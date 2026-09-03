용혜인을 향한 비판, 과연 당당한가

큰사진보기 ▲지난해 10월 20일, 세종시 2025 국정감사장에서 기본소득당 용혜인 의원이 최민호 세종시장을 상대로 질의하고 있다. ⓒ 김이연심 기자 관련사진보기

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성경 마태복음 7장 3절에 나오는 가르침이다.현재 대한민국 국회의원 300명 가운데 용혜인 의원보다 스스로 더 훌륭하다고 자부할 수 있는 이는 과연 몇이나 될까. 지금 용 의원을 향해 비판을 쏟아내는 여야 정치인들은 '나는 과연 그보다 훌륭한 의원인가'라는 물음 앞에 스스로를 정직하게 비추어 보아야 한다.혹자는 용혜인 의원이 30대 청년이라는 이유로 경륜과 전문성의 부족을 지적한다. 그러나 눈을 돌려 해외 선진국을 보면 30대 정치인이 국정을 훌륭히 이끌어낸 사례는 수없이 많다. 가브리엘 아탈(Gabriel Attal) 전 프랑스 총리는 만 34세에 취임했고, 에마뉘엘 마크롱(Emmanuel Macron) 현 프랑스 대통령 역시 만 39세에 대권을 잡았다. 핀란드의 산나 마린(Sanna Marin) 전 총리는 34세에 행정부 수장이 되었으며, 뉴질랜드의 저신다 아던(Jacinda Ardern), 오스트리아의 제바스티안 쿠르츠(Sebastian Kurz), 에스토니아의 타비 뢰이바스(Taavi Rõivas), 벨기에의 샤를 미셸(Charles Michel) 등 젊은 지도자들의 성공 사례는 정치적 역량이 나이와 비례하지 않음을 증명한다.비례대표 국회의원이라는 신분을 문제 삼는 시각 또한 경직되어 있기는 마찬가지다. 독일을 비롯한 유럽의 여러 선진국은 의원 정수의 절반가량을 비례대표로 선출한다. 이들 국가에서 비례대표는 지역구 의원과 법적·제도적 위상에서 완전히 동등하다. 비례대표 역시 정당 명부를 통해 국민의 선택을 받은 엄연한 헌법기관이며, 전국 단위의 표를 얻었기에 확고한 국민적 대표성과 정통성을 지닌다.용 의원이 여성계를 충분히 대표하지 못한다는 지적 역시 타당성이 떨어진다. 국회의원이나 장관이 특정 집단만을 대변해야 할 당위는 없다. 지금 우리 정치에 필요한 것은 남녀를 편 가르는 이분법이 아니라, 유권자 전체를 아우르는 통합의 정치다. 여성가족부를 '성평등가족부'로 개편하고자 했던 취지 역시 젠더 이슈가 특정 성별만의 의제가 아닌 국가적 과제이자 국민 전체의 문제라는 인식에 바탕을 두고 있다. 따라서 본질은 특정 집단의 대변자냐 아니냐가 아니라, 누가 더 통합적이고 합리적인 시각으로 관료 조직을 지휘하고 사회적 갈등을 풀어낼 수 있는가에 있다.아울러 용혜인 의원의 국회의원-장관 겸직을 '욕심'이라 비판하려거든, 현 정부에서 장관을 겸임하고 있는 여당 의원들 역시 모두 의원직을 내려놓아야 논리적 일관성이 성립한다. 지역구 당선인은 의원직을 유지해도 되고 비례대표는 사퇴해야 한다는 법적·논리적 근거는 어디에도 없다.장관 후보자는 국회 인사청문회라는 공식 검증대를 거치게 된다. 용혜인 후보자를 포함한 모든 공직 지명자는 청문회장에서 투명하게 평가받으면 된다. 그가 공인으로서 정직하고 성실한 삶을 살아왔는지, 국무위원으로서 명확한 정책 소신과 추진력을 갖추었는지는 국민이 냉철하게 판단할 것이다./ 세종시니어시민포럼 회장