"지리산 물줄기 국가가 직접 관리하라" 함양·남원 주민 1년의 외침, 물꼬 트일까

큰사진보기 ▲전북특별자치도 도민의 목소리를 도정에 반영하는 열린 도지사실 지난 9월2일 ⓒ 전북특별자치도 관련사진보기

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덧붙이는 글 | '수달아빠’로 불리며 지리산 엄천강 일대에서 야생동물과 하천 생태를 기록하고 있다. 수달과 철새의 삶을 통해 인간과 자연의 공존을 고민하며, 현장에서 보고 느낀 이야기를 전하고 싶습니다.

지리산 상류 수계의수질 오염을 막기 위해 전북 남원과 경남 함양 지역 주민들이 자발적으로 대책위를 꾸리고 상시 감시활동에 나선 지 만 1년이 됐다.함양·남원 주민들은 상류 지역인 운봉 일대의 대형 축사 등에서 유입되는 오염원을 더 이상 지자체 관리 수준에 맡겨둘 수 없다며, 람천 등 주요 수계의 국가하천 승격과 수계관리 일원화를 지속해서 요구해 왔다.정작 수계 하류 지역이자 직접적인 영향권에 있는 경남 함양군은 별다른 반응을 보이지 않고 있다. 하지만 주민들의 끈질긴 요구가 이어지자 전북도와 정치권이 먼저 반응하기 시작했다.지난 9월2일 이원택 전북도지사는 주민대책위와의 면담 자리에서 "주민들의 의견을 수렴해 국가하천 승격에 따른 장단점을 면밀히 검토하겠다"고 밝혔다.이어 이 지사는 "광역 수계 특성상 경남도지사와 직접 협의를 거쳐 정부에 국가하천 승격 절차를 공동으로 밟고, 그 결과를 주민들에게 피드백하겠다"는 입장을 전했다.하지만 행정적 실무 협의는 여전히 난항이다. 경남도 측은 최근 조만강, 양천, 덕천강 등 도내 단독 지방하천 중심의 국가하천 승격을 우선 추진하면서, 전북과 경남을 함께 걸치는 람천 등 경계 수계 협의에는 미온적이거나 주도권을 미루는 태도를 보이고 있다.이에 따라 전북도청 내 하천 관리 및 수질 환경을 전담하는 기후에너지환경국 차원에서 경남도 관련 부서에 직접 공식적인 정책 제안을 전달하고, 경남도의 전향적인 협조를 끌어내는 유기적 행정 공조가 시급한 과제로 떠올랐다.지자체 간 협의가 답보 상태에 머무는 사이, 신성범 국민의힘 의원실이 전면에 나서며 분위기가 반전되는 모양새다.신성범 의원실은 선임보좌관을 전담 배치해 관련 수질 검사 결과와 하수처리시설 현황 등 기초 자료를 집약적으로 수집하고 있다. 중앙부처(환경부·국토교통부)를 상대로 강력한 압력을 행사해 이번 기회에 람천 등 지리산 수계를 국가하천 승격 대상에 반드시 포함시키겠다는 구상이다.정치권 관계자는 "도로 건설 등 타 분야 사업보다 물관리 분야가 지자체 환경 개선과 직결된 만큼 영향력이 크다"며 "이번 기회를 활용해 환경부와 국토부 내 물관리 담당 라인을 설득하는 것이 무엇보다 중요하다"고 전했다.1년 동안 자발적으로 환경 파수꾼 역할을 해온 함양·남원 주민대책위는 국가하천 승격 요구 외에도 ▲ 수계관리일원화 TF 구성 ▲ 관내 하수처리시설 전수조사 및 민관협의체 구성 ▲ 상류 운봉 지역 축사 상시감시체계 구축 ▲ 수질검사 결과 검증 및 청정수역 수질 기준 재정립 등을 강력히 촉구하고 있다.행정의 무관심과 지자체 간 미온적 협조 속에서도 함양·남원 주민들이 스스로 만들어낸 동력이 중앙정치권과 지자체를 움직이기 시작한 만큼, 지리산 상류 수계가 이번 기회를 통해 국가 직접 관리 하천으로 거듭날 수 있을지 귀추가 주목된다.