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정치

26.09.03 11:26최종 업데이트 26.09.03 11:26

"한동훈 없인 못 이겨" vs. "보수 망친 책임"... 국힘 내전 확산

정성국 "장동혁은 싸우는 데 목적"·박충권 "한동훈, 윤 정부 실패 책임"... 전날 장동혁-한동훈 설전 이어 대리전

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"한동훈이라는 사람 없이는 우리가 선거에서 이길 수 없다." - 정성국 국민의힘 국회의원
"지난 보수 정부를 망치는 데 크게 책임이 있는 사람이다." - 박충권 국민의힘 수석대변인

장동혁 국민의힘 당 대표와 한동훈 무소속 국회의원의 공개 설전이 당내 대리전으로 번졌다. 친한동훈계 정성국 의원은 한 의원 없이는 선거에서 승리하기 어렵다며 장 대표의 노선을 정면으로 비판했다. 반면 장 대표 측 박충권 수석대변인은 한 의원에게 윤석열 정부 실패의 책임까지 물으며 맞섰다.

공교롭게도 두 사람은 3일 오전 각각 다른 시사 프로그램에 출연해 정반대의 진단을 내놨다. 전날 장 대표가 한 의원과의 연대 가능성을 공개적으로 차단하고, 한 의원이 "맹목적 증오심"이라고 반격한 데 이어 김민수 최고위원까지 참전한 지 하루 만이다.

한동훈 복당 문제로 불붙은 갈등이 '싸우는 보수'와 '이기는 보수'를 둘러싼 국민의힘 내부 노선·주도권 경쟁으로 확산되는 모양새이다.

정성국 "장동혁은 싸우는 데 목적, 큰 물결 올 것"
한동훈 무소속 의원이 8월 11일 국회 의원회관에서 국민의힘 부산시당이 연 '2차 공공기관 이전, 왜 부산이 답인가' 토론회에 참석해 국민의힘 정성국 의원과 대화하고 있다. 앞줄은 왼쪽부터 국민의힘 김도읍·조경태·김형동 의원.
한동훈 무소속 의원이 8월 11일 국회 의원회관에서 국민의힘 부산시당이 연 '2차 공공기관 이전, 왜 부산이 답인가' 토론회에 참석해 국민의힘 정성국 의원과 대화하고 있다. 앞줄은 왼쪽부터 국민의힘 김도읍·조경태·김형동 의원. ⓒ 연합뉴스


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정성국 의원은 이날 채널A 라디오쇼 <정치시그널>에서 한 의원이 전날 광주에서 "우리가 만들어야 할 정당은 잘 싸우는 정당이 아니라 이기는 정당"이라고 한 데 대해 장 대표와 한 의원의 방향이 "다르다"고 못 박았다.

정 의원은 "장동혁 대표는 싸우는 거기에 목적을 두잖아요"라며 "당이 바른 방향으로 가야 한다, 민심을 바라봐야 한다는 이야기를 내부 분열을 일으키는 쪽으로 몰고 있다"고 비판했다. 이어 장 대표가 취임 이후 '당심을 얻어 민심으로 가겠다'고 해온 데 대해서도 "안 됐지 않습니까? 지금도 안 되고 있지 않습니까?"라고 반문했다.

한 의원의 복당 필요성도 적극적으로 주장했다. 정 의원은 "한동훈 의원에 대해 비토하거나 부정적인 생각을 하시는 분이 있는 건 인정한다"면서도 "우리가 선거에서 이기기 위해서는 한동훈 의원의 존재와 그 한 축의 세력들은 반드시 필요하다"고 말했다.

특히 "한동훈이라는 사람 없이는 우리가 선거에서 이길 수 없다. 그것은 명확한 사실"이라고 강조했다. 이준석 전 개혁신당 대표와 유승민 전 의원, 오세훈 서울시장까지 거론하며 향후 범보수 세력이 힘을 합쳐야 한다고도 했다.

장 대표의 임기 완주 가능성을 두고는 "분명히 큰 물결이 올 것"이라고 경고했다. 민주당과 이재명 대통령의 실책에도 국민의힘 지지율이 개선되지 않는 상황이 이어진다면 당내 위기감이 커질 수밖에 없다는 주장이다. 정 의원은 "계속 지금의 기조를 유지하고 간다면 언제, 어느 때 정점식 원내대표가 말했던 잠복해 있던 일이 언제 터질지 모른다"고 말했다.

박충권 "한동훈, 보수 정부 망친 책임… 정체성 증명해야"
박충권 국민의힘 의원이 6월 9일 국회 소통관에서 더불어민주당 양이원영 전 의원의 한수원 비상임이사 선임 절차와 관련해 기자회견을 하고 있다.
박충권 국민의힘 의원이 6월 9일 국회 소통관에서 더불어민주당 양이원영 전 의원의 한수원 비상임이사 선임 절차와 관련해 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스

같은 날 박충권 수석대변인은 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에서 정반대 논리를 폈다. 박 수석대변인은 장 대표의 한 의원 복당 반대가 "개인적인 감정"에서 비롯된 것은 아니라며 "한동훈 의원의 정치적인 노선이나 정체성을 스스로 증명해야 할 필요가 있다"고 주장했다.

