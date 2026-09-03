혁신당 김준형 "'용혜인 논란' 만든 위성정당 차단 논의해야"

큰사진보기 ▲신장식 조국혁신당 대표가 3일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회에서 발언하고 있다. 맨 오른쪽이 김준형 원내대표. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

김준형 조국혁신당 원내대표가 용혜인 성평등가족부 장관 후보자의 '비례대표 의원직 겸직' 논란과 관련해 "필요한 것은 다음의 약속이 아니라 이번 임명에 대한 결단"이라며 "국민이 납득할 수 있는 판단을 내려달라"고 말했다.김 원내대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의 모두발언을 통해 "용 후보자가 우려를 알고 있다며 차기 총선에 비례대표로 나서지 않겠다고 한 말의 진정성을 의심하지 않는다"면서도 이같이 촉구했다.그는 "민주·진보·개혁 진영의 일원이자 비교섭단체 정당의 원내대표로서 말씀드린다"며 "후보자의 상황을 개인의 욕심만으로 설명할 수는 없다. 후보자가 사퇴해도 그 자리는 기본소득당으로 돌아가지 않는데, 그 이유는 연합비례라는 기형적 구조 때문이라고 짚었다.기본소득당의 유일한 국회의원인 용 후보자는 22대 총선 직전 탈당해 민주진보진영 비례위성정당인 더불어민주연합 후보로 국회에 입성했고, 이후 제명 절차를 거쳐 복당했다. 보통 비례 의원이 입각해 의원직을 사퇴하면 소속 정당의 다음 순번 후보자에게 승계한다. 용 후보자가 그만두면 당선 당시 소속이던 더불어민주연합의 후보가 물려받게 되고, 의원이 사라진 기본소득당은 원외정당으로 밀려나게 된다. 용 후보자가 의원직을 유지하겠다고 밝힌 이유이기도 하다.이를 두고 김 원내대표는 "소수정당으로서의 고민을 충분히 이해한다"면서도 "어려운 여건들이 결론을 정당화할 수는 없다. 논란이 길어질수록 성평등부가 해야 할 일은 거취 논란에 묻히고, 개각을 통해 국정 동력을 새롭게 하려던 정부의 뜻도 퇴색한다"고 비판했다.더 나아가 용 후보자 겸직 논란을 계기로 제도 개선을 위한 국회 정치개혁특위를 시급히 구성해야 한다고 제안했다.그는 "이번 논란은 한 정치인의 선택만으로 설명할 수 없는 우리 정치제도의 구조적 문제를 다시 드러냈다"며 "소수정당이 위성정당과 연합비례라는 우회로를 고민해야 하는 구조를 그대로 두면 논란은 반복될 수밖에 없다"고 지적했다.이어 "(정개특위를 구성해) 위성정당을 제도적으로 차단하고, 비례대표 승계 제도의 공백을 메우며, 중대선거구 및 결선투표제, 교섭단체 요건까지 함께 논의해야 한다"고 강조했다.김 원내대표는 이날 <오마이뉴스>와 한 전화통화에서 "이번 문제의 근본은 기본소득당에만 있는 게 아니다. 결국 선거제도 개편과 같이 가야 한다는 뜻에서 회의 때 이런 말씀을 드리게 된 것"이라고 설명했다.그러면서 "그동안 더불어민주당과 국민의힘이 선거제도 개혁 관련해서는 소극적인 태도를 보여왔는데 이번엔 그렇게 하면 안 된다"고 덧붙였다.