아들 다 크면 떠나야 하는 엄마, '이상한 나라' 한국이 미뤄온 숙제

한국 땅에서 태어났지만 한국인 자격이 주어지지 않았던 아이, 그 아이를 불안정한 체류자격으로 키우고 있는 외국인 엄마. ‘이상한 나라의 문완나’ 이야기입니다.

큰사진보기 ▲캄보디아 비혼 이주여성 문완나씨와 한국인 아들 다니엘이 지난 1일 서울 여의도 국회의사당 앞에서 의원회관을 바라보고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

문완나 : "국회의원들 만나면 무슨 말 하고 싶어?"

다니엘 : " 엄마랑 같이 한국에서 잘 살면 좋겠다고! "

전진숙 : "편하게 앉으시면 돼요."

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전진숙·임미애 더불어민주당 의원

캄보디아 비혼 이주여성 완나씨가 한국에서 홀로 한국인 아들 다니엘을 키우며 넘지 못한 제도적 문턱

큰사진보기 ▲지난 1일 국회 의원회관에서 진행된 간담회에서 문완나씨가 발언하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

문완나 : "돌이켜보면 아이가 태어나고 한국 국적이랑 주민번호 받기까지 2년간 어떻게 살았는지 믿기 어렵습니다. 한국 정부의 어떠한 지원도 없이 살아야 했거든요. 그때 저는 웃음을 잃어버렸습니다. 웃을 줄 모르는 어두운 얼굴이었습니다."

지금의 F-1보다 안정적인 비자

문완나 : "홀로 아이를 키우기에 지금 비자는 정신적인 부담이 매우 큽니다. 국민연금·고용보험에 가입할 수 있도록 제도를 개선 해 주시면 정말 감사하겠습니다. 무조건적인 혜택을 요구하는 게 아닙니다. 사회 안전을 해치지 않는 범위에서 신중히 검토해 주셨으면 합니다."

권영실 : "(완나씨가 받지 못한) F-6(결혼이민) 체류자격 세부 분류엔 '이혼 후 한국인 자녀를 양육하는 사람'이 포함돼 있는데, 그런 경우와 완나씨 사이에 어떤 실질적인 차이가 있는지 모르겠습니다. 혼인 여부를 떠나 완나씨처럼 한국 국적자(다니엘)와 가족을 이뤄 생계를 함께하는 외국인도 F-6의 한 카테고리로 넣는 출입국관리법 개정안을 제안 드립니다."

큰사진보기 ▲지난 1일 국회 의원회관에서 진행된 간담회에서 임미애·전진숙(왼쪽부터) 더불어민주당 의원이 권영실 변호사의 발언을 듣고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

다니엘과 비슷한 처지의 아동에게 '출생 즉시 등록될 권리'가 주어졌으면

헌법재판소에서 국내 외국인 아동의 출생등록을 국회가 법으로 규정하지 않은 게 위헌이라는 판단

권영실 : "마침 헌재 위헌 결정이 나온 만큼 외국인 아동 출생등록법이 조속히 마련돼야 합니다. 임미애 의원님이 내신 개정안(가족관계등록법·출입국관리법)이 지금까지 발의된 개정안 중 가장 진보된 안이에요. 국내에서 출생신고 한 자녀에게 임시체류허가를 줄 수 있다는 내용도 포함 하고 있거든요. 더 적극 추진해 주시면 좋겠습니다."

임미애 : "원내대표단 회의에서 그 개정안을 이번 정기국회 때 당론으로 채택해 통과시켜 달라고 요구해놓은 상황 이에요. 아직 정리가 되진 않았는데, 관심 갖고 준비하도록 하겠습니다."

큰사진보기 ▲지난 1일 국회 의원회관에서 진행된 간담회에서 전진숙 더불어민주당 의원이 발언하고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

전진숙 : " 어떤 부모에게서 태어났든 그 아이가 아이로서 받아야 할 국가적 혜택이 있다 는 생각은 변함없어요. 본인을 '한 아이의 엄마로 봐달라'는 완나씨 이야기에 공감해요. 한국인 친부가 임신·출산·양육을 다 외면한 상태에서 국가가 채워줘야 할 부분이 분명히 있는데도 채워지지 못하고 있는 현실 이에요."

전진숙 : " 친자관계 확정 전까지 (비혼 이주여성과 자녀가) 무소득·무보험 상태에 놓이는 문제, 체류와 취업제도를 개선하는 문제 등을 어떻게 보완할지는 앞으로 더 깊게 논의해야 합니다. 엄마가 외국인이더라도 한국 국적을 가진 자녀가 성년이 되기 전까진 국가가 최대한 지원할 수 있도록 시스템 변화가 필요하다고 생각하고 있습니다."

큰사진보기 ▲지난 1일 국회 의원회관에서 진행된 간담회에서 권영실 변호사가 제안한 출입국관리법 개정안(왼쪽). 결혼이민(F-6) 체류자격을 확장해 혼인 여부를 떠나 한국 국적자와 가족을 이뤄 생계를 함께하고 있는 외국 국적 가족 구성원을 포괄하고자 하는 내용이다. ⓒ 복건우 관련사진보기

다니엘이 성년이 되면 완나씨는 체류자격상 한국을 떠나야 한다.

"엄마랑 같이 살고 싶다"는 다니엘의 말에 완나씨는 하루하루를 버티고 있다.

문완나 : "아들이 잘 크는 건 행복한데, 사실 제 인생은 행복하지 않아요. 너무 힘들어서 아들한테 '엄마랑 캄보디아 가자' 물어도 봤어요. 아들은 안 간다고, 한국에서 같이 살자고 저한테 간절히 부탁해요. 그래서 힘들어도 버텨보려고요. 아들이 한국에서 큰 사람으로 성장하도록 키워볼 거예요."

큰사진보기 ▲지난 1일 국회 일정을 마친 문완나씨와 다니엘이 손을 맞잡고 용산역에서 논산역으로 향하는 기차를 타러 가고 있다. ⓒ 복건우 관련사진보기

(*다음주 3편에선 입법조사관의 시선에서 완나씨가 겪어온 문제에 대한 해법을 제시합니다.)