진행자가 한 의원이 이재명 정부와 적극적으로 싸우고 있지 않느냐고 묻자 "단순히 이재명 정부와 잘 싸운다고 해서 보수의 정체성이 잘 맞는다고 말할 수는 없다"고 선을 그었다. 그러면서 오히려 한 의원에게 윤석열 정부 실패의 책임을 물었다.

박 수석대변인은 장 대표가 한 의원을 두고 "지난 보수 정부를 망치는 데 크게 책임이 있는 사람"이라고 보고 있다며 "보수가 이렇게 큰 위기를 겪게 된 데 큰 책임이 있고, 이 책임에서 자유롭지 않은 사람이라는 문제의식을 가지고 있는 것 같다"고 전했다.

이른바 당원게시판 사건도 끌어왔다. 한 의원이 당원게시판과 커뮤니티, 언론을 이용해 윤석열 정부를 공격하는 "조직적인 여론 조작"을 했다고 주장하면서 "윤석열 정부가 실패하고 계엄이 일어나게 된 것에 대해 그때 당시 대표로서 큰 책임이 있고 그 책임에서 자유롭지 못하다"고 했다.

다만 진행자가 윤석열 정부 실패의 가장 큰 책임은 윤석열 전 대통령과 김건희씨에게 있는 것 아니냐고 반문하자 "물론 가장 큰 책임은 윤석열 대통령에게 있다"고 답했다.

장동혁 "두 번이나 보수 나락으로" vs. 한동훈 "끝까지 지킨다더니"

장동혁 국민의힘 대표가 3일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.
장동혁 국민의힘 대표가 3일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연

이번 충돌은 전날 공개된 장 대표의 <문화일보> 인터뷰에서 시작됐다. 장 대표는 "대놓고 얘기하겠다"며 "한동훈 의원하고 연대하고 함께 가야 하느냐? 내가 당대표로 있는 한 아니라고 생각한다"고 말했다.

이어 박근혜 전 대통령 탄핵과 이명박 전 대통령 수사, 윤 전 대통령 탄핵, 지난 총선 패배와 당정 갈등 등을 거론하며 "이 모든 중심에 한 의원이 있었다"고 주장했다. 그러면서 "한 의원이 걸어온 인생이 과연 보수 정당의 이념과 가치에 맞나"라고 물었다.

한 의원이 과거와 단절하면 함께할 수 있느냐는 질문에도 "두 번이나 보수 정당을 나락으로 떨어뜨린 책임에 대해 과연 자유로워질 수 있는 것인가"라고 반문했다.

한 의원은 곧바로 페이스북을 통해 맞받았다. 그는 장 대표가 과거 자신의 사무총장과 최고위원으로 일하면서 이견을 제기한 적이 없었고, 당원게시판 논란 당시에도 자신을 적극 방어했다고 강조했다. 특히 자신이 대표직에서 물러나기 직전 장 대표가 마지막으로 한 말이 "제가 대표님을 끝까지 지키겠습니다"였다고 공개했다.

그러면서 "오늘 <문화일보> 인터뷰에서 보이는 맹목적 증오심을 이해하기 어렵다"며 "개인적인 적개심과 증오로 보수 내부싸움과 분열, 혼란을 유도하는 것을 보니 괜히 '민주당의 전략자산'이라는 게 아닌 것 같다"고 직격했다.

이어 "보수 지지자들은 그냥 싸우기만 하는 게 아니라 싸워서 이기는 것을 원한다"며 "장동혁 대표 식으로는 이길 수 없다"고 했다.

김민수 최고위원도 곧바로 장 대표 엄호에 나섰다. 그는 자신의 페이스북에 "무소속 의원이 왜 남의 당 대표에게 '승리의 공식'을 훈수하는지 모르겠다"며 한 의원이 비상대책위원장으로 지휘했던 총선에서 국민의힘이 108석에 그친 사실을 소환했다. 김 최고위원은 "훈수 두는 본인은 '조직을' 승리로 이끈 경험이 있느냐"며 "보수정권은 무너졌고 이재명 정권이 탄생했다. 그 과정에서 자신의 정치적 판단은 옳았느냐"고 반문했다.

#국민의힘#장동혁#박충권#정선국#한동훈

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곽우신 (gorapakr) 내방

2014년 5월 공채 7기로 입사하여 편집부(2014.8), 오마이스타(2015.10), 기동팀(2018.1)을 거쳐 정치부 국회팀(2018.7)에 왔습니다. 정치적으로 공연을 읽고, 문화적으로 사회를 보려 합니다.

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