 생각을 했던 사람도 많았다.
내가 '탈북'과 '탈출'을 굳이 구분해 이야기하려는 이유도 바로 여기에 있다. 이것은 북한 체제를 좋게 말하기 위해서가 아니다. 오히려 남한에서 종종 듣는 "어떻게 가족을 버리고 혼자 떠날 수 있었어요?"라는 질문에 제대로 답하고 싶어서다.
절대 다수의 북향민은 가족을 버리고 떠난 것이 아니라 '가족을 살리기 위해' 떠났다. 먹을 것을 구하고 돈을 벌어 다시 돌아가기 위해 잠시 고향을 떠난 것이다. 이 출발의 마음을 이해하지 못하면 북향민의 삶을 처음부터 잘못 읽게 될 수도 있다.
고향은 떠났지만, 탈북은 제3국에서 형성됐다
국경을 넘었다고 곧바로 고향과의 관계가 끝나는 것은 아니었다. 돈을 벌어 다시 북한으로 돌아간 사람도 있었고, 중국과 북한을 오가며 가족에게 식량과 돈을 가져다준 사람도 있었다. 적어도 이들에게 최초의 국경 넘기는 북한과의 영원한 결별을 의미하지 않았다.
그러나 중국을 비롯한 제3국에서 살아가면서 상황은 달라졌다. 북한 안에서는 알 수 없었던 바깥세상을 보게 되었고, 자신이 알고 있던 세계가 전부가 아니었다는 것도 알게 되었다. 다른 사회의 삶을 접하면서 북한 체제와 자신의 삶을 이전과는 다른 눈으로 바라보게 된 사람들도 있었다. 여기에 강제송환과 처벌에 대한 두려움까지 더해졌다. 처음에는 잠시 고향을 떠났던 사람의 삶이 중국 체류와 북송, 재탈출 등의 과정을 거치면서 전혀 다른 방향으로 흘러가기도 했다.
나 역시 그 과정을 직접 경험했다. 1997년 처음 고향을 떠날 때 내가 강을 건넌 이유는 순전히 가족을 먹여 살리기 위해서였다. 돈을 벌어 다시 고향으로 돌아갈 생각으로 시작한 일이었다. 그렇게 중국에서 3년을 살다가 북송되었고, 감옥에서 고초를 겪은 뒤에야 나는 정말로 북한을 떠나야겠다고 결심했다. 중국에서 사는 동안 북한 밖의 세상을 알게 되었고, 내가 어떤 나라에서 살아왔는지를 이전과는 다른 눈으로 보게 되었기 때문이다. 내게 처음 국경을 넘은 것이 가족을 살리기 위해 '고향을 떠난 것'이었다면, 두 번째 떠남은 정치적 판단이 더해진 '탈북'이었다.
그런데 실제로 탈북을 결심하고 다시 고향을 떠났을 때조차 내 마음의 중심에는 체제에 대한 분노만 있었던 것이 아니었다. 북한 밖에서 제대로 북한을 바라보게 되었을 때의 망연자실함은 지금도 말로 설명하기 어렵다. 그러나 그때부터 나에게 북한 체제를 응징하는 방식은 달라졌다. 나에게 북한 체제에 대한 가장 큰 응징은, 언젠가 성공해서 돌아가 고향 사람들을 잘 먹고 잘살게 하는 것이었다. 인간으로 태어나 이 넓은 세상을 제대로 보지도, 누리지도 못하고 살아가는 고향 사람들을 위해 언젠가 무언가를 하고 싶었다. 그때 품었던 열망은 사라지지 않았고, 지금도 내 안에 하나의 꿈으로 남아 있다.
그래서 나는 어떤 북향민들에게 고향을 떠난 것은 북한에서 시작됐지만, '탈북'이라는 결심은 중국을 비롯한 제3국에서 형성되었다고 말하고 싶다. 국경을 넘은 시점과 탈북의식이 형성된 시점이 반드시 같지는 않다는 것이다.
'탈북민'이라는 이름을 지우자는 것이 아니다
나는 '탈북민'이라는 이름을 사용하고 싶은 사람들의 마음과 그 안에 담긴 경험을 충분히 이해하고 존중한다. 누군가에게 그 이름은 자유를 선택했다는 자부심이고, 북한 체제에 대한 자신의 분명한 태도를 보여주는 정체성일 수도 있다. 그런 사람이 "나는 탈북민이다"라고 말한다면 당연히 그 선택은 존중받아야 한다.
