"회장 부인 청소했다고 3년 자격정지" 경로당에 무슨 일이?

큰사진보기 ▲대한노인회 대전광역시동구지회가 산하 경로당 회장의 배우자에게 지급된 청소비 385만 원을 문제 삼아 감사를 벌이고 해당 회장에게 '회원 자격정지 3년'의 중징계를 내린 것을 놓고 '표적감사' 논란이 일고 있다. 사진은 동구지회가 A회장에게 보낸 중징계 통보 공문. ⓒ 노인회대전동구지회 관련사진보기

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대한노인회 대전광역시동구지회가 산하 경로당 회장의 배우자에게 지급된 청소비 385만 원을 문제 삼아 감사를 벌이고 해당 회장에게 '회원 자격정지 3년'의 중징계를 내린 것을 놓고 논란이 일고 있다.징계를 받은 신흥동제2경로당 A회장 측은 회원들이 직접 걷은 자체회비에서 실제 청소업무를 한 사람에게 지급한 인건비일 뿐인데, 배우자라는 이유로 횡령·배임에 해당하는 것처럼 몰아갔다고 반발하고 있다. 특히 수년간 회계자료를 지회에 제출했음에도 한 번도 문제 삼지 않다가 갑자기 6명 규모의 감사반까지 꾸린 것은 표적감사라고 주장한다.반면 동구지회는 "회원의 민원에 따라 사실관계를 확인한 정상적인 감사였다"며 표적감사 의혹을 부인하고 있다.동구지회가 내린 '회원 자격정지 3년' 처분은 이후 대한노인회 대전광역시연합회 재심에서 '직무정지 3개월'로 크게 낮아졌다.이번 사건은 A회장의 배우자 B씨에게 지급된 경로당 청소비에서 시작됐다.A회장 측 자료와 관계자들의 설명을 종합하면, 신흥동제2경로당은 그동안 청소를 맡은 회원에게 3개월에 3만 원, 이후에는 5만 원씩 일정액을 지급해왔다. 이후 기존 청소 담당자가 일을 그만두자, 오래된 건물인 데다 새로 청소를 맡을 사람을 구하기 어려워 경로당 임원들이 "회장 부인이 청소를 맡으면 어떻겠느냐"고 논의한 끝에 B씨에게 청소를 부탁했다는 게 이들의 설명이다.B씨에게는 2021년 3월 이후 3개월에 10만 원을 지급하다 이후 지급액이 조정됐고, 2025년부터는 월 15만 원 수준이 지급됐다. 2026년 3월까지 지급된 돈을 모두 합치면 385만 원이다.A회장 측은 특히 이 돈이 정부나 지방자치단체의 보조금이나 노인일자리 사업비가 아니라 회원들이 낸 경로당 자체회비였다고 강조한다. 제보자 C씨는 "회장이 임의로 배우자에게 돈을 준 것이 아니라 임원들이 부탁했고 B씨가 실제 청소했다"며 "회원들이 모은 돈으로 노동의 대가를 지급한 것인데 배우자라는 이유만으로 횡령·배임이라고 하는 것은 납득하기 어렵다"고 말했다.문제는 지난 3월 누군가 동구지회에 "회장 배우자에게 청소비가 지급되고 있다"는 내용의 전화 민원을 제기하면서 불거졌다. 이후 동구지회는 부지회장 등을 포함한 6명 규모의 감사반을 구성해 신흥동제2경로당에 대한 감사를 벌였다.당시 동구지회 감사직을 맡고 있던 A회장은 "8년 동안 감사를 했지만, 이런 식으로 별도 감사반을 편성한 것은 처음 봤다"며 "지도나 확인으로 끝낼 수 있는 일을 6명의 감사반을 보내 조사하고 상벌심의위원회까지 넘긴 것은 과도하다"고 주장했다.감사 과정에서 A회장은 "도의적으로 잘못한 것 같다", "잘못됐다면 돈을 돌려놓겠다"는 취지의 진술을 했고, 동구지회의 요구에 따라 지난 4월 28일 385만 원 전액을 경로당 회비로 반환했다. 그러나 이후 A회장과 회원들은 "실제 청소 노동에 대한 정당한 대가였다"며 반환 자체가 잘못됐다는 입장으로 돌아섰다.A회장 측은 매월 또는 분기별로 회계 내용을 공개했고 연말에는 지회에도 지출 자료를 제출해 왔다며 "수년 동안 한 번도 지적하지 않다가 지금 와서 문제 삼는 것은 이해하기 어렵다"고 주장했다. 