시로 읽는 오디세우스의 귀향길

AD

큰사진보기 ▲<오디세이> 스틸 ⓒ UPI 코리아 관련사진보기

큰사진보기 ▲<시로 노래하는 그리스 로마 신화> ⓒ 도서출판 책과 나무 관련사진보기

"신들의 목소리는 멀어졌건만 / 인간은 여전히 길을 찾는다

오디세우스의 돛은 나부끼며 / 미래의 바다를 향해 나아간다"

지구 한 바퀴 반을 넘는 4만 600km의 길을 오롯이 두 발로 달려오며, 수많은 국경을 넘고 뜨거운 사막과 가파른 산맥을 달리며, 거친 대지의 숨결을 느꼈다. 길 위에서 만난 바람과 태양, 그리고 수많은 인간의 얼굴 속에서 나는 늘 문명과 생명의 근원을 되묻곤 했다.그러던 중 만난 송인엽 교수의 <시로 노래하는 그리스 로마 신화>(2025년 9월 출간)는 나에게 지친 다리를 휴식하게 하는 샘물이자, 영혼을 울리는 커다란 울림이었다. 저자는 코이카(KOICA) 창립 멤버로 8개국 소장을 역임하며 평생을 세계 평화와 국제 협력에 종사한 사람이다. 오대양 육대주를 가슴에 품고 살아온 그의 호연지기와 감성이 빚어낸 이 책은, 그리스 로마 신화라는 장대한 서사를 누구나 읽기 쉬운 '친근한 시(詩)'로 풀어낸 낸 책이다.이 책은 단순히 옛날이야기를 나열한 책이 아니다. 복잡하고 아득한 신들의 세계를 서정적이면서도 감성적인 시적 언어로 톺아보며, 오늘을 살아가는 우리에게 삶의 길을 묻는 서사시이자 평화의 메시지다.그리스 로마 신화는 인류 문학의 뿌리이지만, 수많은 신의 등장과 얽히고설킨 족보, 복잡한 로마식 이름 변환 때문에 일반 독자들이 완독하기란 여간 까다로운 일이 아니다. 그러나 송인엽 시인은 이 방대한 서사를 시적 절제와 감성으로 재해석해 냈다.책은 제1장 원초신 시대부터 제2장 티탄신, 제3장 올림푸스 12신, 제4장 영웅시대, 제5장 트로이 전쟁, 제6장 인간 시대, 제7장 현대적 해석, 그리고 제8장 신들의 계보에 이르는 구조를 갖추고 있다. 특히 시인이 읊조리는 시구들은 신들의 위엄 뒤에 숨겨진 인간적인 희로애락, 사랑과 질투, 희생과 도전을 명확하고 아름답게 드러낸다.서시 <신화의 노래>에서 "신화는 과거가 아닌 현재 / 우리의 숨결 속에 살아 있다"라고 노래하듯, 독자들은 이 책을 통해 신화 속 인물들이 멀리 있는 존재가 아니라 바로 우리 자신의 모습임을 깨닫게 된다. 문학적 감동을 잃지 않으면서도 누구나 직관적으로 이해할 수 있도록 쉽게 풀어냈다.최근 세계적인 거장인 크리스토퍼 놀런 감독의 영화 <오디세이>가 큰 화제를 모으고 있다. 이 대형 영화는 트로이 목마로 인한 트로이의 몰락 이후 고향으로 돌아가는 오디세우스의 험난한 항해와 인간적 고뇌를 다루고 있다.하지만 영화를 단순히 비주얼로만 감상하는 것과, 문학적 배경지식을 얹어 감상하는 것은 천지 차이이다. 나는 송인엽 시인의 책 <제5장 트로이 전쟁>을 먼저 읽고 영화를 감상할 것을 강력히 추천한다. 영화를 보는 재미와 깊이가 10배 이상 높아질 것이기 때문이다.이 책의 제5장은 황금사과로 시작된 전쟁의 발단부터 헬레네, 카산드라의 예언, 헥토르와 아킬레스의 운명적 대립, 트로이 목마, 그리고 오디세우스의 방랑과 모험과 로마의 시조 아이네이아스의 새로운 여정(아이네이드)까지 한눈에 들어오는 서사시로 집약해 두었다. 세계 평화와 생태계 보전을 외치며 달리는 마라토너의 관점에서 볼 때, 트로이 전쟁과 오디세우스의 귀향길은 '인간의 호기심과 욕망이 불러 온 비극과 이를 극복해 가는 인간 의지의 여정'이다.송 작가의 제5장을 통해 전쟁의 비극성과 오디세우스의 고뇌를 시적 언어로 먼저 가슴에 담은 뒤 놀런 감독의 <오디세이>를 접한다면, 스크린 위에 펼쳐지는 모든 장면이 인류의 영원한 운명적 서사로 깊게 다가올 것이다. 책이 주는 문학적 바탕이 확고할 때 영화가 주는 흥미와 감동은 비로소 완성될 것이다.이 책의 또 다른 압권은 '제8장 신들의 계보'에 있다. 그리스 로마 신화에 등장하는 수백 명의 신과 정령들은 우리들을 늘 혼란에 빠뜨린다. 제우스와 주피터, 아테나와 미네르바처럼 그리스-로마 표기의 차이에서 오는 혼선도 만만치 않기 때문이다.그러나 송인엽 시인은 제8장에서 1세대 원초신, 2세대 티탄신, 3세대 올림푸스 신으로 이어지는 3대 계보를 일목요연하게 정돈해 놓았다. 올림푸스 12신의 역할과 관계성은 물론, 그 계보가 지닌 의미를 체계적으로 배치해 독자들이 그리스 로마 신화 전체의 지도를 머릿속에 그릴 수 있도록 돕는다.복잡한 족보가 투명하게 정리되면, 신들의 서사는 더 이상 난해한 암기 과목이 아니라 인간의 성격과 삶의 다양한 형태를 보여주는 거울로 다가온다. 이 계보를 곁에 두고 책을 읽어 나간다면 그리스 로마 신화 전체를 총체적이고 입체적으로 이해하는 가장 빠른 길을 찾게 될 것이다.송인엽 작가는 닫는 시 <신화의 길>에서 이렇게 노래한다.나 역시 길 위에서 끊임없이 답을 묻던 한 명의 방랑자였다. 송인엽 작가의 <시로 노래하는 그리스 로마 신화>는 내게 단순한 신화집이 아니라, 인류가 걸어온 과거와 현재, 그리고 평화로운 미래를 향해 나아가야 할 이정표를 제시해 준 소중한 지침서이다.책이 전하는 웅장한 감동을 먼저 가슴에 품기를 권한다. 그리고 그 서사적 깊이를 바탕으로 놀란 감독의 영화를 감상한다면, 여러분들도 역시 삶이라는 바다를 항해하는 멋진 오디세우스가 되어 자신만의 새로운 신화를 써 내려갈 수 있을 것이다.여러분 모두가 이 아름다운 시집과 웅장한 영화를 통해 삶의 참된 위로와 지혜를 얻기를 진심으로 바란다.