나 역시 2015년부터 '북향민'이라는 이름에 관한 칼럼을 쓰고 이 이름을 함께 불러보자는 활동을 해왔다. 하지만 '탈북민'이라는 호칭이 마음에 들지 않는다고 시위를 하거나, 그 이름을 사용하는 것이 나에 대한 인권유린이라고 생각해본 적은 없다. 내가 좋아하고 내 삶을 더 잘 설명한다고 생각하는 이름을 선택했고, 그 생각에 동의하는 사람들이 함께 부르면 된다고 생각했다.
만약 대다수 당사자가 분명하게 '탈북민'만을 원하고 '북향민'을 원하지 않는다는 충분한 근거가 있다면 그것은 또 다른 차원에서 논의할 문제다. 더욱이 '북향민'은 정부가 사용하기 훨씬 전부터 당사자들 사이에서 제안되고 사용돼왔고, 이 이름에 공감하거나 실제로 사용해온 당사자들도 적지 않았다.
그런 이름을 정부가 공식적으로 사용하기 시작했다는 이유만으로 갑자기 '인권유린'이라고까지 규정하는 데에는 나는 동의하기 어렵다. 실제로 2026년 7월 일부 북한이탈주민 단체가 '북향민' 사용을 인권유린이라고 주장하며 유엔에 진정을 제기했고, 통일부는 국가인권위원회에서 인권침해에 해당하지 않는다고 각하한 사안이라며 유감을 표명했다.
내가 '북향민'이라는 이름을 선호하는 이유는 분명하다. 우리가 떠나온 과거만으로 설명되는 사람이 아니라, 그 과거를 품고 앞으로 어떻게 살아갈 것인가까지 이야기하고 싶기 때문이다. 탈북이 내가 지나온 삶의 사건을 설명한다면, 북향은 내가 어디에서 왔는지를 설명한다. 그리고 그 정체성을 가지고 앞으로 무엇을 하며 살아갈 것인가는 또 다른 삶의 이야기다.
이름에는 시대의 시선이 들어 있다
과거 북한에서 남한으로 온 사람들을 우리는 '귀순용사'라고 불렀다. 1979년 '월남귀순용사 특별보상법' 아래에서는 이들을 사선을 넘어 자유민주주의를 선택한 사람으로 바라보며 국가유공자에 준하는 우대와 지원을 했다. 냉전시대의 영웅적 서사가 이름 속에 들어 있었던 셈이다.
그러나 북한의 경제난 이후 입국자의 규모와 성격이 달라지면서 정책의 성격도 달라졌다. 1993년에는 귀순자를 국가유공자 중심에서 생활보호대상자로 전환했고, 1997년 '북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률'이 제정되면서 자립과 정착지원 중심의 제도가 자리 잡았다.
'북한이탈주민'은 북한을 탈출했다고 박수쳐주기 위해 수여한 훈장이라기보다, 아무런 생활 기반 없이 대한민국에 들어온 사람을 보호하고 지원하기 위해 국가가 만든 법적·행정적 이름이었다.
대한민국은 이 사회에 아무런 기반도 없이 들어온 우리에게 주거와 교육, 취업과 정착을 위한 여러 제도를 마련해 주었다. 물론 대한민국 국민으로서 국가의 보호를 받는다는 의미도 있다. 그러나 이제는 보호받는 시민에서 한 걸음 더 나아가 함께 사회를 만들어가는 시민으로 살아갈 때가 되었다고 나는 생각한다.
실제 우리 사회 곳곳에는 자신의 출신을 크게 드러내지 않은 채 전문가로, 사업가로, 직장인으로, 이웃으로 자기 몫을 다하고 또 다른 사람을 돕고 있는 북향민들이 있다. 앞으로 이 연재에서 그런 사람들의 삶도 하나씩 만나보고 싶다.
당신도 당사자이고, 우리도 당사자다
나는 '탈북민'이라는 이름을 고수하고 싶은 분들의 마음이 틀렸다고 말하고 싶지 않다. 그분들도 자신의 삶을 직접 살아온 당사자이기 때문이다. 그러나 '북향민'이라는 이름이 자신의 삶을 더 잘 설명한다고 생각하고, 그 이름으로 불리고 싶은 수많은 우리 역시 같은 당사자임을 기억해주면 좋겠다. 그래서 나는 이 이름을 두고 우리가 찬성과 반대로 갈라져 서로를 밀어내지는 않았으면 한다.
오히려 정부를 사이에 두지 않고 우리 당사자들끼리 한번 만나 허심탄회하게 이야기해보면 어떨까. 왜 나는 '탈북민'이라는 이름을 지키고 싶은지, 왜 다른 사람은 '북향민'이라는 이름으로 불리고 싶은지 서로의 이야기를 직접 들어보는 것이다.
