나주시, 민생지원금 지급... 1인당 20만원

큰사진보기 ▲나주시청 ⓒ 나주시 관련사진보기

AD

전남광주 나주시는 오는 14일부터 시민 1인당 20만 원의 민생회복지원금을 지급한다고 3일 밝혔다.시 조례에 지급 근거를 두고 있으며, 올해 7월 1일부터 신청일까지 계속해서 나주시에 주민등록을 두고 있어야 한다. 결혼 이민자와 영주권자도 지급 대상에 포함되며, 전체 지급 대상자는 약 11만 7000명이다.신청 기간은 이달 14일부터 다음 달 16일까지. 지급 수단은 선불카드와 모바일 나주사랑상품권(CHAK)이다. 온라인에서 신청하거나 읍면동 행정복지센터를 방문해 신청할 수 있다. 시는 찾아가는 신청 서비스도 운영하기로 했다.원활한 접수를 위해 첫째 주인 14일부터 18일까지는 출생 연도 끝자리를 기준으로 5부제를 운영한다. 9월 21일부터는 출생 연도와 관계없이 지급 대상자 누구나 신청할 수 있다.연 매출 30억 원 이하 신용카드 가맹점과 나주사랑상품권 가맹점에서 사용할 수 있다. 다만 면 지역 주민들을 고려해 면 단위 하나로마트와 공공형 로컬푸드직매장은 예외적으로 사용할 수 있도록 했다.지원금 사용기한은 2026년 11월 30일까지이며 기한 내 사용하지 않은 잔액은 사용할 수 없다.윤병태 시장은 "시민 생활 부담을 덜고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 민생 지원책을 마련했다"며 "시민 모두 빠짐 없이 혜택을 받고, 지역경제 회복에 동참해 주셨으면 좋겠다"고 말했다.