나주시, 민생지원금 지급... 1인당 20만원

전남광주 나주시는 오는 14일부터 시민 1인당 20만 원의 민생회복지원금을 지급한다고 3일 밝혔다.
시 조례에 지급 근거를 두고 있으며, 올해 7월 1일부터 신청일까지 계속해서 나주시에 주민등록을 두고 있어야 한다. 결혼 이민자와 영주권자도 지급 대상에 포함되며, 전체 지급 대상자는 약 11만 7000명이다.
신청 기간은 이달 14일부터 다음 달 16일까지. 지급 수단은 선불카드와 모바일 나주사랑상품권(CHAK)이다. 온라인에서 신청하거나 읍면동 행정복지센터를 방문해 신청할 수 있다. 시는 찾아가는 신청 서비스도 운영하기로 했다.
원활한 접수를 위해 첫째 주인 14일부터 18일까지는 출생 연도 끝자리를 기준으로 5부제를 운영한다. 9월 21일부터는 출생 연도와 관계없이 지급 대상자 누구나 신청할 수 있다.
연 매출 30억 원 이하 신용카드 가맹점과 나주사랑상품권 가맹점에서 사용할 수 있다. 다만 면 지역 주민들을 고려해 면 단위 하나로마트와 공공형 로컬푸드직매장은 예외적으로 사용할 수 있도록 했다.
지원금 사용기한은 2026년 11월 30일까지이며 기한 내 사용하지 않은 잔액은 사용할 수 없다.
윤병태 시장은 "시민 생활 부담을 덜고 지역 경제에 활력을 불어넣기 위해 민생 지원책을 마련했다"며 "시민 모두 빠짐 없이 혜택을 받고, 지역경제 회복에 동참해 주셨으면 좋겠다"고 말했다.