생각해보면 우리는 죽을 고비를 넘으며 함께 이 땅에 온 고향 사람들 아닌가. 살아온 과정과 정치적 생각이 다르고 원하는 이름도 다를 수 있지만, 그 차이가 서로를 적으로 만들어야 할 이유는 없다고 생각한다. 결국 중요한 것은 어느 이름이 상대방을 이기느냐가 아니다. 어떤 이름이 지금의 나를 더 온전하게 설명하고 앞으로 살아갈 삶까지 담아낼 수 있는가, 각자가 선택할 수 있어야 한다. 그리고 서로의 선택을 존중하는 것에서부터 우리 안의 작은 사회통합도 시작될 수 있지 않을까.
분노가 있다면, 그 힘을 어디에 쓸 것인가
나는 북한 체제에 대한 분노 자체를 부정하지 않는다. 그 체제에서 고통을 경험한 사람이 북한 정권에 강한 분노를 갖는 것은 충분히 이해할 수 있다. 다만 나는 그 분노가 앞으로 어디를 향해야 하는지 함께 생각해보고 싶다. 정말 북한 체제의 잘못을 바로잡고 싶다면, 그 체제 아래에서 살아가는 우리의 고향 사람들이 어떻게 하면 더 자유롭고 잘 먹고 잘살 수 있을지를 고민하는 것도 우리의 몫이 아닐까. 언젠가 한반도의 문이 열린 뒤에야 무엇을 할지 생각하기보다, 지금부터 내가 가진 경험과 전문성을 어떻게 사용할 것인지 준비하면 어떨까.
북한 체제를 비판하는 것과 북한 주민을 사랑하는 것은 모순되지 않는다. 오히려 체제의 문제를 누구보다 잘 안다고 말한다면 그 안에서 살아가는 사람들의 삶이 더 나아지도록 하는 일에도 누구보다 관심을 가져야 한다고 나는 생각한다.
내가 '탈북'과 '탈출'을 굳이 나누어 그 과정을 길게 이야기한 이유는 결국 하나다. 우리에게 북한 체제에 대한 분노가 있을지라도, 그보다 더 깊은 곳에는 처음 고향을 떠날 때 품었던 마음이 여전히 남아 있다고 믿기 때문이다. 내 가족을 먹여 살리고 싶었던 마음, 내 가족과 고향 사람들이 더 잘살았으면 좋겠다는 열망 말이다. 나는 우리가 어디에서 탈출했는가만큼이나, 무엇을 위해 고향을 떠났는지를 함께 기억했으면 한다.
나는 '탈북민'이라는 이름을 선호하는 분들 가운데에도 이미 이런 고민을 하며 자신의 자리에서 고향 사람들을 위해 무엇을 할 수 있을지 준비하는 분들이 당연히 많이 있다고 믿는다. 우리가 원하는 이름은 달라도 고향 사람들의 삶이 나아지기를 바라는 마음까지 다르다고 생각하지는 않는다.
그 과정에서 누군가는 안내자가 되고, 누군가는 개척자가 되고, 누군가는 남과 북의 사람들을 잇는 커넥터가 될 수도 있을 것이다. 나는 그래서 '북향민'이라는 이름을 좋아한다. 탈북의 아픔과 과거를 가슴에 품고도 거기에만 머물지 않고, 대한민국의 당당한 시민으로 살아가면서 미래의 한반도를 위해 내가 무엇을 할 수 있는지를 묻는 사람. 내게 '북향민'은 과거를 지우는 이름이 아니라, 과거를 품고 미래로 나아가기 위한 이름이다.
그런데 '북향민'이라는 이름을 이야기하다 보면 또 하나의 오래된 이름이 떠오른다. 바로 '실향민'(失鄕民)이다. 북에 고향을 둔 채 남쪽에서 평생을 살아온 사람들을 우리는 오랫동안 실향민이라 불러왔다. 그렇다면 같은 북쪽 고향을 가진 사람들인데 왜 나는 '실향민'이 아니라 '북향민'이라는 이름에 마음이 가는 것일까.
다음 글에서는 '실향민'이라는 이름이 담고 있는 역사와 아쉬움에서 출발해, 왜 '북향민'이라는 이름을 이야기하게 되었는지 생각해보려 한다.
덧붙이는 글 | 박예영 작가는 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 경험을 바탕으로, 북향민의 삶과 정체성, 사회통합과 ‘사람의 통일’을 이야기하고 있습니다.