보령 앞바다에서 낚시어선 충돌 사고... 2명 부상

큰사진보기 ▲3일 보령해경이 사고 낚시어선에서 부상자를 옮겨 싣고 있다. ⓒ 보령해경 제공 관련사진보기

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충남 서해안에서 주꾸미 낚시가 한창인 가운데 낚시어선끼리 충돌하는 사고가 발생했다. 낚시어선에 탔던 승객 2명이 충돌 과정에서 부상을 입고 인근 병원으로 이송된 것으로 파악됐다.3일 보령해양경찰서(서장 장윤석)에 따르면 이날 오전 9시 15분경 충남 보령시 웅천읍 독산리 황죽도 인근 해상에서 A호(4.97톤, 낚시어선, 홍원항, 12명)와 B호(9.77톤, 낚시어선, 홍원항, 22명)가 충돌했다는 신고가 접수됐다.해경에 따르면 A호 승선원 C씨(60대·남)는 허리 통증과 찰과상을 입었다. D씨(60대·여)도 갈비뼈와 머리 부상을 입었다. 해경은 이들을 응급조치 한 후 홍원항으로 긴급 이송했다. 이들은 119구급대에 인계돼 인근 병원으로 옮겨졌다. B호 승선원 일부도 충돌 직후 경미한 통증을 호소했으나 건강에는 이상이 없는 것으로 파악됐다.보령해양경찰서는 "양측 선장, 승객 등을 대상으로 정확한 사고 경위를 조사할 예정"이라고 밝혔다. 보령 해양경찰서 관계자는 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "현재 바다에서 낚시를 하고 있는 어선들은 대부분 주꾸미 어선들이다"라고 전했다.