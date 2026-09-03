"부산 4대 폭주 멈춰라"시민사회, 919 기후정의행진 출범 선언

큰사진보기 ▲919 부산기후정의행진 선포 기자회견 ⓒ 민주노총부산본부 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 노동과세계에도 실립니다.

919 부산기후정의행진 조직위원회가 3일 오전 10시 부산시청 광장에서 919 부산기후정의행진 선포 기자회견을 개최했다.박상현 탈핵부산시민연대 공동집행위원장은 "전 국토가 AI 데이터센터 와 반도체 공장를 위한 핵발전소로 가득 찰 위기에 빠져 있다. AI와 전기차 때문에 늘어나는 전기 수요 때문에 어쩔 수 없다라는 말만 반복하고 있지만 10만 년 동안 보관해도 없어지지 않는 핵 폐기물이 온 국토에 쌓이게 되는 문제는 입닫고 있다"며 3대 메가프로젝트와 핵발전소 건설을 비판했다.김헌성 가덕도신공항반대시민행동 집행위원은 "부산시와 정부는 콘크리트가 아니라 땅을 살리고 탄소가 아니라 산소를 뿜어내는 사업으로 전환하기를 강력히 요구한다. 가덕도 신공항 건설은 기후 범죄다"며 가덕도 신공항 건설을 규탄했다.김재남 민주노총 부산지역본부 본부장은 "정부가 무료 노동을 근절하겠다, 노동시간을 단축하겠다, 산재를 예방하겠다고 약속했지만 메가 특구에는 주 52시간 노동시간을 적용하지 않겠다, 연장근로를 해도 수당 지급을 제외하겠다며 결국 노동개악을 강요하고 있다. 청년일자리를 늘리겠다고 하지만 언제든지 해고할 수 있는 파견제, 기간제 일자리는 청년이 돌아오는 좋은 일자리가 아니다. 재벌에 국가의 모든 자원을 몰아주는 특혜, 노동자들에게 안전과 권리를 양보하라고 강요하는 것은 용납할 수 없다. 민주노총은 노동개악과 재벌 특혜를 저지하기 위해 총력을 기울이겠다"고 말했다.이숙견 부산청소년노동인권네트워크 활동가는 "정부와 교육 당국은 반도체 초강대국을 만들겠다며 부산을 비롯한 전국에 13개 이상의 반도체 고등학교를 신설하고 30만 명의 인력을 양성하겠다고 한다. 그러나 정작 청소년들이 들어갈 학교와 회사 그 어디에도 노동자의 생명과 건강을 보호하는 안전 대책은 전무하다. 안전보건 대책도 없이 청소년들의 목숨과 건강을 담보로 지어지는 반도체 고등학교 설립과 확대는 즉각 중단해야 한다. 그리고 이러한 방향을 더욱 가속화시키는 정부의 반도체 산업 육성 정책 또한 즉각 폐기해야 한다"고 말했다.정상래 부산환경운동연합 대표, 가톨릭노동상담소 차광준 신부, 남영남 노동해방마중 대표는 공동 기자회견문 낭독을 통해 "첫째, 핵과 대규모 전력공급에 기대는 에너지 폭주 중단하고 공공재생에너지로 전환하라. 둘째, 생태계와 삶터를 파괴하는 개발 폭주 중단하고 생명과 안전을 우선하라. 셋째, 기후재난의 피해와 책임을 약자에게 떠넘기는 불평등 폭주 중단하고 기본권과 안전을 보장하라. 넷째, AI·반도체·데이터센터를 앞세운 3대 메가프로젝트 성장주의 폭주를 멈춰라. 지구를 불태우고 삶터를 파괴하는 부산의 4대 폭주를 멈추고 기후정의를 실현하자!"고 요구안을 발표하며 919부산기후정의행진으로 모일 것을 호소했다.부산기후정의행진은 9월 19일 토요일 오후 3시 부산 서면 상상마당 사거리에서 개최하며, 오후 1시부터는 각 단체가 운영하는 다양한 사전부스존을 운영할 예정이다.