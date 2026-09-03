성장과 개발의 신화에 맞서, 생명의 편에 서다
|기자 말
|에너지기후정책연구소(에정연)는 2009년 설립 이후 17년 동안 기후·에너지 문제를 독립적인 시선으로 연구해 왔습니다. 기후위기와 에너지 전환을 기술과 산업만의 문제가 아니라 노동과 지역, 불평등과 민주주의가 얽힌 사회적 전환의 문제로 바라보며, 현장의 목소리에서 질문을 찾고 더 정의로운 대안을 모색해 왔습니다.
설립 17주년을 맞아 <17년째, 정의로운 전환을 연구합니다>라는 이름으로 에정연과 만나고 함께 연구하고 활동해 온 이들의 이야기를 연속으로 싣습니다. 기후위기가 더욱 심화되고 정의로운 전환이 절실해진 지금, 왜 독립적인 기후·에너지 연구가 필요한지, 그 연구가 현장과 만나 무엇을 만들어낼 수 있는지 연구자·활동가·노동자 등 다양한 이들의 시선으로 이야기합니다. 이번 연속기고는 에정연의 독립연구를 지속하기 위한 후원캠페인과 함께합니다. 네번째 글은 에정연과 함께 천주교수원교구의 탄소중립로드맵을 만들었던 천주교창조보전연대 양기석 신부의 글입니다.
1991년 낙동강 페놀 유출 오염 사고로 한국 사회의 환경 운동이 새로운 전기를 맞이했던 것처럼 천주교 수원교구도 1995년 환경위원회를 발족하여 천주교 내의 환경운동에 힘을 보탰다. 2000년대 들어서면서 한국천주교회에서 환경에 관심을 가진 신부들의 모임인 '환경사제모임'이 '천주교창조보전연대'로 확장되며 새만금 삼보일배에 참여하였다. 이때를 시작으로 수원교구 환경위원회(현 생태환경위원회)는 교구의 범위를 넘어서서 한국 사회의 여러 환경 이슈에 이웃 종교, 제 시민 단체와의 연대를 확대해 왔다.
한국 천주교회의 환경운동은 창조질서보전이라는 신앙 고유의 대명제 속에서 출발하였다. 새만금 갯벌을 지키기 위한 삼보일배를 시작으로 4대강 사업 저지를 위한 천주교연대 활동, 탈핵천주교연대를 통한 탈핵운동으로 이어지며 생태계와 그 속에 살아가는 인간과 수많은 생명의 존엄을 지키기 위해 잘못된 관행과 가치관을 바꾸기 위한 활동으로 확대되어 왔다.
많은 시민이 공감하는 것처럼 한국 사회의 생태계 파괴 상황과 전 지구적인 기후위기는 '성장과 개발'을 신화로 여기는 사회의 잘못된 통념에서 시작되었다. 생명을 소중히 여기고 배려하는 오랜 전통이 이제는 그저 돈이라는 단위로 환산하여 값 매겨지는 세상 속에서 살고 있고, 그 결과 현재의 여러 위기 상황에 직면하게 되었다. 전 지구적인 기후위기 속에서도 우리 사회는 '위기'를 '위기'로 인식하지 못하고 있을 정도로 생명과 인권이라는 존엄한 가치에 대한 인식이 약해져 있는 상태이다. 이런 분위기 속에 오랜 시간 동안 종교마저 비용과 이익이라는 잣대를 우선하는 듯한 입장을 보이고 있는 것은 너무나 우려스러운 부분이다.
성장과 개발의 신화에 맞서, 생명의 편에 서다
그러함에도 여전히 희망은 존재한다. 2015년 천주교 역사상 처음으로 생태계 문제, 기후위기 문제를 다룬 사회교리 회칙인 '찬미받으소서'가 반포되었다. 회칙에서 강조하는 "모든 것은 연결되어 있다"는 '통합생태론'에 따라 천주교는 다른 종교와 각국의 시민 단체와 기꺼이 연대하며 생명과 인권을 경시하는 불합리한 흐름에 맞서는 활동을 강화하고 있다. 천주교 수원교구도 이러한 흐름에 함께 하고자 노력하고 있다.
특히 2011년 후쿠시마 핵발전소 폭발 사고 이후에 이루어진 한국 사회의 탈핵운동에 함께 하며 수원교구 생태환경위원회의 활동은 '지속가능하고 정의로운 전환'에 많은 정성을 기울이고 있다. 탈핵운동은 방사능의 위험으로부터 지켜야 될 생명권과 핵발전소 건설과 운영, 폐로 과정에서 배제되는 미래 세대의 권리, 지역 주민의 희생, 지역간 에너지 소비의 불평등, 에너지 민주주의 문제의 극복과 대안을 모색하는 운동이다.
