추경호 대구시장 "지방교부세 재원, 미래대응기금 활용 반대"

정부의 '미래대응기금' 조성을 놓고 공방이 가열되는 가운데 추경호 대구시장이 "지자체로 내려가야 할 지방교부세가 대폭 줄어들 것"이라며 반대 입장을 밝혔다.
추 시장은 3일 입장문을 통해 "미래를 대비한 전략적 투자의 필요성에는 공감한다"면서도 "내국세 증가분 중 지방교부세로 내려보내야 할 재원까지 미래대응기금으로 활용하겠다는 정부 계획에 반대한다"고 말했다.
앞서 정부는 지난 1일 최근 10년간 내국세 추세선을 웃도는 추가세수 등을 재원으로 약 162조 원 규모의 '2027년 미래대응기금'을 조성하고 이 중 53조 원을 청년·성장동력·지방·교육 등 4대 분야에 지출하겠다는 운용계획을 발표한 바 있다.
이와 관련 추 시장은 현행 '지방교부세법'에 따라 지방정부에 배분되어야 할 자주재원이 크게 축소될 것이라고 우려했다.
추 시장은 "정부의 미래대응기금 재원 조성계획에 따르면 현재 기준보다 지방교부세가 전국적으로 약 30조5000억 원이 줄어들고 대구시의 경우 보통교부세 기준으로 약 7000억 원이 줄어들 것"이라며 "이는 현재도 과도한 부채 등으로 어려움에 처한 지방재정 운영에 심각한 부담을 초래할 수 있는 규모"라고 말했다.
특히 그는 인구 감소와 부동산 경기침체 등으로 재정 여건이 어려운 비수도권 시도에는 지역 현안 사업이 축소되고 필수 행정서비스의 질 저하, 지방채 추가발생 등으로 이어질 우려가 있다고 지적했다.
그러면서 "내국세 중 법에 따라 지방에 배분할 재원을 먼저 배분하고 미래대응기금은 나머지 내국세 증가 재원을 바탕으로 중앙정부가 운영하는 것이 타당하다"며 "지방 몫의 재원을 가져간 뒤 중앙정부가 정한 사업에 다시 배분하는 방식은 지방자치의 취지와 지방재정의 자주성을 심각하게 훼손하는 것"이라고 비판했다.
정부가 미래대응기금 내에 '지방계정'으로 15조3000억 원을 편성해 지역사업을 지원하겠다고 밝힌데 대해서도 "근본적인 대책이 될 수 없다"고 일축했다.
추 시장은 "지방교부세와 달리 기금은 중앙정부가 정한 기준과 의도에 따라 배분 될 가능성이 매우 크다"며 "특정 지역이나 특정 목적에 집중될 우려도 있다"고 주장했다. 지역별로 서로 다른 인구구조, 산업기반, 교육여건을 획일적인 기준으로 담아낼 수 있다는 것이다.
그는 "내국세 수입 증가분 중 지방교부세로 내려보내야 할 재원까지 중앙정부 기금으로 활용하겠다는 것은 지방정부를 불신하는 것"이라며 "이는 선심성 사업에 낭비할 것이라는 잘못된 인식에서 비롯된 것으로 '지방 주도 성장'이라는 정부의 국정 방향과도 부합되지 않는다"고 지적했다.
추 시장은 "지방의 문제는 지방이 가장 정확하게 진단할 수 있고 그 해결 방향 역시 지방이 가장 잘 찾아갈 수 있다"며 "정부는 미래대응기금 신설로 인해 각 지자체 재정에 미치는 영향을 투명하게 공개하고 지방정부의 목소리를 충분히 수렴하여 재검토해 줄 것"을 강력히 촉구했다.