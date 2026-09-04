지자체장님들, 지역의 역사를 '선택'에 맡기시겠습니까?

큰사진보기 ▲문경시 동로면 도요지 유적(문경에서 청자터가 발견된 중요한 유적)문경시에는 도요지 유적이 82곳에 이른다. 그러나 학예연구사가 과중한 업무로 인해 한 곳도 제대로 관리가 되지 않고 있다. 지정되지 않은 유적지는 사실상의 가치를 살리기가 힘들다. ⓒ 엄원식 관련사진보기

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지난 2024년 5월, 62년간 이어져 온 문화재청이 '국가유산청'으로 새롭게 출범했다. 과거 재화 중심의 지정 문화재 관리에서 벗어나, 문화·자연·무형유산을 아우르는 포괄적이고 미래지향적인 목록 중심의 체계로 대전환을 선언했다. 비전은 화려했다. 첨단과학을 도입하고, 원형 보존 원천 기술을 확보하며, 고부가가치 산업으로 육성하겠다고 한다.하지만 정작 가장 중요한 '사람'이 빠져 있다. 이 방대한 비전을 현장에서 실행할 사람은 결국 지자체의 학예사들이다. 지정 문화유산뿐만 아니라 비지정 역사문화자원까지 목록화하여 관리하게 되면, 앞으로 지자체가 감당해야 할 유산은 10만 점에 육박할 것이다.인구는 소멸해 가지만 문화유산은 폭발적으로 늘어난다. 한 점의 유산을 파악하기 위해 시대적 배경, 재질, 보존 방식, 스토리텔링까지 입체적으로 연구해야 하는 시대에 접어들었다. 그런데도 이 막중한 임무를 수행할 '전문가'를 법으로 강제하지 않는다는 것은 어불성설이다.다행히 지난해 10월 국회를 통과한 국가유산기본법(제4조)에 "지방자치단체는... 전담인력을 두어야 한다"는 조항이 신설되었다. 62년 만에 처음으로 관리 인력에 대한 법적 근거가 마련된 셈이다.그러나 샴페인을 터뜨리기엔 이르다. 전국학예연구회가 그토록 요구했던 '학예연구직'이라는 명확한 직렬 명칭은 끝내 법안에 반영되지 못하고, 뭉뚱그려진 '문화유산 전담관'이라는 모호한 단어만 남았다.이는 치명적인 독소조항이 될 수 있다. 명확하게 '학예연구사'로 못 박지 않으면, 지자체는 인사 적체를 해소하기 위해 비전문가인 일반 행정직이나 시설직 등을 전담관으로 앉히는 꼼수를 부릴 것이 불 보듯 뻔하다. 전문성이 결여된 행정은 결국 문화유산의 돌이킬 수 없는 훼손으로 이어진다.전국의 지자체장님들께 간곡히 묻고 싶다. 지역의 정체성이 단체장의 개인적인 이해도에 따라 좌우되어도 좋단 말인가. 문화유산은 시장이나 군수가 관심을 가지면 역사가 되고, 무관심하면 지워져도 되는 가벼운 짐이 아니다. 안동에서 고택이 사라지고 경주에서 왕릉이 훼손된다면, 그 지역의 미래 경쟁력은 어디서 찾을 것인가.국가유산청 역시 간판만 바꾼 채 예산 확충과 인력의 법제화 없이 지자체의 '노력'에만 기대려 한다면, 그것은 무책임한 방조다. 현재 제정 중인 국가유산기본법 시행령에 반드시 전담 인력의 자격을 '학예연구직'으로 명시해야 한다. 도서관법이 인구와 장서 수에 따라 사서직 배치를 의무화했듯, 관할 구역 내 문화유산의 수량과 면적에 비례하여 학예 인력을 법정 배치하는 기준을 세워야 한다.문화유산은 단순히 낡고 오래된 과거의 잔재가 아니다. 지역에 생기를 불어넣고, 관계 인구를 창출하며, 새로운 경제적 부가가치를 만들어내는 21세기 최고의 자산이다. 이 자산을 지키고 가꾸는 학예사들에게 언제까지 '희생'만을 강요할 것인가.국가유산청의 원대한 비전도, 지자체의 찬란한 지역 발전 청사진도 결국 현장을 지키는 '전문가' 없이는 모래성일 뿐이다. 이제는 위정자와 지자체장들이 결단해야 할 때다. 이름 없는 유산의 가치를 발굴해 내기 위해 오늘도 묵묵히 현장을 누비는 학예사들을 '법의 테두리' 안으로 안아 주시라. 그것이 대한민국의 뿌리를 지키고 지역의 정체성을 살리는 가장 확실한 길이다.