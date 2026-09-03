민주당 청년 정치인도 "용혜인, 소수정당이니 양해? 부적절"

김형남 전 더불어민주당 최고위원 후보가 '용혜인 성평등가족부장관 후보자의 비례대표 국회의원직 유지 입장'에 "소수정당이니 이해해달라는 건 부적절하다"고 입장을 밝혔다. 민주당 내부에서도 용 후보자의 지명과 관련해 공개적으로 우려의 목소리가 나오는 가운데, 당내 청년 정치인으로서 목소리를 더한 것이다.
김 전 후보는 3일 오후 페이스북 계정에 입장을 내고 "용혜인 의원은 장관 후보자다. 사정을 말하며 양해를 구할 위치에 있는 분이 아니다"라며 "관행을 깨기로 결심했다면 납득할 만한 소신과 명분을 제시하며 국민을 설득했어야 한다. 본인조차 분명하게 주장하기 어려운 결정을 국민들이 양해 해주길 바라는 건 욕심"이라고 짚었다.
김 전 후보는 이 같은 설득 과정이 "청문회 전에 이뤄져야 할 일"이라며 "부처 공무원들과 상의해서 준비할 일도 아니고, 장관 지명을 수락하기 전에 이미 고민해두었어야 하는 내용이기 때문"이라고 강조했다. 이어 "지금도 많이 늦었다"고 비판했다.
그는 "장관이 되기 위해 무조건 비례대표 의원직을 사퇴해야 한다고 생각하지 않는다. 관행과 다른 선택을 할 수 있다"면서도 "정치인의 '다른 선택'엔 납득 가능한 명분으로 사람들을 설득할 책임도 뒤따른다. 비토 정서가 크게 확산된 것은 용혜인 의원이 그 책임을 다하지 못하고 있기 때문"이라고 밝혔다.
그러면서 "(용 후보자가) 장관이 되고자 한다면 의정 활동 공백에 대한 우려에도 불구하고 기본소득당 정치인이자 이재명 정부의 성평등가족부 장관으로서 무엇을 하기 위해 이러한 선택을 한 것인지 분명하고 솔직하게 국민을 설득할 수 있어야 한다"고 지적했다.
용 후보자는 2일 오전 인사청문 준비 집무실로의 첫 출근길에 '비례직 유지 논란'을 두고 "많은 걱정과 우려를 알고 있다"면서 인사청문회를 통해 소명하겠다는 뜻을 밝힌 바 있다.
[관련 기사]
장관 후보 첫출근 용혜인, 비례 유지 논란에 "청문회 잘 준비하겠다"
https://omn.kr/2jmok