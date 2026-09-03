'3시 하교 의무제'가 "아동·교사 요구 충족"?... 국교위 토론회 발제 논란

큰사진보기 ▲국가교육위원회가 국회미래연구원, 한국교육개발원과 함께 3일 오전 국회에서 연 ‘초등 저학년 교육 시간 확대와 교육 내실화를 위한 정책 포럼’에서 제1 발제를 맡은 국회미래연구원 연구진들이 발표한 결론 내용. ⓒ 국가교육위 관련사진보기

"저학년 수업시수 확대(오후 3시 하교 의무제)는 아동·학부모·교사의 요구를 모두 충족할 수 있는 정책 대안입니다."

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큰사진보기 ▲국가교육위원회국가교육위원회 ⓒ 이정민 관련사진보기

"국교위는 교육 현장의 우려를 귀담아 듣기 바란다. 대입 서·논술형 평가 도입에 이어 초등학교 3시 하교 문제까지, 충분한 준비 없이 주요 교육 현안들이 잇따라 제기되고 있다. 윤석열 정부 초기, 덜컥 제안됐던 만 5세 초등학교 입학 연령 하향 문제를 기억할 것이다. 설익은 정책을 던졌다가 학부모와 교육계의 거센 반발과 사회적 혼란을 초래했다. 국교위는 사회적 합의를 만들어가는 기구이지, 교육 현장에 혼란을 만드는 기구가 되어서는 안 된다."

이 말은 국가교육위원회가 국회미래연구원, 한국교육개발원과 함께 3일 오전 국회에서 연 '초등 저학년 교육 시간 확대와 교육 내실화를 위한 정책 포럼'에서 제1 발제를 맡은 국회미래연구원 연구진들이 발표한 결론 내용이다.이날 국회미래연구원 연구진들은 결론 부분에서 "아동은 교사와 안정적 애착 형성, 학부모는 전문성을 갖춘 교사를 통한 교육과 돌봄 경험, 교사는 충분한 시간을 확보하여 학생에 대한 이해와 지원 가능 등의 요구를 하고 있다"라면서 이같이 강조했다.하지만 이런 발제 내용에 대해 '교육 현실과 동떨어진 주장'이란 비판이 나오고 있다.당장 이날 토론회 토론자로 나선 조장우 평등교육실현을위한전국학부모회 조직위원장은 "저학년 수업시수 확대가 아동과 학부모의 요구 및 교사의 요구를 함께 충족할 수 있는 정책 대안이라는 결론은 문제를 가지고 있고, 과도하게 긍정적"이라면서 "특히 교사에게 미칠 부담에 대한 분석이 부족하다. 수업시수가 늘어나면 학생들의 피해로 돌아갈 수 있다"라고 짚었다.조 조직위원장은 물론 이날 토론자로 나선 김선 경기 둔천초 교사, 박소영 대전 배울초 교사, 김재욱 전북 창오초 교사, 심소희 경기 손곡중 학부모 등 5명 모두 '오후 3시 하교 의무제'에 대해 반대하거나, 성급한 추진에 대해 우려했다.김희정 교사노조연맹 대변인은 <오마이뉴스>에 "발제자는 교사와 아동, 학부모 세 주체에게 무엇을 원하는지 물어보고 이런 소리를 하는지 모르겠다"라면서 "실제 현장의 응답은 정반대다. 교사노조연맹 조사에서 초등 저학년 담임 경력 교사의 99.1%는 '초등 저학년의 적정 하교 시간'으로 (현행처럼) '5교시 이내'를 선택했다. 초등학생 대상 조사에서도 68.8%가 '방과 후 가장 가고 싶은 곳'으로 '집'을 꼽았다"고 설명했다.교사노조연맹이 지난 8월 25일 발표한 초등 저학년 담임교사 4604명을 대상으로 한 조사 결과를 보면 응답자의 97.7%가 "초등 저학년 교육 시간 확대가 학생에게 부정적인 역할을 미칠 것"이라고 내다봤다.전교조가 지난 2일 발표한 초등교원 2만 2768명 대상 설문 결과를 보면 99.04%가 '3시 하교 의무제'에 대해 반대했다. 초등교사노조가 지난 8월 31일 발표한 전국 초1~2 학생 2만 9136명 대상 조사 결과를 보면, '오후 3시 하교'에 대해 응답자의 65.5%가 "너무 힘들고 지칠 것 같다"라고 답했다.하지만 학부모단체의 의견은 다르다.참교육을위한전국학부모회는 3일 낸 성명에서 "오후 3시 동시 하교 정책에 대해 아동의 교육권 보장과 안전한 성장을 위한 의미 있는 출발점으로 받아들이며 찬성한다"라고 밝혔다. 정치하는엄마들도 지난 2일 낸 성명에서 "초등 저학년의 하교 시간을 오후 3시로 늦추는 방안 논의를 환영한다"라면서 "동시에 이를 '국가 차원의 아동 학대'라 규정하며 논의 자체를 봉쇄하려는 일부 교원단체의 태도에 깊은 우려를 표한다"라고 주장했다.국교위의 섣부른 공론화가 교육 주체 사이에 반목을 키운 것이다. 국회 교육위 백승아 의원(더불어민주당)은 3일 토론회 직후 페이스북에 올린 글에서 다음처럼 국교위의 행동을 비판했다.