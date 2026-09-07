[단독] 광주공항 국제선 연내 취항... 무안공항 활주로 문제 탓

광주공항의 국제선 연내 취항 결정(관련 기사 : [단독] 광주공항 해외 하늘길 10월 열린다
)은 무안국제공항이 활주로 안전성 문제 때문에 앞으로 1~2년 동안 재개항할 수 없기 때문으로 확인됐다.
광주공항 국제선은 모든 노선을 무안공항으로 이전한 2008년 이후 무려 18년 만에 임시 부활하게 된다.
7일 <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 정부와 한국공항공사 등은 최근 무안공항의 활주로를 점검하는 과정에서 포장면의 내구성 저하를 발견했다. 안전성 문제가 발견되면서 이를 해결하기 위해 앞으로 1~2년 동안 무안공항 활주로 폐쇄가 불가피한 것으로 전해졌다.
정부는 애초 내년까지 광주공항의 민항 기능을 무안공항에 통합시킨다는 계획을 세웠다.
하지만 제주항공 참사 이후 2년 가까이 폐쇄 중인 무안공항이 활주로 문제로 또다시 길게는 2년 동안 문을 열지 못하는 상황에 놓이게 됐다. 이 때문에 정부는 호남권 국제공항 교통 공백을 최소화하고, 지역민들의 불편을 해소하기 위해 예산 등의 이유로 반대해왔던 광주공항 국제선 임시 취항을 결정한 것으로 알려졌다.
2008년 무안공항 완전 이전 18년 만에 국제선 노선 임시 부활
지난 8월 광주공항 측은 국제선 취항을 지원하는 전담 조직(TF)을 꾸렸으며, 오는 11월까지 CIQ(세관·출입국관리·검역) 시설, 수화물 처리 및 전산시스템 구축 등 국제선 운항 준비를 마친다는 계획이다.
이 과정에서 큰 변수가 없으면 광주공항 국제선 노선은 올해 12월, 하루 2회 임시 운항을 시작하게 된다. 모든 국제선 노선을 무안공항으로 이전한 2008년 이후 18년 만이다.
내년부터는 일 5회까지 국제선 운항을 확대하는 방안도 검토하고 있다. 노선은 항공사 등과 협의를 거쳐 결정될 것으로 보인다. 이후 무안공항이 재개항하면, 광주공항의 국내·국제 민항 기능은 무안공항으로 통합된다.
앞선 2일에는 김원준 한국공항공사 신임 사장이 광주공항을 찾아, 국제선 임시 취항 방안을 점검한 것으로 전해졌다.
이에 대해 한국공항공사 측 관계자는 "우리가 확인할 수 없고, 답변할 수 없는 사안"이라는 이유로 국토부에 문의하라는 취지로 답했다.
<오마이뉴스>는 지난 3일부터 국토부 답변을 듣기 위해 담당 부서 등에 여러 차례 연락을 취했지만, 이날 현재까지 닿지 않았다.
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