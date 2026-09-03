나쁜 놈, 이상한 놈, 좋은 놈... 협동조합은 정말 협동하고 있는가

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덧붙이는 글 | 이 기사는 칼폴라니사회경제연구소에도 실립니다.

사회연대경제기본법이 국회를 통과하고 정부가 2027년 협동조합 관련 예산안으로 818억 원을 편성했다. 올해 본예산 29억 원과 비교하면 약 28배다. 인공지능·디지털 전환, 금융, 전문인력 양성, 의료·돌봄·주거·교육·에너지 분야 공공서비스 등 지원 범위도 크게 넓어진다. 협동조합 정책에 다시 힘이 실린다는 점에서는 반가운 일이다. 그런데 818억 원이라는 숫자를 보면서 한편으로는 이런 질문이 생긴다.'왜 협동조합을 별도로 지원해야 하는가?'협동조합도 시장에서 상품과 서비스를 팔고, 매출을 올리고, 비용을 줄이며 살아남아야 한다. 특히 작은 협동조합의 현실을 보면 영세 자영업이나 소규모 주식회사와 크게 다르지 않아 보이는 경우도 있다. 그렇다면 협동조합을 지원하는 별도의 정책과 예산에는 어떤 명분이 있어야 할까. 답을 찾으려면 협동조합의 출발점으로 돌아가야 한다.국제협동조합연맹(ICA)은 협동조합을 공동의 경제적·사회적·문화적 필요와 열망을 가진 사람들이 자발적으로 결합해 공동으로 소유하고 민주적으로 통제하는 기업으로 정의한다. 협동조합 7원칙도 결국 이 정의를 현실에서 작동시키기 위한 원칙이다. 중요한 것은 7원칙을 얼마나 잘 외우느냐가 아니다. 실제 사업과 경영에서 협동조합답게 운영되고 있는가이다.조금 거칠게 협동조합을 세 종류로 나누어 생각해봤다. 나쁜 협동조합, 이상한 협동조합, 좋은 협동조합이다. '나쁜 협동조합'은 비교적 분명하다. 협동조합이라는 형식을 이용하지만 특정 대표나 일부 사람이 조직을 사실상 지배한다. 조합원은 명부에만 있고 중요한 정보와 의사결정에서 배제된다. 정부지원이나 공모사업을 받는 데 협동조합이라는 외형을 이용하는 경우도 여기에 가까울 것이다.그러나 내가 더 고민하는 것은 '이상한 협동조합'이다. 법을 어기는 것도 아니다. 총회와 이사회도 열고 구성원들도 열심히 일한다. 그런데 협동조합이라는 간판을 떼어놓고 보면 일반 영세기업과 무엇이 다른지 설명하기 어렵다. 소비자협동조합인데 조합원들이 함께 구매함으로써 얻는 특별한 편익이 별로 없다. 생산자협동조합인데 공동구매도 공동판매도 거의 없다. 노동자협동조합인데 노동자들이 기업의 주인이 되었지만 자신의 노동조건이나 경영에 대한 실질적인 통제력은 크게 달라지지 않았다. 정부 공모사업에 선정되면 사업을 하고, 사업이 끝나면 다시 다음 공모를 찾는 것이 조직 운영의 중심이 되기도 한다.지원받는 것 자체가 문제는 아니다. 중요한 것은 순서다. 조합원의 필요에서 사업이 만들어지고 정부지원이 그것을 돕는 것인지, 정부지원사업이 먼저 있고 협동조합이 거기에 맞춰 움직이는 것인지는 전혀 다른 문제다. 협동조합인데 정작 협동의 효과를 설명하기 어렵다면 우리는 한 번쯤 "왜 협동조합이어야 하는가"라고 물어야 한다.그렇다면 좋은 협동조합은 무엇일까.반드시 거창한 사회문제를 해결해야 좋은 협동조합이 되는 것은 아니다. 협동조합의 출발점은 조합원의 공동 필요다. 소비자들이 함께 구매함으로써 더 좋은 상품과 서비스를 안정적으로 이용할 수 있고, 영세한 생산자들이 공동구매와 공동판매를 통해 비용을 줄이고 협상력을 높일 수 있다. 노동자들이 기업을 공동으로 소유하면서 고용, 노동시간, 임금과 사업방향에 대한 통제력을 실제로 높여갈 수도 있다. 결국 조합원이 이렇게 말할 수 있어야 한다."혼자였을 때와 비교해 이 협동조합 때문에 내 삶이 달라졌다."그 변화가 꼭 돈으로만 나타날 필요도 없다. 더 안정적인 일자리일 수도 있고, 혼자 감당하던 위험을 함께 나누는 것일 수도 있다. 내가 일하고 이용하는 조직의 중요한 결정에 직접 참여할 수 있게 되는 것도 변화다. 그리고 협동의 결과는 쌓여야 한다. 공동으로 만든 자산과 기금, 기술과 정보, 거래관계와 신뢰가 시간이 갈수록 축적되어야 한다. 그래야 협동조합은 몇 사람이 함께 장사하는 조직을 넘어 공동의 경제적 힘을 만드는 조직이 된다.또한 한국 협동조합의 영세성을 생각하면 '협동조합 간 협동'도 중요하다. 작은 협동조합마다 회계, 노무, 물류, 마케팅, 금융, 기술개발과 디지털 전환을 모두 스스로 해결하라고 요구하는 것은 현실적이지 않다. 공동구매하고, 공동판매하고, 회계와 물류를 함께 사용하고, 필요한 기술과 인력을 공유할 수 있어야 한다. 협동조합의 약점을 극복하는 방법 역시 협동이어야 한다. 따라서 내년도 예산도 협동조합 숫자를 늘리는 데 머물기보다 이미 존재하는 협동조합들이 실질적인 공동사업을 만들고, 서로 거래하고, 공동의 자산과 인프라를 구축하는 데 더 많이 쓰였으면 한다.여기서 조금 더 욕심을 내볼 수도 있다.협동조합의 출발은 조합원의 공동 필요이지만 반드시 거기에서 멈출 필요는 없다. 7원칙의 마지막이 '지역사회에 대한 기여'인 이유도 여기에 있을 것이다. 기후재앙, 불평등, 돌봄의 위기, 지역소멸, 불안정노동 처럼 개인이나 개별기업만으로 해결하기 어려운 문제가 늘어나고 있다. 협동조합이 조합원의 필요를 해결하는 데서 출발해 사람들이 함께 자원을 소유하고 위험을 나누며 이런 문제를 해결하는 주체로 성장한다면 협동조합의 사회적 의미는 훨씬 커질 수 있다. 그래서 818억 원을 보며 기대하는 것은 단순히 협동조합이 더 많이 만들어지는 것이 아니다. 나쁜 협동조합과 이상한 협동조합을 넘어 좋은 협동조합으로, 더 나아가 우리 사회의 공동문제를 함께 해결하는 협동조합으로 성장하는 것 이다.공공재정이 늘어난다고 협동조합의 사회적 명분이 저절로 커지는 것은 아니다. 지원이 커질수록 오히려 협동조합은 자신이 왜 필요한지를 실제 운영과 성과로 보여주어야 한다. 협동조합이 협동조합답게 운영될 때 조합원은 그 효과를 체감하고, 사회도 협동조합을 지원해야 할 이유를 발견할 수 있다.818억 원 시대에 필요한 것은 단지 더 많은 협동조합이 아니다. 더 협동조합다운 협동조합이다.