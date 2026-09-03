가족을 버린 게 아니라 살리기 위해 떠났다, 탈북의 출발점

함경북도 김책시에서 살다가 서울로 이사와 24년째 살아가고 있습니다. 남과 북에서 생의 반씩을 살아온 경험으로, 왜곡된 인식을 넘어 있는 그대로의 북한과 북한 주민, 북향민의 삶을 전하려 합니다. 말에 머무는 사회통합이 아니라 서로를 이해하고 함께 살아가는 사회통합을 이야기하고 싶습니다. 남북을 잇는 다리로서 ‘사람의 통일’에 작은 힘을 보태고 싶습니다.