9월 모평 영어, 절대평가 취지 살렸지만 너무 쉬웠다

지난 6월 4일 치러진 2027학년도 수능 6월 모의평가 영어 1등급 비율은 4.13%에 그쳤다. 출제위원 중 현직 교사 비율을 50%로 늘리는 등 개선 대책을 마련했는데도 절대평가 적정 난이도 확보에 실패했다는 지적이 나온 바 있다(관련기사: 교사 출제위원 50%로 높였는데... 또 실패한 6모 영어 난이도 https://omn.kr/2ivya).
2일 시행된 2027학년도 수능 9월 모의평가(9모) 영어 시험은 어땠을까. 작년 수능이나 올해 6모보다 상당히 쉬웠다는 평가가 지배적이다. 몇몇 학교 가채점과 EBSi 체감 난이도 설문 결과, 여러 입시기관의 예측을 종합할 때, 원점수 90점 이상 1등급 비율이 10% 후반에 이를 것으로 보인다.
위 그래프를 보면('27 9모는 예상치), 최근 몇 년 동안 수능 및 모의평가 영어 난이도는 들쭉날쭉 불안정한 모습을 보였다. 9모는 3년 전 2.61%였다가 이듬해 10.94%로 치솟았고, 6모 역시 2년 전 역대 최고난도 1.47%를 기록했다가 다음해엔 무려 19.1%로 널을 뛰었다. 상대적으로 안정적이던 수능도 작년에 3.11%에 그쳐 절대평가 취지에 어긋났다는 비판이 쏟아진 바 있다.
영어를 처음 절대평가로 치른 2018학년도 수능 이후 지금까지 영어영역 1등급 비율이 (위 그래프에서 녹색 네모로 표시했듯이) 6~10%라는 적정 난이도를 확보한 때는 (이번 9모는 제외하고) 총 28회 중 10회(35.7%)에 불과했다.
그런데 대학수학능력시험을 두 달 보름 정도 남겨둔 시점에 치른 이번 9모는 평가원 스스로 밝힌 절대평가 적정 난이도(1등급 6~10% 수준)를 넘어선 것으로 보인다. 지난 6월 4일 치러진 6모의 1등급 비율이 4.13%에 그쳐 우려가 많았는데, 이번 시험은 절대평가 취지를 살리는 데는 성공했으나 너무 쉬웠다는 평가가 우세하다.
이번 영어 시험은 전반적으로 지문 길이가 짧아졌고, 어휘도 어렵지 않은 수준이었으며, 무엇보다도 일상적이고 친숙한 주제의 글이 다수를 차지해 수험생이 주어진 시간 안에 문제를 풀기에 큰 어려움이 없어 보였다. 지나치게 까다롭거나 헷갈리는 선택지도 별로 눈에 띄지 않았다.
EBS 현장 교사단 대원외고 김예령 교사는 출제 경향 브리핑에서, "검색어 자동 완성의 역할, 도파민의 기능, 급식 잔반 줄이기, 리더의 공감 능력, 농담의 메커니즘 등과 같이 학생들에게 흥미를 유발할 수 있는 트렌디한 소재의 지문을 다수 포함시켜 시험에 대한 부담감을 줄였다"라고 말했다. 과도하게 추상적이거나 학술적인 내용을 피했다는 것이다.
방심 말고 실전 감각 유지해야
9모 영어가 쉽게 나오자 학생들은 자신감을 회복한 분위기다. 6모에 비해 한 등급씩 올랐다는 학생들이 적지 않다. 하지만, 이번 9모가 쉽게 출제되었다고 해서 11월 19일 수능 영어도 틀림없이 쉬울 거라고 단정해서는 안 된다. 최근 3년간 6모-9모-본수능으로 이어지는 영어 시험 난이도가 워낙 오르락내리락 큰 편차를 보였기 때문이다.
'영어는 어차피 지금 공부한다고 성적이 오르지 않으니 국어나 탐구 공부에 전념하는 게 낫다'라고 생각하는 수험생이 많다. 'N수생 파워'를 고려하면 국어, 수학, 탐구에 더 신경을 쓰는 게 합리적이라는 판단이 작용한 것으로 보인다.
하지만, 전문가들은 9모 영어가 쉽게 나왔다고 방심하면 안 된다고 조언한다. N수생과 상관 없는 영어가 외려 수시 최저학력기준 충족의 문을 여는 '열쇠'가 될 수 있으므로, 하루에 일정 분량 문제 풀이를 통해 꾸준히 실전 감각을 유지해야 한다는 얘기다.
한편, 9월 모의평가 성적표는 2027학년도 대학 수시모집 원서 접수 기간(9월 7일~11일) 이후인 오는 29일에 배부될 예정이다. 수험생들은 9월 모의평가 가채점 결과 및 영역별 예상 등급컷을 바탕으로 신중하게 원서를 넣을 필요가 있다.