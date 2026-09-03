"한동훈 없인 못 이겨" vs. "보수 망친 책임"... 국힘 내전 확산

"한동훈이라는 사람 없이는 우리가 선거에서 이길 수 없다." - 정성국 국민의힘 국회의원

"지난 보수 정부를 망치는 데 크게 책임이 있는 사람이다." - 박충권 국민의힘 수석대변인

큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 8월 11일 국회 의원회관에서 국민의힘 부산시당이 연 '2차 공공기관 이전, 왜 부산이 답인가' 토론회에 참석해 국민의힘 정성국 의원과 대화하고 있다. 앞줄은 왼쪽부터 국민의힘 김도읍·조경태·김형동 의원. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲박충권 국민의힘 의원이 6월 9일 국회 소통관에서 더불어민주당 양이원영 전 의원의 한수원 비상임이사 선임 절차와 관련해 기자회견을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲장동혁 국민의힘 대표가 3일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

장동혁 국민의힘 당 대표와 한동훈 무소속 국회의원의 공개 설전이 당내 대리전으로 번졌다. 친한동훈계 정성국 의원은 한 의원 없이는 선거에서 승리하기 어렵다며 장 대표의 노선을 정면으로 비판했다. 반면 장 대표 측 박충권 수석대변인은 한 의원에게 윤석열 정부 실패의 책임까지 물으며 맞섰다.공교롭게도 두 사람은 3일 오전 각각 다른 시사 프로그램에 출연해 정반대의 진단을 내놨다. 전날 장 대표가 한 의원과의 연대 가능성을 공개적으로 차단하고, 한 의원이 "맹목적 증오심"이라고 반격한 데 이어 김민수 최고위원까지 참전한 지 하루 만이다.한동훈 복당 문제로 불붙은 갈등이 '싸우는 보수'와 '이기는 보수'를 둘러싼 국민의힘 내부 노선·주도권 경쟁으로 확산되는 모양새이다.정성국 의원은 이날 채널A 라디오쇼 <정치시그널>에서 한 의원이 전날 광주에서 "우리가 만들어야 할 정당은 잘 싸우는 정당이 아니라 이기는 정당"이라고 한 데 대해 장 대표와 한 의원의 방향이 "다르다"고 못 박았다.정 의원은 "장동혁 대표는 싸우는 거기에 목적을 두잖아요"라며 "당이 바른 방향으로 가야 한다, 민심을 바라봐야 한다는 이야기를 내부 분열을 일으키는 쪽으로 몰고 있다"고 비판했다. 이어 장 대표가 취임 이후 '당심을 얻어 민심으로 가겠다'고 해온 데 대해서도 "안 됐지 않습니까? 지금도 안 되고 있지 않습니까?"라고 반문했다.한 의원의 복당 필요성도 적극적으로 주장했다. 정 의원은 "한동훈 의원에 대해 비토하거나 부정적인 생각을 하시는 분이 있는 건 인정한다"면서도 "우리가 선거에서 이기기 위해서는 한동훈 의원의 존재와 그 한 축의 세력들은 반드시 필요하다"고 말했다.특히 "한동훈이라는 사람 없이는 우리가 선거에서 이길 수 없다. 그것은 명확한 사실"이라고 강조했다. 이준석 전 개혁신당 대표와 유승민 전 의원, 오세훈 서울시장까지 거론하며 향후 범보수 세력이 힘을 합쳐야 한다고도 했다.장 대표의 임기 완주 가능성을 두고는 "분명히 큰 물결이 올 것"이라고 경고했다. 민주당과 이재명 대통령의 실책에도 국민의힘 지지율이 개선되지 않는 상황이 이어진다면 당내 위기감이 커질 수밖에 없다는 주장이다. 