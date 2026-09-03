환하게 빛나는 성벽, 해미읍성 축제 열린다

큰사진보기 ▲이정민 총감독이 올해 축제에 대해 설명하고 있다. ⓒ 방관식 관련사진보기

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서산시의 대표 축제인 '서산해미읍성축제'가 다채로운 역사·문화적 경험으로 찾아온다.서산시는 3일 공공서비스센터에서 한명동 복지문화국장, 임진번 서산문화재단 대표이사, 이정민 축제 총감독이 참석한 가운데 기자회견을 열고 '제23회 서산해미읍성축제' 개최 계획을 발표했다.올해 축제는 'Haemi Universe : 1421, 시간의 문이 열린다'를 주제로 오는 10월 9일부터 11일까지 사흘간 해미읍성 일원에서 개최된다. 해미읍성의 유구한 역사에 바탕을 두면서도 전통과 현대가 조화된 다채로운 콘텐츠로 관람객을 맞이할 예정이다.개막식은 해미읍성 축성 당시 각 지역에서 운반된 돌인 '각자성석'에 착안해 기획됐다.돌에 새겨진 당시 군현의 현재 지자체들을 초청해 축성 행렬을 재현하는 퍼포먼스를 펼친다. 600년 전 여럿이 모여 성을 쌓았듯, 오늘날에도 지역이 함께 어우러져 축제를 연다는 연대의 의미를 담았다.개막 축하공연에는 가수 장윤정이 무대에 오른다. 축제 기간에는 화려한 볼거리의 특별 프로그램도 잇따른다. 하늘을 수놓는 '블랙이글스 에어쇼'를 비롯해 '태종대왕 행렬 및 강무 재현', 야경을 단장할 '드론라이팅쇼' 등 총 9개의 특별 행사가 축제장의 열기를 더한다.공연·체험·전시·지역상생 등 18개 맞춤형 프로그램 운용공연 분야에서는 주제공연 '달이 되어라'를 비롯해 흥겨운 EDM 공연, 무예 퍼포먼스 'Tiger of Haemi', 충남 무형유산 공연인 '서산 헤리티지' 등 전통과 현대가 어우러진 다양한 무대가 펼쳐진다.관람객이 직접 참여하는 체험 콘텐츠도 대폭 강화됐다. 역사를 재미있게 배울 수 있는 게임형 미션 수행 프로그램 '해미귀환'을 비롯해 '역사 골든벨', '거북차 디지털 드로잉' 등이 운영된다.시각적 즐거움을 선사할 전시 프로그램으로는 해미읍성 내 유휴 공간을 8가지 테마 길로 재해석한 '빛의 여정'과 성벽을 스크린 삼아 연출하는 실경 미디어 파사드 '빛의 성벽'이 추진돼 읍성의 밤을 환하게 밝힐 예정이다.아울러 축제와 지역 경제의 상생을 위한 장도 마련된다. 인근 상권과 연계한 활성화 프로그램인 '해미 커넥트'와 '해미해피테이블', 지역 농특산품 판매 부스 등이 함께 운영된다.한편, 이번 축제에는 국내 외국인학교와 한국어교육원 160여 곳의 학생들이 초청되어 국내외 관광객이 함께 즐기는 글로벌 문화 교류의 장이 될 것으로 기대를 모으고 있다.이정민 축제 총감독은 "해미읍성이 지닌 역사와 정체성을 방문객들이 즐겁게 체험하고 느낄 수 있도록 축제 준비에 최선을 다하겠다"고 전했다.