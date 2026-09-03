이 대통령 "경찰, 모든 사건 처리 과정 재점검 해야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.9.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 3일 주재한 수석보좌관회의에서 "최근 연이어 벌어진 사건들은 우리 치안에 작지 않은 허점이 있음을 드러내고 있다"면서 경찰의 모든 사건 처리 과정 전반에 대한 전면적 재점검이 필요하다고 했다.제주 실종 허위종결 사건 등으로 경찰 수사 시스템에 대한 국민적 불신이 커지고 있는 만큼 이를 해소하기 위한 구체적인 조치가 필요하다는 주문이다. 참고로 김종철 신임 경찰청장 직무대행은 취임 첫날인 이날 연 전국 경찰지휘부 회의에서 "국민의 신뢰를 잃으면 경찰은 존재 이유가 없다"며 뼈저린 반성과 철저한 쇄신을 다짐한 바 있다.이 대통령은 이날 "다수의 경찰관이 현장에서 최선을 다하고 있어도 아주 극히 소수의 일탈만으로도 전체 체계에 큰 구멍이 생길 수 있다"며 "경찰은 일련의 사건들을 거울삼아 뼈를 깎는 각오로 내부 자정과 제도 개선에 나서야 한다"고 했다.특히 "비단 실종사건뿐 아니라 모든 사건의 처리 과정 전반에 기존의 관행과 시스템이 잘못된 게 없는지 전면적으로 재점검 해야 되겠다"며 "내부자의 시선에서 벗어나 국민의 눈높이와 또 피해자의 관점에서, 객관적 관찰자의 시점에서 무엇이 부족했고 또 뭘 보완해야 될지를 치밀하게 살펴봐야 한다"고 지적했다.이 대통령은 중대범죄수사청과 공소청이 한 달 뒤 출범한다는 점도 짚었다.이에 대해 이 대통령은 "개혁은 법전 속의 문구가 아니라 우리 국민들의 일상적인 삶 속에서 완성되고 또 평가된다"면서 "남은 기간 국민들의 생명과 안전, 권리 보호에 자그마한 공백도 발생하지 않도록 관련 제도를 최선을 다해 철저하게 정비하고, 또 필요한 시책도 철저하게 시행해야 한다"고 말했다.이 대통령은 전국 각지서 개최될 가을 축제, 행사에 따른 각종 안전사고에 대한 선제적 예방 대책 마련도 주문했다.이 대통령은 먼저 "이번 주말 여의도에서 <세계불꽃축제>가 열린다고 한다. 매년 100만 명 가까운 인파가 찾는데 안전 계획에 작은 소홀함도 없어야 되겠다"라며 "관계 부처로 하여금 지방정부와 긴밀히 소통·협력해서 인파 관리와 시설물 안전 등의 대책을 빈틈없이 수립하도록 해주시기 바란다"고 당부했다.이어 "통상 이 시기에는 전국 각지에서 축제, 행사가 집중적으로 개최되고 전국적으로 통행량도 많다"라며 "각종 안전사고에 대한 예방책을 지금부터 선제적으로 세밀하게 점검해 가야 된다"고 덧붙였다.지난 2일 발생한 부상 예인선 전복 사고와 관련해선 "한 분이 돌아가시고 여섯 분이 실종 상태라 한다. 고인의 명복을 빈다. 그리고 유가족과 실종자 가족 여러분께도 위로 말씀을 드린다"라며 "실종자 수색에 총력을 다해 주시되 구조 인력들의 안전을 잘 살펴 주시기 바란다"고 했다.또한 정확한 사고경위도 파악해야 되겠고 동시에 재발 방지 대책도 신속하게 수립해 주기 바란다"고 밝혔다.