와인을 몰라도 괜찮았다, 가족이라서 더 즐거웠던 헌터밸리

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지난 8월 22일부터 28일까지 가족들과 호주 여행을 다녀왔습니다.

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1년 준비한 호주 여행에서 제일 좋았던 것

에서 이어집니다.)

"헌터밸리에 가보면 어때요?"

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큰사진보기 ▲포도밭시드니를 벗어나 만난 헌터밸리의 포도밭. 넓은 분지의 초원과 호수 풍경이 인상적이었습니다. ⓒ 김남정 관련사진보기

큰사진보기 ▲예약한 와이너리 모습오래된 와인 생산지의 역사와 현대적인 와인 문화가 한 공간에 공존하고 있었습니다. 와인 생산지를 알려주는 지도는 지역마다 기후와 토양이 달라 서로 다른 개성의 와인이 생산된다고 합니다. ⓒ 김남정 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

시드니 여행을 준비했던 큰딸이 와이너리 투어를 제안했다.순간 임신 중인 작은딸이 마음에 걸렸다. 술을 마실 수 없는데 와이너리를 다 함께 갈 수 있을까 싶었다. 그런데 뜻밖에도 작은딸 부부가 먼저 "우리도 가보고 싶다"라고 했다.그 말을 듣고 우리 부부도 흔쾌히 좋다고 했다. 사실 우리 부부는 와인을 잘 모른다. 와인의 종류도, 맛을 표현하는 방법도 서툴다. 그저 음식과 함께 마시는 정도였다.그런데 그날은 달랐다.햇살이 유난히 좋았던 셋째 날 아침, 시드니를 벗어난 차는 한동안 덜컹거렸다. 가이드가 시내를 벗어나면 한국의 도로처럼 매끈하지 않은 곳도 있다고 설명했다. 창밖 풍경도 금세 달라졌다. 높은 건물들이 사라지고 집들은 띄엄띄엄 모습을 보였다. 집마다 넓은 잔디밭을 앞에 두고 있었고, 마당과 집 주변을 깔끔하게 가꿔 놓은 모습이 정겨웠다. 넓은 초원 사이로 캥거루가 보일 때마다 차 안에서는 탄성이 터졌다. 길가의 유칼립투스 나무들은 푸른 하늘 아래 한층 더 선명했다.약 한 시간 반쯤 달렸을까. 눈앞에 포도밭이 하나둘 눈에 들어오기 시작했다. 끝이 보이지 않을 만큼 넓은 포도밭 사이로 햇빛이 쏟아지고, 한쪽에는 잔잔한 호수가 반짝였다. 시드니의 빌딩 숲을 벗어나 이렇게 넓은 자연 속에 들어오니 같은 호주인데도 전혀 다른 곳에 온 기분이었다.헌터밸리는 호주에서 가장 오래된 와인 생산지 가운데 하나로, 1820년대부터 포도나무가 심어졌다고 한다. 지금도 150곳이 넘는 와이너리가 있고, 특히 세미용(Semillon)과 시라즈(Shiraz)가 이 지역을 대표하는 품종으로 꼽힌다고 한다.우리가 찾은 곳은 포도밭 한가운데 자리한 벤 이안(Ben Ean) 이었다. 1858년에 설립된 헌터밸리의 역사 깊은 와이너리로, 1886년에는 이곳에 와이너리 건물이 들어섰다고 한다. 1917년 린데만 가문이 이곳을 인수하면서 '린데만 스 벤 이안'이라는 이름으로 이어졌고, 오랜 세월 뒤 다시 벤 이안이라는 이름을 되찾았다.와인을 잘 몰랐던 나에게도 '린데만스'라는 이름은 낯설지 않았다. 알고 보니 그 역사가 바로 이 헌터밸리에서 시작됐다. 1843년 헨리 린데만 박사가 이곳에서 와인을 만들기 시작하면서 호주 와인의 역사에 이름을 남겼다고 한다.