광주은행 "시금고 선정 기준 변경, 신중해야"

큰사진보기 ▲광주은행 본점. ⓒ 광주은행 관련사진보기

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광주은행이 전남광주통합특별시 금고 선정을 앞두고 추진 중인 '금고 지정 및 운영 조례 일부개정조례안'과 관련해 "금고 공고를 앞둔 시점에서 평가 기준을 변경하는 것은 신중해야 한다"고 밝혔다.광주은행은 3일 보도자료를 내고 "금고 선정이 임박한 상황에서 금융기관이 단기간에 조정하기 어려운 평가 기준을 신설·강화하면 금융기관의 예측 가능성과 선정 절차의 공정성이 저해될 수 있다"고 지적했다.박진한 전남광주통합특별시의회 의원이 대표 발의한 개정안은 기존 금융기관별 '관내 지점의 수, 관내 무인 점포 수, 관내 현금자동입출금기(ATM) 설치 대수'의 세부 평가 기준 및 방법에 시·군·구별 지역 분포도를 반영해 비교·평가하는 내용을 담고 있다.이에 대해 광주은행은 "27개 시·군·구별 분포도를 평가에 직접 반영하면, 이미 광범위한 영업망을 보유한 특정 금융기관에 구조적으로 유리하게 작용한다"며 "공정한 경쟁을 저해하고 타 금융기관의 진입장벽으로 작용할 우려가 있다"고 말했다.이어 "특히 지역농협 등 별도 법인의 점포를 특정 금융기관 영업망으로 인정할 것인지 아닌지 역시 논란이 있는 상황에서 별도 조례를 개정하기보다 점포의 법적·경영적 실체를 고려한 명확한 기준이 먼저 필요하다"고 강조했다.개정 조례안 문구에 대한 해석도 모호해 혼란을 빚을 수 있다고 우려했다.'설치 대수는 시·군·구별 지역 분포도를 반영하여'라는 문구가 정량평가인지 정성평가인지 명확하지 않아 금융기관별 해석 차이가 발생하면, 이의 제기나 분쟁으로 이어질 가능성이 크다는 것이다.광주은행 관계자는 "금고 선정은 4년간 지역 재정을 관리할 금융기관을 결정하는 중요한 절차인 만큼 특정 금융기관의 유불리보다 공정성·투명성·예측 가능성이 우선돼야 한다"고 말했다.힌편, 전남광주시는 연간 25조원 안팎의 재정을 맡을 2027~2030년 금고 운영기관을 이달 중 공고하고 10월께 확정할 계획이다.광주은행과 농협은행 등이 제1금고 운영을 놓고 경쟁하고 있다.