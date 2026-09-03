뒤늦게 임대주택 권고한 광명시에 조합 반발

큰사진보기 ▲공공임대주택 건립 권고에 항의하는 주택 소유자들 ⓒ 신성은 관련사진보기

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큰사진보기 ▲공공임대주택 건립 권고에 항의하는 주택 소유자들 ⓒ 신성은 관련사진보기

광명시가 철산·하안 재건축 지역 조합 등에 공공임대주택 건립을 권고하고 있지만, 이 지역에 공공 임대주택이 들어서기는 매우 어려워 보인다. 정비 계획이 사실상 대부분 완료된 상태라, 변경하려면 주택 소유자들 의견을 모으는 작업과 시공사 협의 등의 절차가 필요한데, 조합원 반발이 거세 쉽지 않아 보인다.공공임대주택을 짓지 않아도 될 만큼 충분한 용적률을 확보한 상황도 임대주택 건립을 어렵게 하는 요인이다. 공공임대주택을 굳이 짓지 않더라도 사업성을 충분히 높일 수 있는 용적률 확보 길을 열어 놓은 게 광명시라는 점이 조합원 등의 반발을 산 요인으로 분석된다. 광명시가 공공임대주택을 확보할 의지가 과연 있는지, 고개를 갸우뚱하게 하는 이유이기도 하다.광명시는 지난달 19일 재건축 정비사업 조합(추진위원회)에 정비계획 수립 시 공공임대주택을 반영해 달라는 내용의 공문을 보냈다. 청년·신혼부부 등 주거 취약 계층의 주거 안정을 위한다는 이유였다.그러자 재건축 지역 많은 주택 소유자가 "지구단위계획이나 정비 계획에 없던 임대아파트 도입을 갑자기 요구하는 것은 부당하다"라며 시청 앞에 근조화환을 보내는 등 강하게 반발했다. 시 누리집에 비판 글을 올리기도 했다.이렇듯 반발이 거센 이유는 공공임대주택을 굳이 짓지 않더라도 사업성을 높일 수 있는 용적률 확보 길을 열어 놓은 게 광명시이기 때문이다. 광명시는 사업성을 높이기 위한 용적률 체계를 지난 2024년 마련하면서, 공공임대주택을 짓지 않더라도 녹색 건축물이나 제로 에너지 건축물 등을 지으면 용적률을 높일 수 있도록 했다. 청년·신혼부부 등 주거 취약 계층을 위한 공공임대주택을 확보할 의지가 없었다는 지적이 나올 만한 이유다.3일 하안 재건축 지역의 한 주택 소유자(남, 30대)는 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "지난 2024년, 광명시는 용적률을 높이기 위한 여러 가지 방법의 하나로 임대주택 건립을 소개했고, 소유주들 대부분은 임대주택 건립을 제외한 나머지 선택 옵션(친환경 건축물 등)으로 용적률을 확보했다"라고 밝혔다.그러면서 "갑자기 지난 8월 임대주택을 권고해 무척 당황스럽고 불만스럽다"라며 "이미 정비 계획을 대부분 내부적으로 완료한 상태이고, 이미 시에 제출한 구역도 있어 임대주택을 정비 계획에 반영한다는 게 말처럼 쉬운 일이 아니다"라고 말했다. "임대주택을 계획에 넣으려면, 조합원 총회 등 의견을 모으는 작업과 시공사와의 협의도 필요하다"라고 덧붙였다.광명시 등에 확인한 결과 주택 소유자들의 선택은 공공임대주택이 아닌 녹색 건축물이나 제로 에너지 건축물로 쏠렸다. 약 6464세대가 들어설 철산 2개 구역은 이미 공공임대주택 건립을 뺀 정비 계획을 수립해 시에 제출했다. 주택 소유자들 반발 분위기로 볼 때 아직 정비 계획을 확정하지 않은 하안 12개 구역(약 26859세대 예정) 역시 임대주택 건립을 정비 계획에 넣을 가능성은 희박하다.광명시는 철산·하안 재건축 지역 기준 용적률을 220%로 했고, 공공 시설물을 제공할 경우 상한 용적률을 최대 280%까지 적용할 수 있도록 했다. 또 친환경·지능형 건축물, 장수명주택, 공공임대주택 등을 건립하는 경우 최대 330%까지 용적률을 허용했는데 많은 선택지 중 공공임대주택을 선택한 곳은 아직 없다.따라서 현재 철산·하안 재건축 단지의 계획 용적률은 단지별로 약 322~330% 수준이다. 기준 용적률을 훌쩍 뛰어 넘은 용적률인데도, 주거 취약 계층을 위한 공공 임대주택이 들어설 자리가 없는 것이다.공공임대주택 건립을 두고 주택 소유자들 모임인 조합과 지자체는 이해관계가 상반된다는 게 일반적 견해다. 지자체는 청년·신혼부부·저소득층을 위한 공공임대주택을 안정적으로 확보해야 한다. 반면 조합은 임대주택 건립으로 일반 분양 물량이 줄어들어 분양 수익이 감소할 것을 걱정해야 하는 처지다.그런데 광명시는 사업성을 높이기 위한 용적률 체계를 마련하면서, 공공임대주택을 짓지 않더라도 녹색 건축물이나 제로 에너지 건축물 등을 지으면 용적률을 충분히 높일 수 있도록 했다. 정비 계획이 완료되는 시점에 와서야 공공임대주택을 권고했다.'너무 늦은 게 아니냐'는 물음에 광명시 관계자는 "요즘 청년이나 신혼부부의 내 집 마련이 너무 어려워 공공주택을 지어야 하고, 그래야 광명시가 지속 가능한 도시가 될 것 같아 협조 요청을 했다"라고 답했다. "철산 지구는 이미 정비 계획서를 시에 제출해 결정됐지만 하안 지구는 일부 구역(1·2·3·4·8단지)만 정비 계획을 제출했고, 나머지 구역은 아직 정비 계획을 제출하지 않았다"라고 덧붙였다. 아직 계획을 확정하지 않았으니, 하안지구는 공공임대주택 건립 계획을 세울 수 있다는 말이다.한편, 더불어민주당 소속 최미정 광명시의원은 3일 5분 발언을 통해 "2년 전 광명시가 용적률을 330%까지 높여준다고 약속해,주민들은 2년 동안 이 기준에 맞게 사업성을 계산하며 정비 사업을 추진했다"라며 "주거 환경 개선 사업이 오락가락 행정으로 좌초되지 않게 일관성을 회복하라"라고 충고했다.