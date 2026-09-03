여주시, 여주쌀 '등급별 차등수매·자조금' 도입 검토

큰사진보기 ▲경기 여주시가 여주쌀의 품질과 농가소득을 높이기 위해 쌀의 품질 등에 따라 수매 조건을 달리하는 '등급별 차등수매'와 쌀 자조금 도입을 검토한다. ⓒ 여주시 관련사진보기

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경기 여주시가 여주쌀의 품질과 농가소득을 높이기 위해 쌀의 품질 등에 따라 수매 조건을 달리하는 '등급별 차등수매'와 쌀 자조금 도입을 검토한다.여주시는 지난 1일 농업기술센터 친환경교육관에서 쌀 산업 특구위원회를 열고 여주쌀 산업 경쟁력 강화를 위한 방안을 논의했다고 밝혔다.회의에는 이충우 여주시장과 박두형 여주시의회 의장을 비롯한 쌀 산업 특구위원 등 30여 명이 참석했다.이날 주요 의제는 '여주쌀 등급별 차등수매'와 '여주쌀 자조금'이 논의됐다.차등수매와 관련해서는 김현태 농촌지도자여주시연합회장이 주제발표를 맡았다. 참석자들은 여주쌀의 품질 향상과 농업인 소득 증대를 위해 차등수매를 어떤 방식으로 운영할지 등을 논의했다.쌀 자조금에 대해서는 전규제 조공법인 대표가 발표했다. 자조금을 활용한 여주쌀 소비 확대와 경쟁력 강화 방안 등을 놓고 의견을 나눴다.참석자들은 생산단계부터 유통·판매까지 여주쌀의 경쟁력을 높이기 위해서는 농업인과 농협, 행정기관 등의 협력이 필요하다는 데 의견을 모으고 차등수매와 자조금의 구체적인 추진방안을 검토했다.김광덕 여주시 부시장은 "여주쌀이 지속적으로 경쟁력을 확보하고 농업인의 소득 향상으로 이어지기 위해서는 생산단계에서부터 유통·판매까지 쌀 산업 전반에 대한 체계적인 발전방안을 마련하는 것이 중요하다"고 말했다.이어 "위원들이 제시한 의견을 검토해 현장에서 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 관계기관 및 농업인단체와 지속적으로 협력하겠다"고 밝혔다.여주시는 이번 회의에서 나온 의견을 검토해 등급별 차등수매와 자조금 등 향후 쌀 산업 관련 정책과 사업에 반영할 계획이다. 다만 차등수매의 등급 기준과 가격 차이, 시행시기, 자조금의 조성 규모와 농가 부담 방식 등 구체적인 내용은 아직 확정되지 않았다.