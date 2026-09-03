9월 모평 영어, 절대평가 취지 살렸지만 너무 쉬웠다

▲절대평가 수능 영어 1등급 비율 추이절대평가로 치른 2018학년도 이후 수능(모평 포함) 영어 1등급 비율 추이를 나타낸 그래프인데, 최근 들어 시험의 난이도가 들쭉날쭉 불안정하다는 사실을 확인할 수 있다. ⓒ 신정섭 관련사진보기