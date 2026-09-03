노동당·녹색당·정의당 공동성명, 용혜인 지명 철회 촉구

큰사진보기 ▲2일 노동당·녹색당·정의당 등 원외 진보정당 3당은 "성평등도 민주주의도 없는 위성정당 편법 정치를 끝내라"라는 제목의 공동성명에서 "이재명 대통령의 용혜인 기본소득당 의원 성평등가족부 장관 지명은 편법 위성정당 정치를 공고히 하는 부적절한 인사로, 즉각 철회되어야 한다"라고 주장했다. ⓒ 노동당·녹색당·정의당 관련사진보기

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성평등가족부 장관 후보자로 지명된 용혜인 기복소득당 의원을 향해 노동당·녹색당·정의당이 "편법 위성정당 정치를 공공히하는 부적절한 인사"라며 즉각 지명 철회를 촉구했다.2일 노동당·녹색당·정의당 등 원외 진보정당 3당은 "성평등도 민주주의도 없는 위성정당 편법 정치를 끝내라"라는 제목의 공동성명에서 "이재명 대통령의 용혜인 기본소득당 의원 성평등가족부 장관 지명은 편법 위성정당 정치를 공고히 하는 부적절한 인사로, 즉각 철회되어야 한다"라고 주장했다.이들은 "민주당은 2020년과 2024년, 두 번 위성정당을 만들어 총선을 치렀다"라며 "정당이 얻은 득표율만큼 의석을 배분하여 비례성을 높이고 유권자의 사표를 줄이며, 소수정당의 원내 진입을 확대하겠다는 준연동형 비례대표제의 취지를 무력화한 거대양당의 '편법' 위성정당 창당은 한국 정치를 근본적으로 훼손했다"라고 지적했다.이어 "그 결과, 소수정당의 독자적인 정치 진출은 더욱 어려워졌고, 거대 양당을 견제하고 대안을 제시해야 할 독자적 진보 정치는 구조적으로 한층 취약해졌다"라며 두 번에 걸친 용 후보자의 비례대표 당선 또한 "거대 정당이 선거 제도의 허점을 이용해 의석을 늘리는 편법에 편승한 결과일 뿐, 결코 연합 정치가 아니다. 소수 정당의 정치적 공간을 잠식하는 종속 정치의 한 단면일 뿐"이라고 힐난했다.세 정당은 "만약 이번 장관 임명이 철회되지 않는다면, 편법 정치의 수혜자가 다시 그 정치의 중심에 선 정부에서 장관직을 맡게 된다. 편법으로 원내에 진입한 인사가 행정부 부처의 수장까지 맡는 것은 '편법을 쓰더라도 결과만 좋으면 된다' '무슨 수를 써서든 경쟁에 이기면 된다'는 잘못된 선례를 남긴다"라며 "이는 민주적 절차와 사회적 공정성을 심각하게 훼손하는 일"이라고 꼬집었다.용 후보자 개인 또한 성평등가족부 장관으로서 자격 미달이라고 주장했다. 이들은 "장관에게 요구되는 역할은 정부와 여당의 입장을 곧이곧대로 따르는 것이 아니라, 여성과 소수자들의 목소리를 대변하며 필요한 정책을 소신있게 집행하는 것"이라며 "그러나 최근 보완수사권 폐지 문제를 둘러싸고 피해자들의 절박한 호소와 여성단체들의 비판을 외면한 채 이재명 정부의 입장에 힘을 실어온 용 의원의 행보를 보면 장관 자격에 깊은 의문이 든다. 행정부에 입각할 경우 이러한 권력 종속은 한층 심화될 것이 자명하다"라고 했다.또한 "성평등은 민주주의와 함께 실현된다. 여성과 소수자에게 필요한 것은 거대 정당이 위성 정당을 통해 시혜적으로 나눠주는 몇 개의 의석이나 정부가 발탁하는 몇 개의 자리가 아니다"라며 "정부를 견제하고 견인해야 할 입법부의 정치적 다양성이 실종되고 대통령의 권력이 견제 없이 국정을 좌우할 때, 성평등은 결코 오지 않는다"라면서 위성정당이라는 편법으로 정치적 다양성이 실종된 현 정치 상황으로는 성평등을 이룩할 수 없다고 비판했다.이어 "따라서 이번 용혜인 의원의 장관 지명은 민주주의의 이름으로도, 성평등의 이름으로도 결코 정당화될 수 없다"라며 "더 이상의 편법은 용인되어서는 안 된다. 이재명 대통령은 용혜인 의원의 성평등가족부 장관 지명을 즉각 철회하라"라고 재차 요구했다.