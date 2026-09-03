근로감독관 징계 현황 살펴보니, 음주운전 가장 많아

큰사진보기 ▲김기현 의원이 8월 28일 울산시의회 회의실에서 열린 울산트램사업 시민 대토론회에서 발언하고 있다 ⓒ 김기현 페이스북 관련사진보기

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최근 정부가 중대재해 예방과 안전한 일터 조성을 위해 근로감독관 160명을 포함 총 700명의 노동감독관을 증원하겠다고 발표한 가운데, 2023년부터 2026년 8월까지 비위행위로 징계를 받은 근로감독관은 총 62명에 달하는 것으로 집계돼 주의가 요망된다.국회 기후에너지환경노동위원회 소속 국민의힘 김기현 의원(울산 남구을)이 고용노동부로부터 제출받은 '최근 3년간 근로감독관 징계 조치 현황' 자료에 따르면 총 징계자 62명의 연도별 징계 처분 건수는 2023년 19건, 2024년 15건, 2025년 16건에 이어 2026년은 8월 기준 이미 12건을 기록하며 매년 끊이지 않고 발생하고 있다.징계 사유를 유형별로 살펴보면, 공직자로서의 품위를 저버린 '음주운전'이 16건으로 가장 많았다. 음주측정 거부는 물론 물적 피해를 낸 사고, 자전거 음주운전으로 인적 피해를 낸 사례까지 포함됐다.이어 사업장 감독 및 지도 권한을 악용한 '금품 및 향응 수수'가 13건, 업무 부적정 처리가 9건, '성희롱·성추행·카메라 촬영' 등 성비위가 6건으로 뒤를 이었다.특히 기타 비위 내용 중에는 불법 촬영, 교정시설 내 휴대폰 무단 반입, 장애인 주차표지 부정 사용, 겸직허가 없는 인터넷 방송, 진단서 위조 및 절도, 교육지 무단이탈 및 사업장에 대한 부적절 발언, 개인정보 무단 유출 등 공직자로서 상식 밖의 비위행위가 다수 포함된 것으로 드러났다.전체 징계 처분 62건 가운데 파면(1건), 해임(3건), 강등(1건), 정직(24건) 등 중징계는 29건, 감봉(15건)과 견책(18건) 등 경징계 처분이 33건(53.2%)인 것으로 나타났다. 또한, 소청심사를 통해 징계 수위를 감경받는 사례도 지속적으로 발생하고 있다.이에 대해 김기현 의원은 "최근 정부가 노동감독관 700명을 증원하겠다고 발표한 바 있는데, 단순히 인원만 늘리기보다 잇따르는 금품·향응 수수와 성비위, 음주운전 등 심각한 비위행위를 막기 위해 신규 임용 단계부터 철저한 도덕성 검증을 거쳐야 한다"고 지적했다.이어 "현장 감독의 실효성을 높이고 노동행정의 신뢰를 회복하기 위해서는 증원된 인력만큼 강화된 권한에 걸맞은 엄격한 책임성과 내부 감찰 시스템을 함께 확립해야 한다"고 강조했다.