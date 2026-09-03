진보당 "장관 후보자 검증 빌미 삼은 '혐오'와 '집단 반발' 중단하라"

큰사진보기 ▲진보당이 9월 1일 국회 소통관에서 128주년 여권통문의날을 기념하는 기자회견을 진행하고 있다 ⓒ 진보당 관련사진보기

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진보당이 3일, 기본소득당 용혜인 의원의 성평등가족부 장관 지명을 둘러싼 논란에 입장을 밝히고 "혐오 공세가 도를 넘고 있다"며 "장관 후보자 검증을 빌미 삼은 '혐오'와 '백래시(집단 반발)'를 중단하라"고 촉구했다.진보당은 이날 노정현 수석대변인 서면브리핑에서 "'페미 논란', '꼴페미·자폭 카드 논란' 같은 자극적 낙인이 언론의 제호로 버젓이 내걸리고 있다"며 "일부 패널들과 유튜버들은 성평등가족부를 서열에서 밀리는 하위 부처 취급하는가 하면 '성별 갈등 유발' 프레임을 씌워 폐지론을 다시 부추기고 있다"고 지적했다.다만 진보당은 "공직 후보자의 국정 수행 역량과 도덕성을 검증하는 것은 반드시 필요하다"고 전제했다. 하지만 "문제는 차별과 불평등 해소라는 국가적 과제를 정쟁의 먹잇감으로 삼아 성평등의 가치 자체를 난도질하는 저열한 혐오 선동이 판을 치고 있다는 점"이라며 이같이 지적했다.특히 진보당은 "정치인들은 더 문제"라며 "국민의힘 나경원 의원은 이번 인선을 두고 법무부 장관 이슈를 덮기 위한 '썩은 미끼'라며 동료 정치인과 주무 부처를 싸잡아 폄훼했고 개혁신당 이준석 의원은 한술 더 떠 '꼴페미 겨우 정리했더니 왜 또 건드리냐, 차라리 종북을 하라'며 철 지난 색깔론과 혐오 표현을 쏟아냈다"고 비판했다.그러면서 "억압과 폭력에 맞서 평등을 지향해 온 '페미니스트'가 어떻게 논란의 대상일 수 있는지 묻는다"며 "구조적 성차별이 뿌리 깊은 한국 사회에서 성평등가족부는 오히려 그 위상과 역할을 대폭 강화해야 할 필수 부처가 아닌가"고 반문했다.따라서 진보당은 "성평등의 가치와 주무 부처의 존립 자체를 부정하는 것은 명백한 차별이자 백래시"라며 "검증을 빌미 삼은 혐오를 중하라"고 촉구했다. 또 "비열한 갈라치기로 정치적 반사이익을 챙기려는 시도는 결코 용납될 수 없다"고 경고했다.