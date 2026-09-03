"반도체 산단 관련 상생대책 없는 광주 희생 반대"

큰사진보기 ▲'용인 반도체 산단 광주시 상생발전 범시민연대'는 3일 광주시청에서 발대식을 열고 용인 반도체 국가산단 조성에 따른 광주시 상생발전 대책 마련을 촉구했다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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용인 첨단시스템반도체 국가산업단지에 공급할 공업용수 관로가 경기 광주시를 통과하는 것과 관련해 광주지역 시민사회가 "용수만 지나가고 산업과 일자리는 빠지는 방식의 국가사업에는 동의할 수 없다"며 정부에 상생대책 마련을 요구하고 나섰다.'용인 반도체 산단 광주시 상생발전 범시민연대'는 3일 광주시청에서 발대식을 열고 용인 반도체 국가산단 조성에 따른 광주시 상생발전 대책 마련을 촉구했다.범시민연대는 이날 선언문을 통해 "대한민국 반도체 산업의 성공을 원하지만 광주시민의 협력을 당연한 희생으로 여기고 상생대책 없이 일방적으로 부담을 전가하는 것에는 단호히 반대한다"고 밝혔다.특히 광주시가 지난 50여 년간 팔당 상수원 보호를 위해 각종 중첩규제를 받아온 상황에서 용인 반도체 산단 용수공급을 위해 또다시 관로 통과에 따른 부담을 떠안게 됐다고 주장했다.정부는 팔당댐에서 용인 반도체 국가산단까지 총 46.9㎞ 구간에 공업용수 관로를 설치하는 1단계 사업을 2030년 완공 목표로 추진하고 있다. 이 가운데 광주시 경유 구간은 16.5㎞다.이어 화천댐 용수를 활용하는 2단계 사업도 2034년까지 계획돼 있다. 1·2단계 사업이 모두 완료되면 용인 반도체 산단에 하루 최대 107만t의 공업용수가 공급될 예정이다.범시민연대는 용수공급 과정에서 광주지역이 교통과 환경, 생활권 등에 영향을 받는 반면 반도체 산업단지 조성에 따른 직접적인 산업적 혜택에서는 상대적으로 소외될 수 있다는 점을 문제 삼고 있다.이들은 정부에 ▲광주시를 용인 반도체 산단 상생협력 지역으로 공식 인정 ▲반도체 배후도시 육성과 산업·연구·교육 기능 배치 ▲50여 년간 이어진 중첩규제 개선과 국가 차원의 보상 ▲경강선·GTX 등 광역철도와 도로·생활SOC 확충 ▲정부·경기도·광주시·용인시 및 관계기관이 참여하는 상설 상생협력기구 설치 등을 요구했다.반도체 소재·부품·장비 산업 육성도 요구안에 포함됐다. 범시민연대는 광주지역에 반도체 소재·부품·장비 국가산업단지를 조성해 용인과 이천의 반도체 생산시설을 지원하는 공급망 거점으로 육성해야 한다고 주장했다.판교의 ICT·연구개발 기능과 광주의 정주·소부장 기능, 용인·이천의 첨단생산 기능을 연결하는 '수도권 반도체 상생벨트' 구축도 제안했다.범시민연대는 "단순한 금전적 보상을 요구하는 것이 아니다"라며 "광주가 국가산업을 위해 부담하는 희생을 광주의 산업기반과 미래성장동력으로 전환하라는 것"이라고 밝혔다.이어 "용수는 광주를 지나가더라도 산업과 일자리, 교통과 투자, 미래의 기회도 반드시 광주로 와야 한다"고 강조했다.범시민연대는 앞으로 범시민 서명운동을 벌여 정부와 국회 등 관계기관에 요구사항을 전달할 계획이다.정부 차원의 상생대책이 마련되지 않을 경우 통합용수공급 반대운동을 포함한 시민행동에 나서겠다는 방침도 밝혔다.범시민연대는 "국가를 위한 광주의 협력이 광주의 미래를 위한 국가의 투자로 이어져야 한다"며 "상생 없는 통합용수공급에는 동의할 수 없다"고 밝혔다.