한·중앙아시아 정상회의 경호안전통제단 본격 가동

큰사진보기 ▲경호안전통제단 종합상황실이 9월 2일 서울 종로구 소재 대통령경호처부속청사에서 현판 제막식을 개최하고 운영에 돌입하였다. 황인권 경호안전통제단장 등 주요 참석자들이 경호종합상황실 가동을 축하하고 있다. ⓒ 대통령경호처 제공 관련사진보기

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대한민국과 중앙아시아 5개국의 국가수반들이 모이는 제1차 한·중앙아시아 정상회의를 앞두고 경호안전통제단이 본격 가동됐다.대통령경호처는 3일 보도자료를 통해 "경호안전통제단 종합상황실이 2일 서울시 종로구 부속청사에서 현판 제막식을 개최하고 운영에 돌입했다"고 알렸다.경호안전통제단(아래 통제단)은 앞으로 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄 등 중앙아시아 5개국 정상은 물론 대표단의 신변안전과 정상회의장, 숙소, 공항, 각 행사장의 모든 인적·물적·지리적 요소의 안전관리를 책임지며 종합상황실은 그 컨트롤타워(통제탑) 역할을 담당할 예정이다.통제단은 16~17일 열리는 한·중앙아시아 정상회의가 서울 4대문 안 도심지역에서 개최되는 만큼 참석자들의 '절대 안전' 확보와 더불어 시민 불편은 최소화할 수 있는 '도심 맞춤형 경호'에 중점을 둘 방침이다.이를 위해 통제단은 관계기관 본부별 상황실 및 행사장별 경호종합상황실과 지휘통신체계를 완비하고, 경호구역과 치안강화구역 외 대테러·안전 활동 전반에 대한 정보를 원활히 공유하며 협업하도록 만전을 기하고 있다.이날 제막식에는 황인권 통제단장(경호처장)과 정의혜 외교부 준비기획단장, 정상훈 서울시 행정1부시장 직무대리를 비롯해 국가정보원, 군, 경찰, 소방 등 4개 작전본부장 등이 참석했다.황인권 단장은 "그동안 축적해온 우리의 첨단 경호 기법과 유관기관의 긴밀한 공조를 바탕으로 세계 최고 수준의 'K-경호' 역량을 유감없이 발휘하여 이번 회의의 성공적인 개최를 뒷받침하겠다"고 밝혔다.