정 의원은 "계속 지금의 기조를 유지하고 간다면 언제, 어느 때 정점식 원내대표가 말했던 잠복해 있던 일이 언제 터질지 모른다"고 말했다.같은 날 박충권 수석대변인은 YTN 라디오 <장성철의 뉴스명당>에서 정반대 논리를 폈다. 박 수석대변인은 장 대표의 한 의원 복당 반대가 "개인적인 감정"에서 비롯된 것은 아니라며 "한동훈 의원의 정치적인 노선이나 정체성을 스스로 증명해야 할 필요가 있다"고 주장했다.진행자가 한 의원이 이재명 정부와 적극적으로 싸우고 있지 않느냐고 묻자 "단순히 이재명 정부와 잘 싸운다고 해서 보수의 정체성이 잘 맞는다고 말할 수는 없다"고 선을 그었다. 그러면서 오히려 한 의원에게 윤석열 정부 실패의 책임을 물었다.박 수석대변인은 장 대표가 한 의원을 두고 "지난 보수 정부를 망치는 데 크게 책임이 있는 사람"이라고 보고 있다며 "보수가 이렇게 큰 위기를 겪게 된 데 큰 책임이 있고, 이 책임에서 자유롭지 않은 사람이라는 문제의식을 가지고 있는 것 같다"고 전했다.이른바 당원게시판 사건도 끌어왔다. 한 의원이 당원게시판과 커뮤니티, 언론을 이용해 윤석열 정부를 공격하는 "조직적인 여론 조작"을 했다고 주장하면서 "윤석열 정부가 실패하고 계엄이 일어나게 된 것에 대해 그때 당시 대표로서 큰 책임이 있고 그 책임에서 자유롭지 못하다"고 했다.다만 진행자가 윤석열 정부 실패의 가장 큰 책임은 윤석열 전 대통령과 김건희씨에게 있는 것 아니냐고 반문하자 "물론 가장 큰 책임은 윤석열 대통령에게 있다"고 답했다.이번 충돌은 전날 공개된 장 대표의 <문화일보> 인터뷰에서 시작됐다. 장 대표는 "대놓고 얘기하겠다"며 "한동훈 의원하고 연대하고 함께 가야 하느냐? 내가 당대표로 있는 한 아니라고 생각한다"고 말했다.이어 박근혜 전 대통령 탄핵과 이명박 전 대통령 수사, 윤 전 대통령 탄핵, 지난 총선 패배와 당정 갈등 등을 거론하며 "이 모든 중심에 한 의원이 있었다"고 주장했다. 그러면서 "한 의원이 걸어온 인생이 과연 보수 정당의 이념과 가치에 맞나"라고 물었다.한 의원이 과거와 단절하면 함께할 수 있느냐는 질문에도 "두 번이나 보수 정당을 나락으로 떨어뜨린 책임에 대해 과연 자유로워질 수 있는 것인가"라고 반문했다.한 의원은 곧바로 페이스북을 통해 맞받았다. 그는 장 대표가 과거 자신의 사무총장과 최고위원으로 일하면서 이견을 제기한 적이 없었고, 당원게시판 논란 당시에도 자신을 적극 방어했다고 강조했다. 특히 자신이 대표직에서 물러나기 직전 장 대표가 마지막으로 한 말이 "제가 대표님을 끝까지 지키겠습니다"였다고 공개했다.그러면서 "오늘 <문화일보> 인터뷰에서 보이는 맹목적 증오심을 이해하기 어렵다"며 "개인적인 적개심과 증오로 보수 내부싸움과 분열, 혼란을 유도하는 것을 보니 괜히 '민주당의 전략자산'이라는 게 아닌 것 같다"고 직격했다.이어 "보수 지지자들은 그냥 싸우기만 하는 게 아니라 싸워서 이기는 것을 원한다"며 "장동혁 대표 식으로는 이길 수 없다"고 했다.김민수 최고위원도 곧바로 장 대표 엄호에 나섰다. 그는 자신의 페이스북에 "무소속 의원이 왜 남의 당 대표에게 '승리의 공식'을 훈수하는지 모르겠다"며 한 의원이 비상대책위원장으로 지휘했던 총선에서 국민의힘이 108석에 그친 사실을 소환했다. 김 최고위원은 "훈수 두는 본인은 '조직을' 승리로 이끈 경험이 있느냐"며 "보수정권은 무너졌고 이재명 정권이 탄생했다. 그 과정에서 자신의 정치적 판단은 옳았느냐"고 반문했다.