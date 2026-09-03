진종오 결국 법원행... 권영진 "정치보복성 징계", 서범수도 재심

"법원의 판단을 받겠습니다."
진종오 국민의힘 국회의원이 당 중앙윤리위원회의 '당원권 정지 2년' 징계에 불복해 법원에 효력정지 가처분을 신청한다. 같은 윤리위원회에서 중징계를 받은 비당권파 의원들이 잇달아 재심을 청구하거나 징계의 부당성을 주장하는 가운데, 진 의원은 아예 사법부의 판단을 직접 구하기로 한 것이다.
국민의힘 윤리위의 무더기 중징계 이후 당사자들의 불복이 본격화하면서 징계를 둘러싼 당내 갈등도 당분간 계속될 것으로 보인다. 특히 진 의원이 사법부 판단을 직접 구하기로 하면서 윤리위가 내린 징계의 사유와 절차, 수위 자체가 법원의 심판대에 오르게 됐다.
진종오 "가처분 신청, 금주 내 제출하겠다"
진 의원은 3일 오전 자신의 페이스북에 "이번 징계처분에 대해 법원에 징계처분 효력정지 가처분 신청을 금주 내에 제출하겠다"라고 밝혔다.
그는 "이번 사안은 정치적 해석이나 당내 정치적 판단의 문제가 아니다"라며 징계의 사실관계부터 절차와 수위까지 법원의 판단을 받아보겠다고 했다.
구체적으로 ▲ 징계사유가 객관적인 사실과 증거에 의해 충분히 입증됐는지 ▲ 해당 행위가 당규상 징계사유에 해당하는지 ▲ 징계절차가 적법하고 공정하게 이뤄졌는지 ▲ 당원권 정지 2년이라는 징계가 징계사유와 비교해 비례성과 상당성을 갖췄는지 등을 따져보겠다는 것이다(관련 기사 : 국힘 윤리위원, 윤민우 위원장 해임 요구... "징계 전면 무효 가능" https://omn.kr/2jkdv
).
진 의원은 "특히 중대한 권리 제한을 수반하는 징계일수록 그 근거와 절차, 처분의 상당성이 더욱 엄격하게 검토돼야 한다"라며 "사실은 사실대로, 증거는 증거대로, 절차는 절차대로, 법과 원칙에 따라 판단받겠다"라고 강조했다.
국민의힘 윤리위는 앞서 진 의원을 비롯해 조경태·권영진·서범수 의원 등 비당권파 의원들에게 무더기 중징계를 내렸다. 이후 징계 대상 의원들의 대응은 엇갈리고 있다. 진 의원이 법원행을 택했다면, 권영진·서범수 의원은 우선 당내 재심 절차를 밟겠다는 입장이다.
권영진 "장동혁에 쓴소리한 데 대한 정치보복성 징계"
권영진 의원은 오늘(3일) 중 재심을 청구한다. 그는 2일 채널A 라디오 <정치시그널>에 출연해 자신에게 내려진 '당원권 정지 1년 6개월' 처분을 "정치보복성 징계"라고 규정했다.
권 의원은 "저를 비롯해서 이번에 징계받은 의원들이 장동혁 대표한테 쓴소리하고 또 책임지고 물러나라고 얘기했던 여기에 대한 정치 보복성 징계라고 저는 판단한다"라고 말했다.
징계의 형평성 문제도 제기했다. 그는 장 대표와 가까운 조광한·김재원 최고위원 역시 윤리위에 제소돼 있지만 징계 절차가 개시되지 않았다는 취지로 지적하면서 자신의 징계 수위는 지나치게 무겁다고 주장했다.
권 의원은 "징계를 가지고 입을 틀어막고 위축시킬 수 있다고 생각한다면 저에 대해서는 오산"이라고도 했다. 윤리위를 향해서는 그동안 "당권파의 꼭두각시다, 사냥개다, 이런 조롱을 받았다"라며 재심 과정에서 절차적 정당성과 형평성 문제를 바로잡아야 한다고 요구했다.
다만 진 의원처럼 곧바로 법원의 판단을 구하는 데 대해서는 신중한 입장을 보였다. 권 의원은 재심 이후에도 징계가 유지될 경우 가처분을 신청할 것이냐는 질문에 "조금 고민을 해보겠다"라면서도 "사실은 그렇게 가지 않았으면 좋겠다"라고 답했다. "정치적으로 해결할 일을 법원으로 가지고 간다"는 데 대한 부정적인 인식도 드러냈다.
중징계 의원들의 공동 대응 가능성에도 거리를 뒀다. 권 의원은 징계 의원들끼리 "동병상련이라서 서로 위로"하고 있다면서도 "공동 대응은 안 맞는 것 같다. 어쨌거나 우리가 잘한 건 아니잖아요. 잘못한 거거든요"라고 말했다.
서범수도 재심 청구… "절차적 정당성·징계 양정 재검토해야"
'당원권 정지 10개월' 처분을 받은 서범수 의원은 지난 2일 중앙윤리위원회에 정식으로 재심을 청구했다. 서 의원은 페이스북을 통해 "문제된 발언으로 국민 여러분과 당원 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 다시 한번 사과드린다"라며 "특히 당에 부담과 걱정을 드려 당원 여러분께 송구한 마음"이라고 밝혔다.
그러면서도 징계 과정과 수위에 대해서는 다시 판단을 받아야 한다고 주장했다. 서 의원은 "이번 재심 청구는 처분 과정의 절차적 정당성과 징계 양정의 적정성에 대해 재검토를 요청드리는 것"이라고 설명했다.
이어 중앙윤리위원회를 향해 "재심 일정을 조속히 확정하고 공정하고 충실한 심리를 거쳐 신속히 결론을 내려주시기를 강력히 요청드린다"라고 촉구했다.
한편, 가장 무거운 '당원권 정지 2년 6개월' 처분을 받은 조경태 의원은 징계를 받아들이겠다는 입장이다. 조 의원은 지난달 26일 페이스북에 "이번 징계가 매우 부당하다고 생각한다"라면서 "법원에 당의 문제를 가져가지는 않겠다. 가처분 신청도, 재심 신청도 하지 않겠다"라고 밝혔다. 그러면서 "정치는 정치로 풀어야 한다"라고도 강조했다.