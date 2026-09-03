청주 초등학생 교사 폭행... 전교조 "더이상 방치해선 안 돼"

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북 청주의 한 초등학교에서 5학년 학생이 담임교사와 교원을 폭행하는 사건이 발생한 가운데 전교조 충북지부가 대책마련을 촉구하고 나섰다.2일 충북도교육청에 따르면 이날 청주시 한 초등학교에서 5학년 A양이 담임교사를 폭행했다.A양은 진단평가 시험지가 더럽다는 이유로 욕설과 함께 담임 교사의 얼굴 등을 때리고 머리채를 잡은 것으로 전해졌다. 또 자신을 제지하던 교장 등 다른 교원 3명에게도 폭력을 행사했다.학교 측은 이날 A양을 다른 학생들과 분리 조치하고 보호자에게 인계했다. A양은 전날 진행된 진단평가에서도 담임교사에게 욕설을 하는 등 과잉행동을 보여 시험을 치르지 못한 채 보호자와 함께 귀가 조치됐다. A양은 평소 정신질환 치료를 받고 있는 것으로 전해졌다.교원단체도 충격을 감추지 못했다.전교조충북지부(지부장 김민영)은 긴급 성명을 발표하고 "이번 사건을 한 학생의 돌발적인 행동으로만 보아서는 안 된다"고 강조했다.이들은 "그동안 충북교육청은 교육활동 보호를 위한 여러 대책을 내놓았지만, 정작 심각한 교육활동 침해가 발생했을 때 학교와 교사를 즉시 보호하고 지원하는 정책은 여전히 부족했다"고 지적했다.그러면서 "해당 학생이 이전부터 학교생활과 생활지도에 어려움을 겪어왔던 만큼, 학생에게 필요한 지원이 제대로 이루어졌는지, 교사와 다른 학생들을 보호할 체계가 제대로 작동했는지 철저히 살펴야 한다"고 요구했다.전교조는 "보호자의 적극적인 협조도 반드시 필요하다"며 "보호자는 이번 사태의 심각성을 직시하고 학생에게 필요한 교육과 지원, 치료가 제대로 이루어질 수 있도록 적극적으로 협조해야 한다"고 강조했다.이들은 "교사가 폭행을 당하면서까지 학생을 붙잡고 있어야 하는 학교는 정상적인 교육 현장이라고 할 수 없다"며 "교사의 안전이 보장되지 않는 교실에서 다른 학생들의 안전과 학습권도 보장될 수 없다"고 밝혔다. ​