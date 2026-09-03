'공정' 주목한 이 대통령, 외국인 연금 추납 논란 재지적

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.9.3 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 국무회의에 이어 3일 수석보좌관회의에서도 외국인의 '국민연금 먹튀' 논란을 언급하며 제도 개선을 지시했다. 그는 "이번 기회에 다른 사회보장제도들도 국민의 상식, 공정의 원칙에 어긋나는 허점이 없도록 철저히 점검하라"라고도 했다.이 대통령은 이날 청와대 본관에서 열린 회의에서 "최근에 국민연금 제도에 대해서 외국인들이 한 달 가입하고 119개월을 추납(추후납부)해가지고 연금을 받는다는 문제 지적이 있었다"라며 1일 국무회의에서 지적했던 사항을 다시금 거론했다. 이어 "신속하게 제도적 불비함을 보완하고 있긴하다. 실제 사례는 한 명 있었다죠"라면서도 "한 달이 아니라 몇 달 내고 또 상당기간을 추납한 것도 꽤 있던 것 같다"라고 말했다.이 대통령은 "국민이 함께 마련한 재원으로 운영되는 사회보장제도는 누구도 부당하게 이익을 얻거나 국민들이 불합리하게 손해보는 일이 없도록 정밀하게 또 공정하게 설계되어야 한다"라고 강조했다. 그는 "그런데 현행 제도에 의하면 소득·재산 등 요건만 충족하면 국적을 언제 취득했느냐와 무관하게 기초연금을 지급한다"라며 "이것도 한 달 전에 국적을 취득해가지고 소득·재산 여건이 안 좋다고 해서 기초연금 지급 대상으로 선정하는 게 과연 합당하냐는 논란이 생기고 있다"라고 말했다.이 대통령은 "극단적인 예를 들면, 평생 외국인으로 살다가 뒤늦게 국적을 취득해서 국내에 거주하면 바로 기초연금을 똑같이 받게 된다"라며 "이런 경우가 많을 것 같진 않지만, 이건 사례의 많고 적음 문제가 아니라 원칙에 관한 문제"라고 지적했다. 따라서 "이러한 공백이 존재한다는 사실 자체가 실제 사례가 얼마나 많으냐, 있냐 없냐와 관계없이 성실하게 납세 의무를 다 해온 대다수 대한민국 국민에게는 불합리한 차별로 인식될 수밖에 없다"라고 했다.이 대통령은 "지금 전 세계적인 사안을 조사해 본 결과에 의하면 우리처럼 세금으로 기초연금을 지급하는 대다수의 국가들은 국내에 일정 기간을 거주한 경우로 요건을 두고 있다고 한다. 실제 우리 국회에도 유사한 입법안들이 제출돼있다"라며 "국내 최소 필요거주 기간을 설정하는 등 제도 개선을 검토해야 되겠다"라고 강조했다. 그는 "이번 기회에 다른 사회보장제도들, 국고보조사업 전반에 걸쳐서 이런 국민의 상식, 공정의 원칙에 어긋나는 제도적 허점이 없는지 철저히 점검해서 보완할 부분은 보완했으면 좋겠다"라고 덧붙였다.이 대통령은 이틀 전 국무회의를 주재하면서도 외국인 추납 문제를 꼬집으며 "숫자가 적긴 하지만 수 년간 방치돼서 오다가 지금 문제된 것이지 않나. 내부 시스템에서 문제를 지적하지 않았다는 점은 아쉽다"라며 "기존의 시각으로 보면 발견이 안 된다. (감시 역할을 하는) 레드팀의 입장에서 스크린(점검)해봐야 한다"라고 말했다. 당시 정은경 보건복지부 장관은 "실거주 기간을 확인해서 서류 심사를 엄격하게 하도록 8월 31일부터 지침을 개정해서 시행하고 있다"라며 추가적인 법령 개정 필요성 역시 살펴보겠다고 설명했다.한편 보건복지부는 2일 전수조사 결과 '1개월 가입 후 119개월 추납' 사례로 알려진 3명 중 노령연금을 실수령한 것은 추납 대상 기간 내내 국내에 실거주한 재외동포 1명이라고 발표했다. 다른 2명도 대한민국 국민의 배우자와 한국 국적을 보유했다가 해외 국적을 취득한 재외동포로 국내에 거주했고, 현재는 연금 가입자격만 유지한 채 수령을 하진 않고 있었다.김성주 국민연금공단 이사장도 페이스북글로 추납을 하더라도 전체 보험료를 정상 납부하고 가입기간을 채운 것이라며 '먹튀' 논란은 사실과 다르다고 밝혔다.