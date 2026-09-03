고려의 충신 두경승, 왜 영종으로 유배 왔나

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큰사진보기 ▲두경승장군 묘지고려의 명장 두경승장군의 묘이다. 후손에 의해 관리되고 있다. 고려를 지키고 백성을 보호하고 난을 평정하고 여진족을 막아낸 분의 업적을 공부하고 잘 보존하여야 할 문화적인 유산이다. ⓒ 김정형기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 복지투데이에도 실립니다.

국제공항과 신도시의 역동적인 이미지 뒤로, 800년 전 역사의 깊은 숨결을 간직한 곳이 있다. 바로 인천 영종도다. 이곳에서 고려의 충신 두경승 장군의 삶과 발자취를 조명하는 특별한 역사 강좌가 열린다.영종구 문화원이 주최하고 영종구와 영종구의회가 후원하는 '영종학 아카데미'가 오는 21일(월), 새롭게 문을 연 영종구 문화원 강의실에서 개최된다.고려 중기 충절의 무장 두경승(杜景升) 장군은 고려 중기 격변의 시대를 살았던 명장이다. 김보당의 난과 조위총의 난을 진압하고 여진족의 침입을 막아내며 국가의 안위를 지켰으며, 삼한후벽상공신에 봉해지고 문하시중과 중서령 등 주요 관직을 역임했다.특히 그의 삶에서 가장 주목받는 대목은 1170년 무신정변 당시의 행적이다. <고려사> 기록에 따르면, 무신들이 정변의 혼란을 틈타 약탈을 일삼던 상황에서도 두경승은 홀로 궁궐을 지키며 타인의 재산을 탐하지 않았다. 또한 왕을 호종하던 신하들이 변란을 두려워해 흩어졌을 때에도 태연하게 왕을 곁에서 지켜내며 절제와 충직함을 갖춘 참된 무장으로 평가받고 있다.이후 최충헌 등 무신정권의 권력자와 정치적 갈등을 겪으며 당시 '자연도(紫燕島)'로 불리던 오늘날의 영종도로 유배를 오게 되었고, 그의 죽음과 관련된 이야기는 오랫동안 지역에 전승되며 영종과 깊은 인연을 맺고 있다.최근 영종구청 공식 자료에 따르면, 장군의 묘와 관련 자원은 '영종구 제1호 지역유산'으로 지정되며 지역의 대표적인 역사적 자산으로 새롭게 주목받고 있다.이번 아카데미는 단순한 인물 소개를 넘어, "왜 800년 전 한 고려 장군의 묘가 오늘날까지 영종에 남아 있는가"라는 질문을 통해 영종의 역사적 정체성을 되짚어보는 장이 될 전망이다.강연은 인천시 역사자료관 시사편찬위원회 전문위원을 역임한 강옥엽 박사(이화여대 사학과 문학박사)가 잡아 전문적이고 깊이 있는 해설을 전할 예정이다. 강연에서는 두경승 장군의 생애뿐만 아니라 고려 중기 정치적 격변, 무신정권의 성립, 최충헌 집권 과정, 그리고 당시 자연도의 역사적·공간적 의미를 입체적으로 다룬다.개발과 번영의 이름으로 앞만 보고 달려온 오늘날, 우리 동네 영종에 숨겨진 800년 전 고려 명장의 발자취를 따라가 보는 것은 어떨까. 이번 가을, 우리의 역사적 뿌리를 차분히 되새겨보는 뜻깊은 자리에 시민들의 많은 발걸음이 이어지기를 기대해 본다.강좌 일시: 2026년 9월 21일(월) 10시, 2일부터 접수 선착순 30명 모집.강좌 장소: 영종구 문화원(영종구 영종대로 327번길8) 강의실문의 및 안내: 영종구 문화원 (032-761-2788~9)