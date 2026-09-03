공보의 없어 멈췄던 이천 보건지소 진료 재개… 업무대행의사 채용

큰사진보기 ▲이천시는 공중보건의사 감소에 따른 의료공백을 줄이기 위해 지역보건의료사업 업무대행의사를 채용해 오는 7일부터 의료취약지역 보건지소 순회진료를 시작한다고 3일 밝혔다. ⓒ 이천시 관련사진보기

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공중보건의사 미배치로 중단됐던 이천지역 일부 보건지소의 의과 진료가 다시 시작된다.이천시는 공중보건의사 감소에 따른 의료공백을 줄이기 위해 지역보건의료사업 업무대행의사를 채용해 오는 7일부터 의료취약지역 보건지소 순회진료를 시작한다고 3일 밝혔다.이천에서는 올해 의과 공중보건의사가 배치되지 않으면서 일부 보건지소의 의과 진료가 중단됐다.특히 의료기관 접근성이 상대적으로 낮고 고령인구가 많은 지역에서는 보건지소가 고혈압·당뇨병 등 만성질환 관리와 건강상담 등을 담당해온 만큼 진료 중단에 따른 주민 불편이 이어졌다.시는 이를 해소하기 위해 업무대행의사 채용을 추진했으나 의료인력 확보에 어려움을 겪으면서 여러 차례 채용 절차와 근무여건 개선을 거쳐 의사 1명을 최종 채용했다.채용된 의사는 7일 설성면 남부통합보건지소를 시작으로 대월·호법보건지소 등 의료취약지역을 순회하며 진료한다.고혈압과 당뇨병 등 만성질환자를 대상으로 진료와 건강상담을 하고 예방접종 예진, 건강검진 결과 상담 등 보건소의 지역보건의료사업에도 참여할 예정이다.최근 전국적으로 의과 공중보건의사가 감소하면서 농어촌 등 의료취약지역을 중심으로 공공의료 인력 확보가 어려워지고 있다. 의사를 확보하지 못한 일부 지역에서는 보건지소 진료를 축소하거나 중단하는 사례도 나타나고 있다.성수석 이천시장은 "전국적으로 공중보건의사가 감소하고 의사 인력 확보가 어려운 상황에서도 지역주민의 의료공백을 최소화하기 위해 업무대행의사 채용을 지속적으로 추진해 왔다"고 말했다.이어 "진료 중단으로 불편을 겪었던 주민들이 다시 가까운 보건지소에서 진료를 받을 수 있게 됐다"며 "의료취약지역의 공공의료 안전망을 더욱 촘촘히 구축하겠다"고 밝혔다.