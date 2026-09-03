하영 증조부 안상호 논란이 불러낸 또다른 '친일 의사'

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

배우 하영의 증조부이자 구한말·일제강점기 의사 안상호(1872~1927)의 친일 행적 논란이 일고 있는 가운데, 충북 출신 의사이자 친일반민족행위자인 정구충(鄭求忠. 1895~1986)에 대한 관심도 높아지고 있다.정구충은 1895년 충북 옥천군 군북면 소정리에서 정일용(鄭鎰溶. 1862~)의 장남으로 태어났다.정일용은 대한제국이 무너지기 직전인 1908년까지 김해군수를 지냈던 인물로 옥천 지역의 대 부호였다.그의 동생 정석용(鄭錫溶, 1878~1951)은 조선총둑부 중추원참의를 지냈던 거물급 친일파다.정석용은 "신사(神師)가 없는 지방에서는 마을 마다 신봉을 봉안하거나 신전을 지어 조선인에게 경신(敬神) 사상을 함양할 필요가 있다"거나 "내선 결혼을 정신적 결합을 꾀하는 데 가장 요긴할 일다. 내선인 간의 결혼을 장려할 필요가 있다"고 공공연하게 떠든 인물이다.그는 배우 하영의 조부 안상호가 조선의 의복을 입지 않고, 일본인과 결혼해 일본 말만 썼다고 .한 것처럼, 일본인과 조선인이 결혼을 해 내선일체를 이루자고 떠들었다.친일명문가의 재력을 바탕으로 정구충은 18세에 일본으로 유학을 떠났다. 26살이던 1921년 오사카의과대학을 졸업한 뒤 귀국해 조선총독부 경상북도도립안동병원 외과과장으로 근무했다.1932년 5월 오사카의과대학 대학원에서 의학 박사 학위를 받은뒤, 1932년 10월에는 서울 종로에서 '정외과의원'을 개업했다.정구충은 조선인 청년들을 일제국주의의 침략전쟁을 내모는데 앞장섰다.1938년 2월 10일 자매 <매일신보>는 "조선인 징병제 실시 칙령이 공포되면 경성시민을 총동원하여 그 축하회를 개최한다"고 보도했다.기사에 따라면 축하회를 개최하는 단체의 명칭은 '조선 지원병 제정 축하회'로 결정됐고, 정미칠적의 하나인 임선준이 명예회장을, 친일파 윤치호가 회장을 맡았다.축하회는 조선신궁에서 봉고제와 축하연을 개최한뒤, 경성 부내 4곳에 축하탑을 건설해 조선통치사상을 축하하기로 했다.정구충은 '조선 지원병 제정 축하회'의 발기인으로 참여했다.이에 앞서 1937년 정구충은 조선군사후원연맹 평의원을 맡았다. 이 단체는 일제가 만든 전시협력족으로 17개월 동안 일본군 접대사업 1만4399회, 위문4273회 등을 개최하고 기부금 80만원을 걷어 헌납했다.1939년 배영(排英)동지회 평의원, 1941년 조선임전보국단 발기인 및 평의원 등 친일 어용단체에서 활동했다.조선임전보국단은 일제가 태평양전쟁을 지원하기 만든 침략전쟁 선동 및 지원 단체다.정구충의 활동은 여기서 그치치 않고 직접 글을 써서 조선 청년들에게 전쟁에 나가라고 선동했다.1943년 11월 26일에는 '학병이여 잘 싸워라'라는 선동글을 매일신보에 기고했다. 그해 12월에는 '출진하는 청년학도에게 고함. 역사적 조류를 타라'라는 글을 잡지 <춘추>에 기고하며 조선청년들의 일제국주의 침략전쟁에 나가라고 선동했다.정구충은 친일행적에도 불구하고, 해방이후인 1946년 대한의학협회 회장을 맡았다. 1953년부터 세브란스의과대학 강사와 대한적십자사 서울 지사장을 지냈다., 1956년에는 서울대학교 후원회 회장을 맡았다. 경기고등학교 초대 동창회장을 지냈다.대한민국 정부는 각종 친일반민족행위에 얼룩진 정구충에게 1985년 월남장을 수여하고 1986년에는 과학기술상을 내렸다.정구충의 형 정구창(鄭求昌. 1890~1921)도 예사롭지 않은 인물이다.정구창은 1916년 정밀칠적 중 하나인 친일반민족행위자 조중응(趙重應, 1860~1919)이 설립한 '대정친목회' 평의원으로 활동했던 인물이다. 이 단체는 조선인출신으로 일제 귀족 작위를 받은 사람과 대지주, 실업가들의 친목을 도입하기 위해 만들어진 단체다.정관에는 ▲내선인 융합 일치에 관한 일 ▲국가경축일과 경성 번영에 관한 일 ▲법령을 주지시키고 납세의무에 관한 일 등을 한다고 되어 있다.배우 하영의 증조부 안상호도 대정친목회 회원이였다.정구창은 1907년 대한제국에서 실시한 사법시험에 합격했다. 그때 나이가 18세로 알려졌다. 1910년부터 1913년까지 조선총독부 경성지방법원 판사로 재직했다.정구충이 다시 재조명 받는 계기가 된 것은 배우 하영의 증조부 안상호 때문이다. 사건의 발단은 안상호의 후손인 하영의 부친이 가문의 친일 의혹을 부인하며 반박 근거로 제시한 한 권의 책이었다.후손들은 안상호가 고종을 독살하려 했다는 소문을 반박하기 위해 인용한 책은 바로 정구축이 1985년 발간한 <한국 의학의 개척자>였다. 안상호의 후손들은 이 책을 근거로 "책에 조부(안상호)가 항일 운동의 최전선에 섰던 의친왕을 보필했다고 적혀 있어 친일파인 줄 전혀 몰랐다"고 주장했다.친일파가 쓴 책이 교묘하게 친일파의 친일행위를 세탁하는 데 이용된 것이다.