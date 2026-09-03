'민간인 김삼룡'은 왜 군사재판에 넘겨져 사형당했나

한국전쟁 다음날 총살당한 남로당 조직총책 김삼룡씨의 후손 등이 민간인 김씨가 사형 선고를 받은 '군사재판'이 불법이었다면서 진실화해를위한과거사정리위원회(아래 진화위)에 진상 규명을 요구했다.
김씨 후손 김광영씨를 포함해 충북역사문화연대 등 역사·시민단체 관계자들은 3일 오전 10시 30분 서울 중구 진화위 정문 앞에서 기자회견을 열고 "불법적 군사재판 희생자 김삼룡의 진실 규명을 요청한다"고 밝혔다. 이들은 기자회견이 끝난 뒤 진화위를 찾아 진상규명 신청서를 접수한 뒤 송상교 위원장과 면담 자리를 가졌다.
김씨는 한국전쟁 발발 다음날인 1950년 6월 26일, 서울 남산 중턱까지 끌려가 대한민국 헌병에 의해 총살당했다. 김씨는 당시 사형 선고를 받고 서대문형무소에 수감된 상태였는데, 문제는 김씨가 받은 재판이 단심제인 군사재판이었다는 것이다.
이들 관계자들은 "당시 계엄령 상황이 아니었음에도 민간인인 김씨를 군사법정에 세웠다. 민간인인 그가 민간 법정에 세워졌다면 삼심제 재판을 받았겠으나, 그는 자신을 변호할 기회를 갖지 못했다"고 주장했다.
"연좌제로 인해 정상적인 사회 생활 하지 못해" 84세 후손이 기자회견에
후손 광영씨(84)는 기자회견에서 "김삼룡의 총살은 우리 가족에게 비극의 신호탄이었다. 오랜 기간 동안 경찰의 감시 속에서 불안과 공포에 떨면서 살았다. 연좌제로 인해 정상적인 사회 생활도 할 수 없었다"라고 말했다.
그는 "어느덧 76년이라는 야속한 세월이 흘렀다. 삼촌들의 억울한 부분에 대한 진상규명을 신청하려니 만감이 교차한다"라며 "진화위가 불법 군사재판 희생자 김삼룡과 그의 가족들이 겪은 전쟁 학살 사건에 대해 즉각 조사에 착수해주시기를 바란다"라고 호소했다. 그의 떨리는 목소리에 참석자들 가운데 일부는 눈시울을 붉히기도 했다.
김씨의 죽음 이후로 일가족의 비극이 계속됐다. 김씨의 형 복룡씨는 1.4 후퇴 당시 총살을 당했으며, 남동생 동식씨, 순만씨는 한국전쟁이 시작되고 행방불명됐다. 그러나 김씨의 후손들은 지금껏 진상 규명을 신청할 엄두를 내지 못했다. 박만순 충북역사문화연대 대표는 "김씨가 대한민국 최고의 빨갱이라 불려도 이상하지 않을 인물이기에 (후손들 역시 연좌제 등으로) 피해 의식이 있어 진상규명 신청을 엄두도 내지 못 했다"라고 설명했다.
이어 박 대표는 "아무리 김씨가 남로당 총수였다고 하더라도 법과 정당한 절차를 거치지 않고 처벌할 수 없다. 이는 법치주의 국가의 기본으로 예외가 있을 수 없다고 봤다"며 "다소 늦기는 했지만 (김씨의 후손들이) 역사의 진실을 규명하려는 움직임에 큰 용기를 내주신 것"라고 덧붙였다.
또한 "김삼룡 사건의 핵심은 김삼룡을 군사법정에 세운 것이 과연 합법적이었는가의 문제"라며 "이는 유사 사건인 한국전쟁 전후 '군법회의'의 문제점을 판단할 수 있는 중요한 기준이 될 것"이라고 강조했다.
76년 전 일인데, 진상을 규명할 수 있는 자료가 과연 남아 있을까? 박 대표는 "김씨가 군사 재판을 받고 학살당한 현장에 헌병대 경비계장이 있었는데, 평양서 남로당 숙청 재판에 증인으로 나와 김씨의 최후를 증언했다. 그렇기에 (김씨가 받은) 군사 재판이나 불법적인 학살 상황이 증언으로 남아있다"고 밝혔다.
박 대표는 "만일 진화위에서 조사가 잘 돼 (김씨의) 명예 회복이 된다면 이후 재심 청구를 모색하겠다. 알다시피 어제(2일) 남민전 사건의 김남주 시인 역시 재심을 통해 무죄 판결이 났지 않나"라며 "김삼룡 또한 당연히 무죄가 돼야 한다고 생각한다"고 말했다.
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