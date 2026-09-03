2.85㎞ 가는데 1300원… 남양주시, 달뫼IC 통행료 인하 요구

큰사진보기 ▲경기 남양주시가 포천-화도고속도로 달뫼IC의 단거리 통행료가 주민들에게 부담이 되고 있다며 운영사에 요금 인하를 요청했다. 화도읍과 수동면 주민 7750명도 통행료 인하를 요구하는 건의서를 제출했다. ⓒ 남양주 관련사진보기

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경기 남양주시가 포천-화도고속도로 달뫼IC의 단거리 통행료가 주민들에게 부담이 되고 있다며 운영사에 요금 인하를 요청했다. 화도읍과 수동면 주민 7750명도 통행료 인하를 요구하는 건의서를 제출했다.남양주시는 최현덕 시장이 지난 2일 포천-화도고속도로 운영사 대표이사를 만나 달뫼IC 통행료 부담을 줄이기 위한 방안을 논의했다고 3일 밝혔다.달뫼IC에서 화도JCT까지 거리는 약 2.85㎞지만 통행료는 1300원이다.특히 두 개 이상의 고속도로를 연계해 이용할 경우 노선별 기본요금이 각각 부과되면서 단거리 이용자들의 요금 부담이 상대적으로 커지는 구조라는 게 남양주시의 설명이다.달뫼IC를 주로 이용하는 화도읍과 수동면에서는 통행료를 낮춰달라는 주민 요구가 이어지고 있다.최근에는 주민 7750명이 참여한 통행료 인하 건의서가 제출됐다.이에 최 시장은 화도·수동지역 주민대표들과 함께 이동은 포천-화도고속도로 대표이사를 만나 주민들의 의견을 전달하고 통행료 인하 등 실질적인 부담 완화 대책을 마련해 달라고 요청했다.최 시장은 "달뫼IC는 이용거리에 비해 통행료 부담이 높은 상황"이라며 "지역주민들의 목소리를 충분히 반영해 통행료 인하 등 실질적인 부담 완화 방안을 적극 검토해 달라"고 말했다.남양주시는 통행료 구조 자체를 개선하는 방안도 정부에 요구하고 있다. 단기적으로는 현재 운영되고 있는 단거리 연계구간 할인제도의 적용 범위를 확대하고, 장기적으로는 서로 다른 고속도로를 연계해 이용할 때 기본요금이 중복 부과되는 문제를 줄이기 위한 환승제도 도입 등을 국토교통부에 건의했다.시는 앞으로 운영사와 국토교통부 등과 협의를 이어갈 방침이다. 다만 통행료 인하 여부와 인하 폭, 적용 대상 및 시기 등은 현재 확정되지 않았다.