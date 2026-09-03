발전 5사 하나로 묶고 LH는 둘로 쪼갠다... 공공기관 109곳 대수술

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 3일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능 개혁 관련 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 3일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능 개혁 관련 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 3일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능 개혁 관련 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲한성숙 국무총리가 3일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 행정·공공기관 이전 및 공공기관 기능 개혁 관련 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부가 한국전력 산하 발전 5개사를 하나의 공기업으로 통합하고, 한국토지주택공사(LH)는 택지개발·주택건설과 주거복지·자산비축 기능으로 분리하는 등 대대적인 공공기관 개혁에 나선다. 기능이 겹치거나 규모가 작은 공공기관까지 포함해 모두 109개 기관을 줄이는 것이 목표다.또 수도권에 남아 있는 중앙행정기관과 공공기관의 지방 이전도 본격화한다. 정부는 2027년 상반기부터 세종시로 2차 중앙행정기관 이전을 시작하고, 수도권 소재 공공기관 350여 곳은 올해 4분기까지 이전계획을 확정해 내년부터 이전에 착수할 방침이다.정부는 3일 오전 정부서울청사에서 제11차 공공기관운영위원회를 열고 이 같은 내용을 담은 '공공기관 기능개혁 추진방안'과 '2차 중앙행정기관 및 공공기관 이전 방향'을 심의·의결해 발표했다.한성숙 국무총리는 이날 "지금 대한민국이 안고 있는 크고 작은 많은 문제들의 출발점에 수도권 1극 체제와 국토 불균형이 있다"며 "이제 균형성장은 선택의 문제가 아닌 지속가능한 대한민국을 위한 생존전략이 되었다"고 강조했다.한 총리는 수도권에는 인구와 자본, 기업과 인프라가 지나치게 집중돼 포화상태에 이른 반면 지방은 소멸 위기에 놓였다면서 "오늘 발표되는 정책들은 이미 발표한 메가프로젝트, 5극3특 성장엔진 추진 등과 연계해 수도권 과밀 완화와 지역 성장동력 마련을 위한 상징적·실질적 전환점이 될 것"이라고 밝혔다.이번 공공기관 기능개혁에서 가장 눈에 띄는 것은 에너지·국토 분야 대형 공기업의 구조개편이다.정부는 한국전력 산하 발전 5사를 하나로 통합한다. 현재 발전 5사가 각각 추진하는 재생에너지 투자를 한데 모아 에너지 대전환과 탄소중립에 대한 대응 역량을 키우겠다는 것이다.통합 법인은 가칭 '한국발전'으로 추진한다. 본부에는 해상풍력 등 대형 프로젝트를 담당하는 재생에너지본부와 석탄발전 폐지 등을 담당하는 정의로운전환본부를 설치하고, 지역에는 태양광·육상풍력 등 지역 재생에너지 확산을 담당하는 본부 3~4개를 두는 방안이다.현재 발전 5사는 연간 500억 원 안팎의 연구개발비와 2000억 원 규모의 재생에너지 건설사업을 각각 분산 투자하고 있다. 정부는 통합 재무구조를 통해 투자 여력을 확보하고, 연료·정비자재 공동구매와 중복인력 효율화 등을 통해 수익성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.4개 항만공사도 가칭 '한국항만공사'로 통합한다. 지역별 항만공사를 4개 지역지사로 개편해 지역 특화사업은 유지하면서 정책·기획 기능은 일원화할 계획이다.한국석유공사와 한국가스공사를 통합해 석유·가스 공급망을 하나로 관리하고 국제 협상력을 높이는 방안도 추진한다. 모든 광업소가 폐광한 대한석탄공사는 부채 청산 재원을 마련한 뒤 관련 법 개정을 거쳐 청산한다.LH는 개발과 주거복지 기능을 분리한다. 하나의 기관이 택지개발·주택건설과 주거복지를 동시에 수행하면서 주택공급 속도가 떨어지고 임대주택 운영 부담이 커지는 문제를 개선하겠다는 취지다.정부는 LH의 택지개발·주택건설 기능을 가칭 '주택도시개발공사'로, 주거복지·자산비축 기능을 가칭 '주택도시자산공사'로 나누는 방안을 제시했다.개발공사의 이익 일부를 주택도시기금 내 별도 계정에 적립하고, 기금이 자산공사에 출연하도록 해 개발이익이 주거복지 재원으로 활용되도록 한다는 구상이다. 