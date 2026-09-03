전기차 충전, 주말 낮에 하세요... 요금 최대 32% 할인

큰사진보기 ▲주말·공휴일 전기차 충전기 낮 요금 할인지난 4월 18일부터 봄·가을 주말과 공휴일 낮 전기차 충전 전력 요금 할인이 시행돼 전국 10만7천 개 전기차 충전기에서 오전 11시부터 오후 2시 사이 12∼15% 할인된 요금으로 충전할 수 있었다. 이는 봄·가을 재생에너지 발전량이 남는 상황에서 전기를 효과적으로 활용하기 위한 것이다. 사진은 4월 19일 서울 한 건물의 전기차 충전소. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

전기차 충전요금이 가을철 주말과 공휴일 낮시간대에 최대 32% 할인된다. 태양광 발전 등으로 전력이 상대적으로 풍부한 오전 11시부터 오후 2시까지 전기차 충전을 유도해 이용자의 요금 부담을 낮추고 전력망의 효율적인 운영을 꾀하기 위해서다.3일 기후에너지환경부에 따르면 오는 5일부터 10월 31일까지 주말과 공휴일 21일 동안 오전 11시부터 오후 2시까지 3시간 동안 전기차 공공충전요금을 할인한다고 다시 시작한다.이번 할인은 지난 4월부터 시행된 '계절·시간대별 전기요금 개편'과 연계한 것이다. 재생에너지(태양광) 발전량이 상대적으로 많은 낮시간대에 전력 소비를 유도하는 동시에 전기차 이용자에게 실질적인 충전요금 절감 혜택을 제공하려는 취지다.앞서 지난 4월 18일부터 5월 31일까지 봄철 주말·공휴일 낮시간대에 처음 충전요금 할인을 시행했다. 당시 전기차 충전에 적용되는 전력량 요금을 50% 낮추면서 소비자가 부담하는 충전요금은 최대 15%까지 줄었다. 할인 기간에는 할인 이전보다 하루 평균 충전 이용 건수가 9.2% 증가한 것으로 나타났다.기후부는 봄철 시행 결과를 바탕으로 이번 가을철에는 할인 혜택을 확대한다. 주택이나 회사 등에 설치된 '자가소비용 충전소'는 오는 5일부터 전력량 요금의 50%를 할인받는다. 이에 따라 kWh당 40.1~48.6원의 할인이 적용된다.기후부와 한국전력공사가 운영하는 공공 급속충전기 1만4000여 기와 한전이 운영하는 완속충전기 3400여 기도 같은 날부터 할인 대상에 포함된다. 이는 전체 급속충전기의 약 24%에 해당한다.특히 기후부가 운영하는 공공 급속충전기 9600여 기는 한전의 전력량 요금 50% 할인에 자체 할인을 추가해 소비자가 내는 전체 충전요금을 최대 32%까지 낮춘다. 봄철 최대 할인율이 15%였던 것과 비교하면 할인폭이 크게 확대됐다.기후부 운영 급속충전기의 할인액은 kWh당 85.4~97.2원이다. 한전 운영 충전기는 kWh당 40.1~48.6원이 할인된다.민간 충전사업자들도 이번 할인에 동참한다. 상당수 민간 업체가 주말·공휴일 낮시간대 한전으로부터 제공받는 할인분을 소비자 충전요금에 반영할 예정이다. 다만 업체별로 실제 할인폭과 방식은 요금 할인이나 포인트 제공 등 차이가 날 수 있다.기후부는 이번 가을철 할인에서 가격 변화에 따라 실제 충전 수요가 낮시간대로 얼마나 이동하는지도 살펴볼 계획이다. 봄철과 가을철 두 차례 시행 결과를 종합해 요금 수준에 따른 이용자들의 충전 수요 이동 경향을 분석하고, 이를 내년 도입을 검토 중인 전기차 충전요금 계시별 요금제 설계에 활용한다는 방침이다.계시별 요금제는 하루 중 전력 수요와 공급 상황이 다른 점을 반영해 시간대별로 전기요금을 달리 적용하는 제도다.정선화 기후부 녹색전환정책관은 "봄철 시행에서 확인한 성과를 가을철에는 한층 확대하고자 하며, 다수의 민간업체까지 함께해 이용자 혜택이 커질 것으로 기대한다"며 "이번 가을철 결과를 면밀히 분석해 내년 도입을 검토 중인 계시별 충전요금제가 이용자 편익과 전력망 안정성을 함께 달성할 수 있도록 설계해 나가겠다"고 밝혔다.