경로당 회원 52명도 청소비 지급에 문제가 없다는 취지의 사실확인서를 작성한 것으로 전해졌다.그러나 동구지회는 환수조치에 그치지 않고 A회장을 상벌심의위원회에 회부했고, 지난 6월 '회원 자격정지 3년'을 의결했다.징계자료에는 A회장이 배우자를 청소 도우미로 채용해 자체회비에서 인건비를 지급한 것이 부적절하다는 내용이 담겼다. 노인일자리 사업에서 경로당 회장이나 배우자의 참여를 제한한 지침 등도 판단 근거로 제시됐다.A회장 측은 이에 "B씨는 정부 노인일자리 사업으로 일한 것이 아니라 경로당이 자체적으로 청소를 맡기고 자체회비에서 임금을 지급한 것"이라며 "회장의 배우자에게 자체회비로 청소비를 지급해서는 안 된다는 명시적인 규정부터 제시하라"고 반발했다.A회장은 징계에 불복해 대전광역시연합회에 재심을 청구했고, 지난 8월 19일 징계는 '회원 자격정지 3년'에서 '직무정지 3개월'로 대폭 감경됐다.A회장 측은 "처음부터 횡령·배임으로 볼 사안이 아니었다는 것을 보여주는 결과"라고 주장했다. 재심 자료에는 청소비 자체뿐 아니라 근로계약서와 채용 관련 서류 등이 제대로 갖춰졌는지도 검토 대상이 된 것으로 나타났다.A회장 측은 징계 과정에서 건강까지 크게 악화됐다고 주장하고 있다. 대전시연합회 재심 과정에서 경로당 회원 등 17명이 연합회를 찾아 항의한 날, 귀가한 A회장이 쓰러져 뇌출혈 진단을 받았고 현재도 치료를 받고 있다는 것이다.이들은 지회장 선거를 둘러싼 갈등도 감사의 배경으로 의심하고 있다. A회장이 과거 현 지회장과 다른 후보를 도왔고, 이후 관계가 악화된 상황에서 청소비 문제가 불거졌다는 주장이다.C씨는 "잘못이 있으면 지도하고 바로잡으면 될 일"이라며 "수년간 문제 삼지 않던 일을 전화 민원 하나로 대규모 감사까지 벌이고 3년 자격정지를 내린 것은 A회장을 찍어내기 위한 표적감사라고 생각한다"고 말했다.이에 대해 동구지회는 표적감사 주장을 전면 부인했다.동구지회 D사무국장은 3일 <오마이뉴스>와의 통화에서 "지난 3월 회원의 전화 민원을 받고 보관 중인 회계서류를 확인한 결과 실제 배우자에게 돈이 지급된 사실이 확인돼 감사를 벌였다"고 말했다.6명 규모의 감사반을 꾸린 이유에 대해서는 "A회장이 당시 동구지회 감사였기 때문에 통상적인 감사 방식으로 조사하기 어려워 별도의 감사반을 구성한 것"이라고 설명했다.또 "실제로 청소했더라도 회장의 배우자가 경로당의 돈을 받아서는 안 된다는 것이 지회의 판단"이라며 "보조금이 아니라 자체회비라고 해도 회원들을 위해 사용하는 공적인 성격의 돈이고, 가족에게 지급했다면 사적 이익을 위한 집행으로 볼 수 있다"고 반박했다. 회원들이 동의했다는 주장에도 "회원 동의가 있었다고 부적절한 지출이 정당화되는 것은 아니다"라고 했다.다만 동구지회는 처음에는 385만 원 환수로 사안을 마무리하는 방안도 검토했지만, 이사회에서 징계가 필요하다는 의견이 나와 상벌심의위에 회부했다고 설명했다.재심에서 징계가 3년에서 3개월로 크게 낮아진 것에 대해서는 "당초 처분이 잘못됐기 때문이 아니라 A회장이 쓰러졌다는 소식을 접한 뒤 건강상태 등을 고려해 선처가 이뤄진 것으로 알고 있다"고 밝혔다.또 지회장 선거 갈등에 따른 보복성 감사라는 주장에 대해서도 "전혀 사실이 아니다. 그런 이유로 특정인을 겨냥해 감사를 한 것이 아니"라고 반박했다.