이 과정 안에서 천주교 구성원들과 수원교구 생태환경위원회는 탄소배출을 줄이는 것만으로는 충분하지 않다는 문제를 인식하게 되었다. 어디서(누가) 탄소를 배출하는지? 누가 기후위기의 피해를 당하는지? 전기는 어떻게 생산되어서 도시로 오는지? 이 과정에서 어떤 일이 벌어지는지? 에너지전환은 어떻게 이루어져야 하는지? 에너지전환 과정에서 노동자와 지역 사회는 어떻게 되어야 하는지?에 대한 질문을 하기 시작하였다.
'모든 것은 연결되어 있다', 에정연과 함께 만든 전환
기후정의와 정의로운 전환이 중요한 의제로 자리 잡아 갈 때 만난 소중한 인연이 '사)정의로운전환을위한에너지기후정책연구소'(소장 이정필, 아래 에정연)이다. 에정연의 주요 활동은 핵발전과 석탄화력발전을 재생에너지 중심으로 전환하는 정책을 연구하는 것이다. 기후위기의 피해가 노동자, 농민, 저소득층 등 사회적 약자에게 집중되는 문제를 연구하며 기후정의를 실현하고자 한다. 지역 주민과 시민이 에너지 정책 결정에 참여하는 방안을 연구하며, 국내외의 기후, 에너지 정책을 분석하여 시민사회와 연대하는 활동을 한다.
에정연의 목표와 주요 활동은 수원교구 생태환경위원회와 천주교 생태운동 단위가 고민하는 많은 분야와 접점을 이루고 있다. 2021년 수원교구 생태환경위원회는 에정연의 도움을 받아 수원교구의 탄소중립을 위한 로드맵을 작성하였다. 2030년까지 수원교구의 222개 성당에 22MW 규모의 태양광 발전소를 설치하여 에너지 자립을 이루고, 2040년까지 탄소중립을 이루겠다는 청사진을 수원교구 구성원들에게 제시하였다. 2021년말 '공동의집에너지협동조합'을 설립한 이후 수원교구 내 본당과 기관 등에 2026년 현재 약 4MW 규모의 태양광 발전소가 운영 중이거나 설치 중이다.
수원교구의 탄소중립선언은 '불휘햇빛발전협동조합'(2019년 설립)을 운영하던 대전교구의 탄소중립선언(2022년)으로, 2023년 전주교구의 '생태영성에너지협동조합'출범으로 이어졌다. 여기에 더해 2023년 본당 RE100을 선언한 의정부교구 창현성당(주임 최종환신부)의 신자들은 '화도자연에너지협동조합'(2021년 설립)을 통해 현재까지 약 500KW 규모의 태양광발전소를 지역에 설치하여 에너지자립, 탄소중립을 실현해 가고 있다. 이러한 에너지 전환을 통한 적극적인 기후위기 대응은 한국 천주교의 다른 교구에도 많은 영향을 주었다. 이 모든 것의 시작에 참고 자료가 된 수원교구의 '탄소중립 로드맵'은 에정연과의 협업을 통해 이루어진 것이다.
에정연이 정성을 기울여 함께 하고 있는 탈석탄, 정의로운 전환 운동은 생명 조차도 소비재로 다루어 온 소비사회가 생명 중심의 사회로 전환하는데 중요한 시발점이 되리라 기대한다. 수원교구 생태환경위원회는 회칙 '찬미받으소서'의 정신을 구체적으로 실현하는 길에, 생명과 인권의 존엄성이 지켜지는 지속가능한 사회로의 전환에 함께 하는 도반(道伴)으로서 에정연과 함께 하고 있다. 전 세계 유수의 민간 연구소처럼 2009년부터 17년째 지속가능한 사회를 위해 '정의로운 전환'을 에너지와 기후정책 분야에서 찾아온 에정연의 노력이 지속가능한 사회를 모색하는 우리 사회에 좋은 영향을 주기를 바란다. 더불어 시민과 제 단위의 시민사회가 관심을 갖고 함께 해주시길 기원한다.
'정의로운 전환을 위한 에너지기후정책연구소(ECPI)'와 함께하는 방법
📌연구소 홈페이지: https://ecpi.or.kr
📌후원회원 되기: http://ecpi.or.kr/ecpiplus
덧붙이는 글 | 글쓴이는 천주교창조보전연대 상임대표이자 천주교 수원교구 생태환경위원장을 맡고 있다