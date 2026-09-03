도산대지급금 지급범위와 상한액이 늘었다는데, 얼마나 달라지나요

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

Q. 다니던 회사가 경영난으로 임금이 몇 달째 밀리더니 결국 폐업 절차를 밟게 됐습니다. 국가가 밀린 월급을 대신 지급해 주는 제도가 있는데 최근 지급기간과 금액이 늘었다고 들었습니다. 정확히 어떻게 되는지 궁금합니다.A. 회사가 도산해 임금을 못 받은 노동자에게 국가가 사업주를 대신해서 체불액을 먼저 지급하고 이후 사업주에게 회수하는 제도인데, 이때 국가가 사업주를 대신해서 먼저 지급하는 체불액을 '도산대지급금'이라고 합니다.그런데 최근 임금채권보장법이 개정되어 2026년 8월 20일부터 국가가 사업주를 대신해서 퇴직한 체불노동자에게 지급하는 도산대지급금의 범위가 '최종 3개월분'에서 '최종 6개월분'으로 확대됐습니다. 이번 확대로 6개월분까지 인정되는 항목은 임금, 휴업수당, 출산전후휴가기간 중 급여입니다. 퇴직금은 종전처럼 최종 3년분으로 동일합니다.도산대지급금의 월 상한액(임금 1개월, 퇴직금 1년)/총 상한액(임금 6개월+퇴직금 3년)도 늘었습니다. 연령대별로 30세 미만은 220만원/1,980만원, 30세 이상 40세 미만은 310만원/2,790만원, 40세 이상 50세 미만은 350만원/3,150만원, 50세 이상 60세 미만은 330만원/2,970만원, 60세 이상은 230만원/2,070만원입니다.가령 만 35세 퇴직노동자가 퇴직 전 5개월간 매월 350만원씩 총 1,750만원의 월급과 5년치 퇴직금 1,750만원을 체불당했다면, 월급은 5개월간 매월 310만원(월상한액)씩 총 1,550만원, 퇴직금은 3년간 매년 310만원씩 총 930만원을 받아, 도합 2,480만원을 받게 됩니다.도산대지급금을 받으려면 회사가 법원의 회생절차개시 결정이나 파산선고를 받았거나, 고용노동부장관으로부터 '도산등사실인정'을 받아야 합니다. 법적 도산 절차 없이 사실상 폐업한 경우에도 노동자 신청에 따라 도산등사실인정을 받을 수 있습니다.이번 확대 규정의 기준은 '임금이 언제부터 밀렸는지'가 아니라, '회생절차개시 결정, 파산선고 결정, 또는 도산등사실인정이 시행일(2026년 8월 20일) 이후에 있었는지'입니다.즉, 체불이 시작된 시점이 시행일보다 훨씬 이전이더라도, 파산선고나 도산등사실인정이 시행일 이후에 이루어졌다면 그 이전부터 밀려온 임금까지 포함해 확대된 도산대지급금의 지급기간(6개월분)과 상한액을 적용받을 수 있습니다. 반대로 파산선고나 도산등사실인정이 시행일 이전에 이미 있었다면, 지금 청구해도 종전 기준인 3개월분만 적용됩니다.<상담>전화 : 041-557-7235(노무법인 참터 충청지사)메일 : mhcham@hanmail.net