와이너리 안으로 들어서자 오래된 나무 기둥과 목재 천장이 먼저 눈에 들어왔다. 안내를 받아 자리에 앉으니 본격적인 와인 시음이 시작됐다. 긴 나무 테이블 위에 깨끗한 와인 잔마다 조금씩 다른 색의 와인이 차례로 담겼다. 처음에는 화이트와인, 이어 스파클링 와인, 레드와인이 차례로 나왔다. 와인을 잔에 따르기 전부터 직원의 설명이 이어졌다. 포도 품종은 무엇인지, 어떤 향이 나는지, 어떻게 마시면 좋은지, 어떤 음식과 어울리는지 등을 차근차근 알려주었다.나는 먼저 잔을 코끝에 가져갔다. 향을 맡고 한 모금 마셨다. 설명을 듣기 전과 후의 맛이 조금 다르게 느껴졌다. '이게 와인을 배우는 재미인가?' 싶었다.그런데 옆을 보니 두 사위는 나보다 더 진지했다. 직원이 건넨 자료와 휴대전화를 번갈아 보며 꼼꼼하게 메모하고, 궁금한 것은 바로 질문했다. 마치 와인 수업을 듣는 모범생들 같았다.임신 중인 작은딸은 와인을 마실 수 없었다. 그래도 잔을 코끝에 가져가 향을 맡으며 우리와 함께했다. 마시지는 못해도 그 순간을 놓치지 않으려는 딸의 모습이 조금 안쓰럽기도 하고 대견하기도 했다.남편도 평소보다 유난히 진지했다. 한 잔 한 잔 맛을 보고 설명을 들으며 고개를 끄덕였다. 딸들이 좋아하는 것을 함께해 주려고 애쓰는 모습이 보여 나도 모르게 미소가 지어졌다.그때 문득 알 것 같았다. 아이들이 왜 이곳에 오자고 했는지. 딸과 사위들은 이미 와인에 대해 제법 알고 있었고, 그래서 같은 와인을 마셔도 내가 보지 못하는 것들을 보고 있었다.'아는 만큼 보인다'는 말이 이런 것일까.그날 우리는 헌터밸리의 여러 와이너리를 둘러보며 하루 종일 와인을 맛봤다. 평생 마셔볼 와인의 종류보다 더 많은 와인을 한꺼번에 만난 것 같은 하루였다.헌터밸리를 대표하는 세미용은 처음에는 산뜻하고 상쾌하지만 숙성할수록 깊은 맛을 더한다고 한다. 평소 이름만 들어봤던 와인이 그곳의 햇빛과 토양, 기후 속에서 어떤 모습으로 만들어지는지 듣고 나니 조금씩 흥미가 생겼다.시음만 하고 끝난 것도 아니었다. 와인이 만들어지고 숙성되는 과정도 살펴봤다. 포도를 수확하고 발효시키고, 오크통이나 저장시설에서 숙성하는 과정을 설명 들으니 우리가 잔에 따라 마셨던 와인이 그냥 만들어지는 것이 아니라는 것을 새삼 느꼈다. 와인 한 병에는 포도만 들어 있는 것이 아니었다. 포도밭에서 시작된 시간이 저장고를 거쳐 우리의 잔에 이르기까지, 와인 한 병에도 꽤 긴 이야기가 담겨 있었다.돌아오는 길, 아침에 보았던 포도밭이 다시 눈에 들어왔다. 아침에는 그저 예쁜 풍경이라고만 생각했던 포도밭이었다. 그런데 와인을 맛보고 이야기를 듣고 나니 조금 다르게 보였다.이번 여행은 처음부터 끝까지 딸들이 계획했다. 시드니의 명소를 찾아다니는 것도 좋았지만, 이날의 와이너리 투어는 조금 특별했다.와인을 잘 몰라도 괜찮았다. 마시지 못해도 괜찮았다. 좋아하는 사람이 좋아하는 것을 함께 바라보고, 그 세계를 조금씩 알아가는 것만으로도 충분히 즐거운 여행이 될 수 있다는 것을 그날 알았다.햇빛과 바람, 흙과 시간이 한데 모여 한 잔의 와인이 된다는 것이 새삼 신기했다. 그리고 그날 내가 가장 오래 기억하게 된 것은 와인의 맛보다도, 가족이 함께 같은 것을 바라보고 서로의 관심을 나누었던 시간이었다.