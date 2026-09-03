추경호 대구시장 "지방교부세 재원, 미래대응기금 활용 반대"

큰사진보기 ▲추경호 대구시장. ⓒ 대구시 관련사진보기

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정부의 '미래대응기금' 조성을 놓고 공방이 가열되는 가운데 추경호 대구시장이 "지자체로 내려가야 할 지방교부세가 대폭 줄어들 것"이라며 반대 입장을 밝혔다.추 시장은 3일 입장문을 통해 "미래를 대비한 전략적 투자의 필요성에는 공감한다"면서도 "내국세 증가분 중 지방교부세로 내려보내야 할 재원까지 미래대응기금으로 활용하겠다는 정부 계획에 반대한다"고 말했다.앞서 정부는 지난 1일 최근 10년간 내국세 추세선을 웃도는 추가세수 등을 재원으로 약 162조 원 규모의 '2027년 미래대응기금'을 조성하고 이 중 53조 원을 청년·성장동력·지방·교육 등 4대 분야에 지출하겠다는 운용계획을 발표한 바 있다.이와 관련 추 시장은 현행 '지방교부세법'에 따라 지방정부에 배분되어야 할 자주재원이 크게 축소될 것이라고 우려했다.추 시장은 "정부의 미래대응기금 재원 조성계획에 따르면 현재 기준보다 지방교부세가 전국적으로 약 30조5000억 원이 줄어들고 대구시의 경우 보통교부세 기준으로 약 7000억 원이 줄어들 것"이라며 "이는 현재도 과도한 부채 등으로 어려움에 처한 지방재정 운영에 심각한 부담을 초래할 수 있는 규모"라고 말했다.특히 그는 인구 감소와 부동산 경기침체 등으로 재정 여건이 어려운 비수도권 시도에는 지역 현안 사업이 축소되고 필수 행정서비스의 질 저하, 지방채 추가발생 등으로 이어질 우려가 있다고 지적했다.그러면서 "내국세 중 법에 따라 지방에 배분할 재원을 먼저 배분하고 미래대응기금은 나머지 내국세 증가 재원을 바탕으로 중앙정부가 운영하는 것이 타당하다"며 "지방 몫의 재원을 가져간 뒤 중앙정부가 정한 사업에 다시 배분하는 방식은 지방자치의 취지와 지방재정의 자주성을 심각하게 훼손하는 것"이라고 비판했다.정부가 미래대응기금 내에 '지방계정'으로 15조3000억 원을 편성해 지역사업을 지원하겠다고 밝힌데 대해서도 "근본적인 대책이 될 수 없다"고 일축했다.추 시장은 "지방교부세와 달리 기금은 중앙정부가 정한 기준과 의도에 따라 배분 될 가능성이 매우 크다"며 "특정 지역이나 특정 목적에 집중될 우려도 있다"고 주장했다. 지역별로 서로 다른 인구구조, 산업기반, 교육여건을 획일적인 기준으로 담아낼 수 있다는 것이다.그는 "내국세 수입 증가분 중 지방교부세로 내려보내야 할 재원까지 중앙정부 기금으로 활용하겠다는 것은 지방정부를 불신하는 것"이라며 "이는 선심성 사업에 낭비할 것이라는 잘못된 인식에서 비롯된 것으로 '지방 주도 성장'이라는 정부의 국정 방향과도 부합되지 않는다"고 지적했다.추 시장은 "지방의 문제는 지방이 가장 정확하게 진단할 수 있고 그 해결 방향 역시 지방이 가장 잘 찾아갈 수 있다"며 "정부는 미래대응기금 신설로 인해 각 지자체 재정에 미치는 영향을 투명하게 공개하고 지방정부의 목소리를 충분히 수렴하여 재검토해 줄 것"을 강력히 촉구했다.