용인 왕산교~외대사거리 진입로 3→4차로… 좌회전 병목 줄인다

큰사진보기 ▲경기 용인시 처인구 왕산교에서 외국어대사거리로 진입하는 도로가 기존 3차로에서 4차로로 늘어났다. 별도의 도로 확장 대신 기존 차로 폭을 재조정해 상습적인 좌회전 병목현상을 줄이는 방식이다. ⓒ 용인시 관련사진보기

AD

경기 용인시 처인구 왕산교에서 외국어대사거리로 진입하는 도로가 기존 3차로에서 4차로로 늘어났다. 별도의 도로 확장 대신 기존 차로 폭을 재조정해 상습적인 좌회전 병목현상을 줄이는 방식이다.용인특례시 처인구는 외국어대사거리 일대 교통정체를 완화하기 위한 차로 증설공사를 완료했다고 3일 밝혔다.해당 구간은 왕산교를 건너 모현·광주 방면으로 이동하는 차량이 늘면서 매산리에서 경기 광주시 방면으로 좌회전하려는 차량의 대기행렬이 길어져 교통정체가 반복돼 왔다.특히 좌회전 대기 차량과 직진 차량의 동선이 겹치면서 교차로 진입부에서 병목현상이 발생했다.이에 처인구는 약 8000만원을 투입해 지난 7월 24일부터 8월 21일까지 차로 증설공사를 진행했다.새로운 도로부지를 확보해 도로를 넓히는 대신 기존 차로 폭을 재분배해 외국어대사거리 모현 방면 진입 차로를 3개에서 4개로 늘렸다.추가로 확보한 차로를 좌회전 차량이 이용하도록 해 직진 차량과 좌회전 대기 차량의 동선을 분리했다.교차로 내 차량의 진행 방향을 쉽게 구분할 수 있도록 노면 색깔 유도선을 새로 설치하고 중앙선 안전지대도 정비했다.처인구는 이번 차로 조정으로 좌회전 차량의 대기행렬과 교차로 주변 교통정체가 완화될 것으로 기대하고 있다.구 관계자는 "기존 도로 공간을 최적화하는 방법을 찾아 긴 시간을 들이지 않고도 시민들의 불편을 줄일 수 있었다"며 "앞으로도 현장 여건에 맞춘 교통 개선방안을 추진하겠다"고 말했다.