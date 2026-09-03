대청호 보호야생생물 서식지에 주차장 공사... "중단하라"

큰사진보기 ▲대전 동구가 대청호 상수원보호구역 내에 대규모 주차장과 행사장을 포함한 '추동한터2 조성사업'을 추진하고 있어 논란이다. 사진은 버드나무가 무성했던 습지가 모두 훼손된 추동한터2조성공사 부지 모습. ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대전 동구가 대청호 상수원보호구역 내에 대규모 주차장과 행사장을 포함한 '추동한터2 조성사업'을 추진하고 있어 논란이다. 사진은 버드나무가 무성했던 습지가 모두 훼손된 추동한터2조성공사 부지 모습. ⓒ 대전충남녹색연합 관련사진보기

큰사진보기 ▲대전 동구(구청장 황인호)가 대청호 상수원보호구역 내 대형 불법 영업 카페 인근에 9억 5000만 원의 예산을 들여 대규모 주차·행사 공간인 '추동한터2' 조성 사업(붉은 네모 표시 부근)을 추진해 논란이 일고 있다. 이미 바로 앞에 공공 주차장(탐방센터)이 조성돼 있음에도 성수기에는 카페 방문객이 주로 사용하는 실정에서, 동구청이 또다시 억대 예산을 들여 불법 업소의 '주차난 해소'를 대신 해주는 꼴이라는 지적이 나온다. 붉은 색 네모부분이 새로 사업을 추진하는 부지다. ⓒ 다음지도 캡처 관련사진보기

대전 동구가 대청호 상수원보호구역 내에 대규모 주차장과 행사장을 포함한 '추동한터2 조성사업'을 추진하고 있는 가운데, 해당 부지가 대전시 보호야생생물의 집단 서식지였다는 주장이 제기됐다.대전충남녹색연합은 3일 성명을 내고 "두꺼비와 큰산개구리, 도롱뇽 등이 서식하던 자연습지가 추동한터2 조성공사로 심각하게 훼손됐다"며 대전 동구에 즉각적인 공사 중단과 서식지 원상회복 대책 마련을 촉구했다.이들에 따르면 사업 부지는 수십 그루 이상의 버드나무가 자라던 자연형 습지로, 두꺼비·큰산개구리·도롱뇽 등 다양한 야생생물의 산란·서식지로 이용돼 왔다. 그러나 현재는 굴착과 성토 등이 진행돼 버드나무 군락이 사라지고 습지가 크게 훼손됐다는 주장이다.특히 두꺼비와 큰산개구리, 도롱뇽은 모두 대전시가 지정한 보호야생생물이다.대전충남녹색연합은 "대규모 개발사업을 추진하면서 대전시 자연환경보전조례와 야생생물 보호계획 등을 제대로 검토하지 않았고, 주요 서식종에 대한 현황조사도 없이 중장비를 투입했다"고 비판했다.대전시 자연환경보전조례는 보호야생생물을 지정할 경우 서식지역과 개체수 변화, 서식지 보호·복원 방안 등이 포함된 보전대책을 수립·시행하도록 하고 있다. 필요할 경우 보호구역 지정과 출입 제한 등의 조치도 할 수 있다.대전충남녹색연합은 이번 사안을 단순한 개발사업의 문제가 아닌 대전시와 자치구 간 '불통 행정'의 문제라고 지적했다.이들은 "한쪽에서는 보호종과 깃대종을 지정하지만, 다른 행정부에서는 해당 생물의 서식 여부도 제대로 확인하지 않은 채 개발사업을 진행하고 있다"며 "기후위기 시대 녹지와 산림, 습지 보전정책이 실제 행정에서는 제대로 작동하지 않고 있다"고 주장했다.지난해 유성구 성북동 트레킹 쉼터 조성사업의 경우 사업 예정지에서 맹꽁이가 확인되자 시민사회와 관련 행정부서가 현장조사를 벌인 뒤 사업 부지를 옮긴 사례도 제시했다.이들은 "추동한터2 역시 이미 굴착공사가 진행됐지만 지금이라도 대책을 세울 수 있다"며 "황인호 동구청장은 주차장 조성공사를 중단하고 보호야생생물 서식지를 원상회복해야 한다"고 요구했다.허태정 대전시장에게도 "자연환경보전조례에 규정된 시장의 책임과 의무를 다시 살펴보고, 행정부서 간 소통을 강화해 기후위기 시대에 맞는 생태보전 정책을 마련해야 한다"고 촉구했다.한편 앞서 <오마이뉴스>는 지난 8월 28일 추동한터2 주차장 사업의 또 다른 문제를 지적한 바 있다.이에 따르면, 대전 동구는 추동 235번지 일원에 시비 9억 5000만 원을 들여 4950㎡ 규모의 '추동한터2'를 조성하고 있다. 대형버스 10대와 승용차 108대 등 모두 118대를 수용하는 주차공간과 행사장을 오는 11월까지 조성한다는 계획이다.특히 사업 예정지는 수년째 불법 증축과 무단 용도변경 등의 문제로 동구청의 고발과 행정처분을 받아 온 대형 카페 '메리골드'에서 직선거리 100m도 되지 않는 곳이다. 카페 바로 앞에는 이미 75면 규모의 대청호오백리길 탐방지원센터 공공주차장이 있지만 성수기에는 상당수 카페 이용객들이 사용하는 것으로 알려져, 추가 공공주차장 조성이 사실상 불법 영업 카페의 주차 편의를 돕는 결과가 될 수 있다는 지적이 제기됐다.당시 동구청은 명상정원 이용객과 관광객의 교통 불편을 해소하고 걷기대회 등 행사 공간을 확보하기 위한 공공시설이라는 입장을 밝혔다. 토지 관리 주체인 한국수자원공사도 방치된 국유지를 정비해 명상정원 탐방객과 시민을 위한 공간으로 활용하려는 취지라고 설명했다.이처럼 '불법 카페 인접 주차장'이라는 논란에 이어 이번에는 보호야생생물 서식 습지 훼손 문제까지 제기되면서 추동한터2 조성사업을 둘러싼 논란은 더욱 커질 것으로 보인다.