구체적인 조직과 인력 등 세부 개편안은 국토교통부가 별도의 'LH 개혁방안'을 통해 발표할 예정이다.국토부는 이와 함께 코레일과 에스알(SR)을 통합해 고속철도 운영체계를 일원화한다. 좌석 공급을 확대하고 운임·마일리지 등을 개선해 국민 편의를 높이겠다는 계획이다.2차 공공기관 지방이전은 1차 이전의 한계를 보완하는 데 초점을 맞춘다.김윤덕 국토교통부 장관은 이날 "1차 공공기관 이전에 대한 평가를 진행하면서 상당히 긍정적인 측면이 많이 있었다"면서도 "앵커 기업이라든가 연구소라든가 다양한 형태의 기관들이 함께 이전함으로써 연쇄 효과를 내고자 했던 측면에서는 많이 부족했다"고 평가했다.이에 따라 2차 이전에서는 기존 혁신도시의 전략산업과 연계된 기관을 집중 배치하기로 했다. 김 장관은 "이전하게 되는 혁신도시의 본래의 전략 산업들과 연계한 기관들을 집적시켜서 집중시키겠다는 게 큰 원칙"이라며 "그걸 통해서 이후에 기업 유치라든가 그런 것들이 활성화될 수 있는 근거를 마련하는 게 이번 2차 공공기관 이전의 핵심적 내용"이라고 설명했다.전주권의 기금운용본부 이전 이후 금융기관들이 모이고, 원주에서 의료산업 관련 기관이 집적되면서 의료산업이 발전한 사례 등을 모델로 삼겠다는 것이다.김 장관은 "전주권으로 국민은행이라든가 기타 여러 은행들이 모이게 되는 그런 효과"와 "원주 같은 경우에는 의료 산업이 발전하다 보니 그리로 집적되다 보니 의료기관이 발전한 사례"를 언급했다. 이어서 "그러한 모델들을 이번 2차 공공기관 이전에서 실현할 수 있도록" 하겠다고 밝혔다.정부는 수도권 소재 공공기관 350여 곳을 대상으로 수도권 잔류를 최소화하고 기존 혁신도시와 5극3특 성장엔진, 지역 산업·대학과 연계해 배치할 방침이다.김 장관은 "1차 이전 당시 적용했던 잔류기준을 전면 재검토하겠다"며 "반드시 남아 있어야 할 기관이 아니라면 원칙적으로 이전 대상에 포함하겠다"고 말했다.또 청사 신축을 기다리지 않고 민간건물 임차 등을 활용해 내년부터 선도 이전에 착수한다. 이전 거리가 멀고 빠르게 이전하는 기관에는 지원 수준도 대폭 높일 계획이다.당초 10~11월께로 예상했던 이전계획 발표 시점은 다소 늦어질 전망이다. 김 장관은 "조금 늦어진 게 맞다"며 지방정부와 노동계 등과 공론화·소통 과정이 필요하고 국정감사 기간까지 겹친 점을 이유로 들었다. 정부는 올해 4분기 중 최종 이전계획을 마련해 발표할 예정이다.이전 직원의 주거 지원과 관련해선 "상당히 저희들이 파격적으로 진행할 예정"이라면서도, 과거 세종시 이전 과정에서 논란이 됐던 주택 특별공급에 대해서는 "부정적인 평가가 있었고, 다만 부정적인 평가 때문에 안 할 거냐는 문제는 또 고민이 필요한 문제"라고 말했다.중앙행정기관의 2차 세종 이전도 2027년 상반기부터 시작된다. 윤호중 행정안전부 장관은 법무부와 성평등부 등 현재 행복도시법상 이전 제외기관으로 규정된 부처를 이전 대상에 포함하기 위해 법 개정을 추진하겠다고 밝혔다. 규모와 이전 효과가 큰 기관부터 순차적으로 이전하고, 검찰청·경찰청 등 별도 청사가 필요한 기관은 청사 신축 이후 옮긴다.외교부와 통일부 등도 이번 발표에서 이전 대상에서 제외됐다는 의미는 아니라는 게 정부 설명이다. 윤 장관은 대통령실 이전 시기와 국회 세종의사당 개원 시기 등에 맞춰 이전을 검토할 수 있다고 밝혔다.대통령 세종집무실은 2029년 8월 건립하고, 국회 세종의사당은 2033년 완공을 목표로 추진한다.정부의 공공기관 기능개혁은 크게 세 방향으로 진행된다. 전략적 구조개혁으로 15개 기관을 줄이고, 유사·중복 기능 일원화로 11개, 자회사와 소규모 기관 통합으로 83개를 감축한다.재정경제부 허장 차관은 "유사·중복 기능은 정비하고, 비핵심 기능은 덜어내며, 분산된 기능은 유기적으로 연결해 공공기관이 본연의 역할에 집중하도록 공공기관의 기능과 역할을 재설계하는 방안을 마련했다"고 설명했다.한국방송광고진흥공사와 시청자미디어재단, 노사발전재단과 한국고용노동교육원 등 유사 기능 기관을 통합하고, 소규모 기관과 공공기관 자회사도 기능에 따라 통합한다. 해외에 흩어진 공공기관 사무소를 한곳에 모으는 'K-마루'도 확대한다.정부는 통폐합 과정에서 직원들의 고용을 승계하고 보수 등 처우가 떨어지지 않도록 하는 한편, 복리후생 강화와 경영평가 인센티브 등 지원책도 마련할 방침이다.한 총리는 "일부의 이견과 이해관계의 벽이 없지 않을 것"이라며 지방정부와 노동계 등의 의견을 충분히 듣겠다고 밝혔다.그러면서 "해양수산부 부산이전, KTX-SRT 통합의 사례처럼 국민이 체감하고 빠른 시일 내에 가시적 성과가 도출될 수 있도록 하겠다"며 "중앙과 지방정부, 국회, 공공기관, 기업들 모두 원팀이 되어 고질적인 수도권 집중을 완화하고 지역의 성장 잠재력을 깨워 모두의 성장 시대, 균형성장 시대를 만들어 나가겠다"고 강조했다.